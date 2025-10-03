Pagerbė poetą Rolandą Rastauską

Vakaro metu skambėjo R. Rastausko kūriniai. Juos performatyviai atliko Pijus Opera ir Danielius Skeivalas, renginį vedė žurnalistė Agnė Bukartaitė.
R. Rastauskas, gimęs Šiauliuose, studijavęs Vilniaus universitete ir didžiąją gyvenimo dalį kūręs Klaipėdoje, buvo ne tik rašytojas, poetas, bet ir vertėjas, teatro žmogus ir dėstytojas.
Vakaras buvo skirtas žmogui, kuris savo eilėraščiais, teatro tekstais ir paskaitomis (1986–2018 m. jis dėstė ir Klaipėdos universitete) įkvėpė daugybę studentų ir skaitytojų.
Vakaro dalyviai namo parsinešė ir simbolinę dovaną – daugiau nei prieš dešimtmetį paties autoriaus sukurtą „Literatūros meniu“.
Praėjusiais metais Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga įsteigė jo vardo literatūrinę premiją – ženklą, kad poeto pėdsakas lieka ne tik atmintyje, bet ir kultūros istorijoje.
