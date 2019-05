Palangos gintaro muziejuje prasideda naujas „Klasikos sezonas“

Trys muzikos festivaliai

Daugiafunkcėje kultūros ir meno erdvėje muziejaus svečių laukia įdomūs susitikimai, muzikinių „Klasikos sezono“ naujienų pristatymas, edukaciniai renginiai mažiems ir dideliems.

Programa „Klasikos sezonas Palangos gintaro muziejuje“ rengiama ir įgyvendinama su partneriais iš nacionalinių kultūros, mokslo, meno institucijų. 2018 m. Gintaro muziejuje pabuvojo 113 567 lankytojai, iš jų 5 890 apsilankė renginiuose. O vasarą „Klasikos sezono“ renginiai pritraukė beveik 3 000 muzikos ir meno gerbėjų.

Šiemet vasaros sezono metu vyks daugiau nei 30 renginių. Tradiciškai organizuojami trys muzikos festivaliai: liepos pradžioje jau septintą kartą muziejus pakvies į tarptautinį M.K.Čiurlionio muzikos festivalį, nuo liepos 31-osios Tiškevičių rūmų terasa keturiems vakarams taps „Nakties serenadų“ scena ir iki pat rugpjūčio antrosios pusės muzikos gerbėjus džiugins festivalio „Pasaulio balsai“ atlikėjai.

Sezono pradžios renginiai dėmesį sutelkia į naujausius Tiškevičių paveldo ir Baltijos gintaro istorinius tyrimus.

Pamestas gintaro lobis

Penktadienį 16 val. Palangos gintaro muziejuje bus atidaryta paroda „Pamestas gintaro lobis“. Dalyvaus Lietuvos dailės muziejaus direktorius dr. Arūnas Gelūnas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktorius Rytis Paulauskas.

1986 m. liaudies meistrų gintaro dirbiniai drauge su medžio drožiniais ir lino audiniais atstovavo Lietuvai SSSR ir Airijos draugystės festivalyje, kur buvo tradiciškai surengta „Lietuvos diena“. Dėl nežinomų priežasčių šis „lobis“ pragulėjo Dublino oro uoste beveik 30 metų. 2015 m. LR ambasada Airijoje sulaukė oro uosto tarnybų prašymo pasiimti krovinį. „Lietuvos dienos“ Dubline lobis buvo pargabentas į Lietuvą ir rado laikiną prieglobstį LR Užsienio reikalų ministerijoje. Lietuvos dailės muziejui paprašius, šį Airijoje rodytą gintaro dirbinių ir liaudies meno rinkinį ministerija perdavė muziejui.

Gintaro dirbinių kolekcija dabar tapo Palangos gintaro muziejaus rinkinio dalimi. Nuo šiandien iki metų pabaigos muziejaus lankytojai galės apžiūrėti papuošalus, garsinusius Lietuvą Europoje XX a. 9-ajame dešimtmetyje, ir palyginti juos su kitais, eksponuojamais Gintaro muziejuje. Lietuvą tarptautinėse parodose gintaras reprezentuoja ir toliau. 2012 m. „Expo“ parodoje Pietų Korėjoje Lietuvos paviljone garbingą vietą užėmė Gintaro muziejaus eksponatai – papuošalai ir inkliuzai.

Kretingos muziejaus knyga

Po parodos atidarymo 16.30 val. – susitikimas su 2019 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureate, Kretingos muziejaus direktore Vida Kanapkiene ir šio muziejaus išleistos knygos „Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras“ pristatymas. Muzikuos Čiurlionio kvartetas, dainuos solistė Dovilė Kazonaitė.

Palangos Tiškevičių istorija neatsiejama nuo grafo Felikso Tiškevičiaus tėvonijos – Kretingos dvaro: Juozapas Tiškevičius dalį kapitalo investavo į pramonę ir prekybą, Vilniuje jis įkūrė garinį malūną, Lentvaryje pastatė vielos ir vinių fabriką, Palangoje – plytinę ir uostą, iš kurio garlaivis „Feniksas“ kurį laiką plukdė plytas ir žemės ūkio produkciją į Liepoją. Garlaivis švartuodavosi prie į jūrą nutiesto medinio tilto. Palangos grafo tėvo Juozapo Tiškevičiaus laikais Rietavo, Plungės ir Kretingos dvarus sujungė pirmoji Lietuvoje telefono linija. 1882 m. Kretingoje jis subūrė dvaro orkestrą. Jame kartu su kitais muzikantais grojo ir orkestro branduolį sudarė iš Čekijos į Lietuvą kartu šeimomis atvykti pakviesti profesionalūs muzikantai. Orkestras koncertuodavo ir Palangos kurorte.

Kultūrines tradicijas kruopščiai puoselėja Kretingos muziejininkai, tyrinėdami paveldą, leisdami knygas, kasdien iš rastų fragmentų atkurdami praeities vaizdus ir atverdami atkurtą paveldą visuomenei.

Užsiėmimai ir paskaita

Šeštadienį Palangos gintaro muziejus savo lankytojus – didelius ir mažus – kviečia į edukacinius užsiėmimus.

Edukacinis užsiėmimas mažiesiems „Amuletas pasakoja“ 11 val. vyks muziejaus edukacinių renginių salėje. 13 val. ten pat – edukacinė valanda suaugusiesiems „Gintaro amuletų simboliai interaktyviai“.

O 15 val. smalsuolius buria prof. Adomo Butrimo paskaita „Naujausi archeologiniai gintaro tyrimai“ ir knygos „Amber Discs with cross decoration in the South Eastern Baltic“ pristatymas.

A.Butrimas nuo 1986 m. skaito Vakarų meno istorijos ir Europos bei baltų archeologijos kursus Vilniaus dailės akademijos studentams. Jis yra dviejų doktorantūros komitetų narys, doktorantų mokslinių darbų vadovas ir oponentas, organizuoja tarptautines konferencijas, rengia leidinius, skirtus Baltijos gintarui, priešistorinei dailei, archeologijai. A.Butrimas supažindins su gintaro tradicija baltų žemėse: surastais akmens amžiaus gintaro dirbiniais, unikaliais gintaro skridiniais, jų simboline prasme.

Visi renginiai – nemokami. Registracija į gegužės 4 d. edukacinius renginius – tel. (8 460) 53 501, (8 460) 30 313, el. p. gintaro.muziejus@ldm.lt.

„Klasikos sezono“ Palangos gintaro muziejuje svarbiausi renginiai

* Tiškevičių rūmų istorinių interjerų ir gintaro ekspozicija.

* Gintaro spalvų ir atspalvių paroda iš privačios Ramučio Petniūno kolekcijos.

* Juvelyrinių dirbinių kolekcijos paroda „Pamestas gintaro lobis“ (gegužės 3–gruodžio 31 d.).

* Eglės Čėjauskaitės-Gintalės ir Martyno Gintalo paroda „Atsivėrimas“ iš ciklo „Gintaro dizaino tradicijų aktualizavimas Palangos gintaro muziejuje“ (birželio 1–gruodžio 31 d.)

* VII tarptautinis M.K.Čiurlionio muzikos festivalis (liepos 3–13 d.).

* Muzikos festivalis „Nakties serenados“ (liepos 31–rugpjūčio 3 d.).

* Muzikos festivalis „Pasaulio balsai“ (liepos 21–rugpjūčio 18 d.).