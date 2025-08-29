Pajūryje liepsnos laužai

Šiemet „Senovinės ugnies nakties“ šventėje laužai liepsnos skirtingose pajūrio pakrantės vietose. Taip pat netrūks muzikinių bei kultūrinių akcentų.
Savo muzikinius pasirodymus Karklės paplūdimyje susirinkusiems dalyviams dovanos dainuojamosios poezijos šeimyninis duetas „JieDu“ ir ukrainietė atlikėja Ekateryna Bondarenko.
Laužų sąšauką „Senovinė ugnies naktis“ tradiciškai organizuoja Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija.
Ši iniciatyva gimė dar 1992 m. Suomijoje, kai šalis šventė nepriklausomybės 75-erių sukaktį.
Iniciatyvos idėja kilo prisimenant istorijos metraščiuose aprašytą unikalią Baltijos jūros pakrantės apsaugos ir perspėjimo nuo pavojaus laužų sistemą, kuri mena vikingų laikus.
Istoriniai šaltiniai liudija, kad kiekviena pajūrio bendruomenė turėjo įsipareigoti prisidėti prie apsaugos sistemos ir, esant reikalui, uždegti perspėjimo laužus, įspėti kaimynus apie gresiantį pavojų. Palaipsniui prie šio projekto prisijungė ir kitos Baltijos šalys. Net ir tos, kurios neturi Baltijos jūros pakrantės.
Šių metų „Senovinė ugnies naktis“ simboliškai dedikuota INTERREG (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų) 35-erių metų jubiliejui.
Renginyje „Senovinė ugnies naktis“ Karklės paplūdimyje publika laukiama rugpjūčio 30 d. nuo 20 val.
Šeštadienį Pajūrio regioninio parko lankytojų centro (Placio g. 54, Karklė) prieigose nuo 16.30 val. vyks ir tradicinė Karklės bendruomenės „Menkinės“ šventė, kurios metu susirinkusieji taip pat galės pasimėgauti muzikiniais pasirodymais ir kitomis smagiomis veiklomis.
Čia bus įrengta grilių pievelė, netrūks ir pramogų vaikams, o renginio nuotaika rūpinsis atlikėjas Ričardas Banys.
Per „Menkinės“ šventę vyks tradicinė Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos inicijuota „Garbingo gintaro žvejo apdovanojimo“ įteikimo ceremonija. Jos metu bus pagerbti asmenys, puoselėjantys šio į Lietuvos nematerialaus kultūrinio paveldo sąvadą įtraukto amato tradicijas.
