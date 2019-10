Palangoje – išskirtinis „Daddy Was A Milkman“ koncertas

Metų atlikėjo titulą M.A.M.A. apdovanojimuose laimėjęs „Daddy Was A Milkman“ skelbia apie naują koncertą. Paskutinį 2019 m. sekmadienį populiarusis atlikėjas surengs išskirtinį koncertą Lietuvos pajūryje. Gruodžio 29 d. savo gerbėjus „Daddy Was A Milkman“ pakvies į Palangos koncertų salę, kur skambės ne tik gerai žinomi hitai, bet ir iki šiol niekur negirdėtos naujos dainos.

Išskirtiniam koncertui Palangoje besiruošiantis „Daddy Was A Milkman“ vaikystėje pajūryje leisdavo ne tik vasaras, bet ir dažnai pasitikdavo Naujuosius metus. Atlikėjas tuos laikus prisimena su šypsena ir didele nostalgija.

„Buvo nuostabus vaikystės laikotarpis, kai vasaras leisdavome vaikų stovykloje „Baltijietis“ Giruliuose. Paauglystėje toje pačioje, tik jau įšalusioje, stovykloje pasitikdavome ir Naujuosius metus. Geresnių šventimų nėra buvę, – sako „Daddy Was A Milkman“ pseudonimu prisistatantis Ignas Pociūnas. – Tais laikais jūra dar užšaldavo, todėl galėdavome velniai žino kaip toli per ją eiti. Grįžę susiglausdavome prie tepalinių šildytuvų, įsisukdavome iškart į kelis miegmaišius ir kalbėdavomės iki ryto. Už tuos laikus pajūriui visada liksiu nepaprastai dėkingas“.

Paskutinį metų sekmadienį Palangos koncertų salėje vyksiančiame koncerte „Daddy Was A Milkman“ žada surengti itin jaukų pasirodymą, apie kurį atlikėjas svajojo jau kuris laikas. Tokiu būdu, muzikantas ketina grąžinti savotišką skolą už visus nuostabius prisiminimus.

„Už geras emocijas ir begalę kitų nuostabių prisiminimų jaučiuosi skolingas, todėl jau seniai svajojau jaukų ir intymų koncertą pajūry sugroti būtent žiemą. Koncertas Palangoje, vyksiantis paskutinį metų sekmadienį, yra puikiausias būdas dar sykį pasakyti „ačiū“ Klaipėdai, Giruliams, Palangai ir visam pajūriui, – teigia I. Pociūnas. – Bus naujų dainų, gal net papasakosiu kelias pikantiškas istorijas. Gali būti, kad dar kartą įsitikinsime, kad vieni į kitus esame labai panašūs“.

Prieš trejus metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune.

Scenos naujoką iškart puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – M.A.M.A. ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji metai atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam M.A.M.A. apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu I. Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – M.A.M.A. komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, reguliariai rengiantis koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.