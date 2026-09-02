Orai koreguoja tarptautinio orkestrų festivalio programą

Šių metų festivalio programoje greta Lietuvos ir Latvijos pučiamųjų orkestrų ryškiai skambės džiazo ir bigbendų muzika. Skirtingų sudėčių, stilistikų ir atlikimo tradicijų kolektyvų susitikimas kurs įvairiaspalvę programą, kurioje netrūks energijos, improvizacijos ir skirtingų muzikinių charakterių dialogo.
Festivalio pradžios koncertas rugsėjo 4 d. (penktadienis) 19 val. įvyks Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2). Čia gros „Mirage Jazz Orchestra“ (Latvija), vadovaujamas Laurio Amantovo, kartu su vienu ryškiausių Latvijos vokalistų Normundu Rutuliu. Džiazo energija ir didelio orkestro skambesys taps pirmuoju šių metų festivalio akordu.
Rugsėjo 5 d. (šeštadienis) nuo 12 val. įvairiose Klaipėdos vietose skambės „Vidudienio muzika“ (vėl gi, priklausomai nuo oro sąlygų). Naujajame turguje (Taikos pr. 80) koncertuos Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės orkestras (kapelmeisteris Linas Senkus), prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ (ties Danės g. 19) klausytojus pasitiks Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras (kapelmeisteris kapitonas Remigijus Terminas), Herkaus Manto skvere (prieš Ievos Simonaitytės viešąją biblioteką) gros Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestras (kapelmeisteris vyr. leitenantas Ramūnas Valaitis), o Mažvydo alėjoje – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras (vadovas Egidijus Miknius, dirigentas Zenonas Šimkus).
16 val. kultūros erdvėje „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3) vyks itin publikos mėgstamos orkestrų muzikinės kovos. Jose susitiks keturi kolektyvai: „Jelgava‘s Big Band“ / Latvija (vadovas Raitis Ašmanis) ir solistė Evilena Protektore, „Mirage Jazz Orchestra“ / Latvija (vadovas Lauris Amantovs) ir solistas Normunds Rutulis, Šiaulių bigbendas (vadovas Raitis Ašmanis) ir solistas Daumantas Kalniņš, „Vilnius JJAZZ Ensemble“ (vadovas Jievaras Jasinskis) ir solistė Kotryna Juodzevičiūtė.
Čia, kultūros erdvėje „Herkus Kantas“, 19 val. taip pat įvyks ir festivalio kulminacija – baigiamasis koncertas. Jame gros Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestras, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras ir Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės orkestras. Prie orkestrų prisijungs solistai Deividas Norvilas-Deivis ir Renata Norvilė. Skirtingi kolektyvai ir jų muzikinės istorijos finaliniame koncerte susilies į bendrą skambesį, užbaigsiantį dvi dienas truksiantį festivalio muzikinį pasakojimą. Baigiamojo koncerto programa aprėps platų muzikinį spektrą – nuo iškilmingų valsų, maršų ir klasikos iki gerai žinomų melodijų bei džiazo kūrinių. Koncertus ves Justina Mikniuvienė ir Irmantas Pilis.
Visi festivalio renginiai – nemokami.
III tarptautinį orkestrų festivalį organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir Kultūros centras Žvejų rūmai.
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