Palangoje tradiciškai skambės „Nakties serenados“

Keturis vakarus skambės nuotaikinga muzikinė šventė, joje pinsis įvairių epochų kompozitorių kūryba. Šio festivalio nuolatinis kolektyvas – dirigento Sergejaus Krylovo vadovaujamas Lietuvos kamerinis orkestras (LKO) – 48-ąjį „Nakties serenadų“ sezoną pasitiks su dirigentais Modestu Pitrėnu, Robertu Šerveniku ir Vilmantu Kaliūnu, fleitininke Maria Fedotova, akordeonininku Tadu Motiečiumi, violončelininke Elena Daunyte ir smuikininku Romanu Kimu.

Liepos 31 d. „Nakties serenadų“ pirmame koncerte su orkestru koncertuos Sankt Peterburgo Marijos teatro simfoninio orkestro fleitų grupės solistė Maria Fedotova, ankstyvoje vaikystėje pradėjusi mokytis muzikos iš savo tėčio, garsaus Rusijos fleitininko Vladimiro Fedotovo. Orkestrui diriguos vienas ryškiausių Lietuvos batutos meistrų – maestro Modestas Pitrėnas. Koncertų ciklą pradės savotiškai tradicine šio festivalio kompozicija tapusi Wolfgango Amadeus Mozarto „Mažoji nakties muzika“. Greta jos – nuotaikingi šio Vienos klasiko bei lietuvių šių dienų kompozitoriaus Arvydo Malcio koncertai fleitai ir orkestrui.

Maria Fedotova / Organizatorių nuotr.

Rugpjūčio 1 d. „Nakties serenadų“ scenoje muzikuos Tadas Motiečius – klasikinio akordeono žvaigždė. Baigęs studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Karališkojoje Danijos muzikos akademijoje, šiuo metu atlikėjas aktyviai koncertuoja, taip pat savo žiniomis dalijasi dėstydamas akordeono meną. Pradėjęs groti akordeonu vos dešimties, šiandien T. Motiečius yra daugelio svarbių konkursų nugalėtojas. Tarp ryškių pasiekimų minėtinas atvejis, kai jis, būdamas dešimtokas, nuskrido į Korganą (Rusija) ir ten vykusiame tarptautiniame akordeonininkų ir bajanistų konkurse „Drug-bajan“ laimėjo pirmąją vietą. Šis muzikantas siekia paneigti stereotipą, kad akordeonas – tik linksmų vestuvių dainų instrumentas. „Šiuo instrumentu galima groti ir labai rimtus, akademinius kūrinius. Akordeono repertuaras yra kraštutinis – arba linksmos vestuvinės melodijos, arba labai modernūs kūriniai. Aš renkuosi antrąjį kelią“, – sako T. Motiečius. Tačiau anaiptol nereikia manyti, kad akademinė, moderni muzika gali būti tik rimta. Tą galės patirti besiklausantieji M. Pitrėno diriguojamos „Nakties serenadų“ koncerto programos, kurioje – ilgesingas ispanų kompozitoriaus Issaco Albenizo garsų pasaulis, nuotaikingos Richardo Galliano, Andreos di Giacomo ar Gustavo Holsto kompozicijos, taip pat ir šiandien aktualumo neprarandantys Ástoro Piazzollos tango sąskambiai.

Tadas Motiečius / Organizatorių nuotr.

Rugpjūčio 2-osios vakarą solo violončele grieš daugelio tarptautinių konkursų laureatė, jaunosios kartos atlikėja Elena Daunytė. Ji įsitikinusi, kad grožio pajauta ir meninė prigimtis būdinga kiekvienam iš mūsų: „Vieni meną išreiškia pasitelkdami garsus, kiti tai daro per žodį, dar kiti – subtiliai valdydami skaičių figūras. Kiekvienas žmogaus veiksmas yra kūryba. (...) Manau, kad Kūrėjo visi esame užkoduoti būti menininkais ir visi kuriame, tik skirtingais būdais.“ Orkestrui diriguos Vilmantas Kaliūnas, dirigavimo meno paslapčių mokęsis pasaulinio garso dirigentų kalve vadinamoje Veimaro muzikos akademijoje pas profesorių Nicolas Pasquet. Nuo 2014 m. jis yra nuolatinis maestro Karlo-Mareko Chichono asistentas. Programoje susipins dviejų Vienos klasikų – Josepho Haydno ir Wolfgango Amadeus Mozarto – bei rusų romantiko Piotro Čaikovskio kūriniai.

