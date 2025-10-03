 Pagerbė poetą Rolandą Rastauską

Pagerbė poetą Rolandą Rastauską

2025-10-03 12:00
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos Baroti galerijoje įvyko literatūrinis vakaras, skirtas pagerbti prieš metus šį pasaulį palikusį poetą Rolandą Rastauską (1954–2024). Į renginį „Literatūrinis furšetas“ susirinko gausus būrys klaipėdiečių, norėjusių kartu prisiminti rašytojo kūrybinį kelią.

Menas: vakaro metu skambėjo R. Rastausko tekstai, kuriuos, pritariant gitaristui D. Skeivalui, skaitė reperis, poetas Pijus Opera.
Menas: vakaro metu skambėjo R. Rastausko tekstai, kuriuos, pritariant gitaristui D. Skeivalui, skaitė reperis, poetas Pijus Opera. / L. Mizaraitės nuotr.

Vakaro metu skambėjo R. Rastausko kūriniai. Juos performatyviai atliko Pijus Opera ir Danielius Skeivalas, renginį vedė žurnalistė Agnė Bukartaitė.

R. Rastauskas, gimęs Šiauliuose, studijavęs Vilniaus universitete ir didžiąją gyvenimo dalį kūręs Klaipėdoje, buvo ne tik rašytojas, poetas, bet ir vertėjas, teatro žmogus ir dėstytojas.

Vakaras buvo skirtas žmogui, kuris savo eilėraščiais, teatro tekstais ir paskaitomis (1986–2018 m. jis dėstė ir Klaipėdos universitete) įkvėpė daugybę studentų ir skaitytojų.

Vakaro dalyviai namo parsinešė ir simbolinę dovaną – daugiau nei prieš dešimtmetį paties autoriaus sukurtą „Literatūros meniu“.

Praėjusiais metais Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga įsteigė jo vardo literatūrinę premiją – ženklą, kad poeto pėdsakas lieka ne tik atmintyje, bet ir kultūros istorijoje.

Šiame straipsnyje:
poetas Rolandas Rastauskas
literatūrinis vakaras
pagerbimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų