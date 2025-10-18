Pirmoji Rolando Rastausko literatūrinė premija – palangiškei

Nesinorėjo banalaus įamžinimo
Rašytojas, poetas, dramaturgas, eseistas ir Palangos miesto šviesuolis Rolandas Rastauskas (1954–2024) baigė Palangos senąją gimnaziją, dėstė Klaipėdos universitete.
Daugelį metų rašytojas Palangoje ne tik gyveno ir kūrė, bet ir puoselėjo kultūrinį gyvenimą, o jo literatūros vakarai – susitikimai su skaitytojais – visuomet tapdavo šventė literatūros gurmanams.
Amžinojo poilsio R. Rastauskas atgulė taip pat Palangoje, šalia savo mamos.
Siekiant išsaugoti šio šviesuolio kūrybinį palikimą ir įkvėpimą ateities kartoms, Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga sutarė išskirtinai įamžinti jo atminimą – buvo apsispręsta įsteigti R. Rastausko vardo kasmetę literatūrinę premiją.
„Nesinorėjo banaliai įamžinti tokį iškilų žmogų. Mūsų siekis buvo, kad R. Rastauską kiekvienais metais atmintų. Taip ir gimė idėja įsteigti jo vardo premiją, siekiant atsiminti ir jo kūrybą, ir skatinant jaunimą eiti jo kūrybos pėdomis. Palangos taryba tam vieningai pritarė“, – premijos teikimo ceremonijoje kalbėjo Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Pasiūlė vienuolika autorių
Lėšos premijai bei premijos įteikimo renginiui numatytos Palangos miesto savivaldybės biudžete, o įteikti ją apsispręsta kasmet minint R. Rastausko gimimo metines.
Premija gali būti skiriama lietuvių prozininkui, eseistui, dramaturgui arba poetui už gražia ir elegantiška kalba išreikštą atvirą, nuoširdų požiūrį į pasaulį, įvairialypę jo kultūrą, taip pat darbų apie R. Rastausko asmenybę ir kūrybą autoriui, vertinant per pastaruosius dvejus metus išleistus kūrinius.
Šiemet premijai buvo pasiūlyta net vienuolika autorių: Monika Baltrušaitytė („10-01“), Aldona Dudonytė-Širvinskienė („Amnezija“), Austėja Jakas („Mėlynieji malonumai“), Julius Keleras („Atvirom akim“), Mindaugas Nastaravičius („Antra dalis“), Gytis Norvilas („Požemių paukščiai“), Vladas Rožėnas („Katastrofa“), Tomas Petrulis („Daikto kūnas“), I. M. Sokolovaitė („Pozuotoja“), Vytautas Stankus („Renkant kaulus“) ir Darius Žiūra („Diseris“).
Prasilenkė laike ir erdvėje
Pirmosios premijos laureate tapo palangiškė I. M. Sokolovaitė, kuri įvertinta už debiutinį romaną „Pozuotoja“, jį 2024 metais išleido leidykla „Baziliskas“.
Romanas „Pozuotoja“ taip pat pelnė Liudo Dovydėno premiją, pateko į „Metų knygos rinkimų“ penketuką, sulaukė teigiamų literatūros kritikų recenzijų, literatūrologų ir skaitytojų dėmesio.
„Gailiuosi, kad su R. Rastauku nebuvau pažįstama asmeniškai. Mes kažkaip prasilenkėme laike ir erdvėje, nors ir vaikščiojome tomis pačiomis gatvėmis ir Vilniuje, ir Palangoje. Bet man labai svarbu, kad žmonės, kurį jį labai artimai pažinojo, prasitarė, jog jam veikiausiai mano kūryba būtų pasirodžiusi verta to įvertinimo, kurio sulaukiau šiandien“, – atsiimdama garbingą apdovanojimą kalbėjo pirmosios R. Rastausko premijos laureatė I. M. Sokolovaitė.
I. M. Sokolovaitė aktyviai skelbia savo meninius ir eseistinius tekstus kultūrinėje spaudoje, gilinasi į ekologijos, vizualumo, gyvybės temas. Dalyvauja šalies ir tarptautiniuose konkursuose, juose laimi prizines vietas („Prix Laurence 2023“, „Prix Laurence 2022“), Lietuvoje yra laimėjusi prozos konkursą, skirtą Ričardo Gavelio kūrybai atminti, tapo Jaunųjų filologų konkurso, „Gintaro lašų“, „Literatūrinių slinkčių“ laureatė.