Rugpjūčio 3-iąją baigiamąjį „Nakties serenadų“ vakarą su LKO, diriguojamu maestro Roberto Šerveniko, muzikuos smuiko virtuozas Romanas Kimas, šių metų kovą surengęs įspūdingą pasirodymą Vilniuje. Tai Kazachstane gimęs totorių, baltarusių ir korėjiečių kilmės atlikėjas, šiuo metu gyvenantis Vokietijoje. Savo inovatyviu grojimo stiliumi jis nuolat plečia smuiko technikos ribas, o legendinis smuikininkas Ivry Gitlis negalėjo atsistebėti išgirdęs jaunąjį virtuozą: „Vienas iš nuostabiausių smuikininkų, kuriuos girdėjau nuo to meto, kai gimiau pats, – o nuo tada juk praėjo gana daug laiko!“ Romanui Kimui iki šiol didelę įtaką daro žinomo roko gitaristo Jimi Hendrixo menas, be to, jis rašo muziką, atlieka klasikinių kūrinių transkripcijas. „Nakties serenadų“ vakarą nuskambės viena ryškiausių R. Kimo aranžuočių – garsioji „I Brindisi“ smuikui ir styginių orkestrui. Šią kompoziciją pats smuikininkas apibūdina kaip introdukciją ir variacijas pagal „Libiamo ne’lieti calici“ temą iš Giuseppe’s Verdi operos „Traviata“.

„Nakties serenadų“ koncertų pradžia – 20 val. Bilietus galima įsigyti internetu. Likus valandai iki koncerto pradžios, bilietai parduodami koncerto vietoje ir tik į tą koncertą.

LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO koncertų ciklo NAKTIES SERENADOS PROGRAMA

Liepos 31 d., trečiadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS (meno vadovas Sergejus Krylovas);

Solistė MARIA FEDOTOVA (fleita);

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS.

Programa: WOLFGANG AMADEUS MOZART – Serenada styginiams Nr. 13 G-dur „Mažoji nakties muzika“, KV 525; ARVYDAS MALCYS – Concerto grosso Nr. 1 fleitai ir kameriniam orkestrui „Dykumoje šaukiančiojo balsas“ („Vox clamantis in deserto“); WOLFGANG AMADEUS MOZART – Koncertas fleitai ir orkestrui Nr. 2 D-dur, KV 314 (285d).

Bilietai – 10 Eur

Rugpjūčio 1 d., ketvirtadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS;

Solistas TADAS MOTIEČIUS (akordeonas);

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS.

Programa: ISAAC ALBENIZ – „Asturijos“ ir „Sevilija“ iš „Ispaniškosios siuitos“ Nr. 1, op. 47; RICHARD GALLIANO – Koncertas „Opale“ akordeonui ir orkestrui; ANDREA DI GIACOMO – „ChiaroScuro“ akordeonui ir styginiams; GUSTAV HOLST – Žiga iš „Šv. Pauliaus siuitos“ C-dur, op. 29 Nr. 2; ÁSTOR PIAZZOLLA – „Libertango“.

Bilietai – 10 Eur

Rugpjūčio 2 d., penktadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS;

Solistė ELENA DAUNYTĖ (violončelė);

Dirigentas VILMANTAS KALIŪNAS.

Programa: JOSEPH HAYDN – Divertismentas styginių orkestrui Es-dur, Hob.II:21; WOLFGANG AMADEUS MOZART – Simfonija Nr. 11 D-dur, KV 84; PIOTR ČAIKOVSKIJ – Elegija (Ivanui Samarinui atminti) G-dur styginių orkestrui, TH 51; „Variacijos rokoko tema“ violončelei ir orkestrui, op. 33.

Bilietai – 10 Eur

Rugpjūčio 3 d., šeštadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS;

Solistas ROMAN KIM (smuikas);

Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS.

Programa: LUIGI BOCCHERINI – Simfonija B-dur, G. 497; GIUSEPPE TARTINI – Sonata smuikui ir fortepijonui g-moll, B. g5 („Velnio treliai“); GIOACCHINO ROSSINI – Sonata styginiams Nr. 3 C-dur; NICCOLÒ PAGANINI – „Cantabile“ D-dur, op. 17; ROMAN KIM – „I Brindisi“ smuikui ir styginių orkestrui.

Bilietai – 10 Eur

Pastaba: Lyjant koncertai perkeliami į muziejaus Renginių salę.