Prasidėjo Šv. Martyno šventė: nuo žąsienos patiekalų iki ugnies šou

Siūlo ir Šv. Martyno skanėstų
Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro (KTIC) direktorės Romenos Savickienės, sunku pasakyti, kada uostamiestyje pradėta švęsti ši šventė. Tačiau KTIC komanda jau penkerius metus ją organizuoja ir kasmet pritraukia vis daugiau tiek vietinių, tiek ir svečių iš kitų miestų.
„Šv. Martyno šventė tinkamiausia lapkričio mėnesiui. Istoriškai tai būdavo paskutinė rudens šventė. Taip pat, žiūrint istoriškai, tuomet būdavo nuimamas derlius ir kiekvienuose namuose valgoma žąsis. Tad kartu prie mūsų prisijungė ir senamiesčio verslininkai, sugalvojome daryti gastronominę šventę, kad būtų išskirtinė galimybė paragauti įvairiausių žąsies patiekalų“, – pasakojo pašnekovė ir pridūrė, kad Klaipėdoje penktadienį ir šeštadienį per 20 kavinių siūlo žąsienos patiekalus, o keliose jų galima paskanauti ir šiai šventei kurtų šv. Martyno meduolių.
„Turėsime išskirtinį savaitgalį“
R. Savickienės teigimu, šventės metu prisimenama istorija apie šv. Martyno poelgį, kai jodamas gatve pamatė elgetą, perplėšė savo apsiaustą ir juo pasidalijo su vargšu. Tad ši šventė – ir apie gerumą kitiems.
Šv. Martyno šventės vyksta ir Vokietijoje, Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje. O Lietuvoje ji didžiausia būtent Klaipėdoje.
„Tai tikra klaipėdietiška gastronominė šventė. Turėsime išskirtinį savaitgalį“, – akcentavo R. Savickienė.
KTIC direktorė priminė ir legendą, anot kurios, šv. Martynas iki šiol siejamas ir su žąsimis.
„Lapkričio 11-ąją Turino vyskupija norėjo Martyną įšventinti į vyskupus, bet jis to nenorėjo. Tad pasislėpė žąsų garde. Kai pro šalį ėjo žmonės, žąsys pradėjo gargėti ir išdavė, kad Martynas yra būtent tame garde. Nuo tada Martynas pasižadėjo, kad kasmet, lapkričio 11-ąją, būtinai suvalgys žąsį“, – sakė R. Savickienė.
Svarbūs šviesos elementai
Šventėje gausu ugnies ir šviesos elementų. Šįvakar jais tapo iliuzijų ir lazerių šou, o šventę penktadienio vakarą vainikavo ugnies šou „Inferno“.
„Laikomės noro, kad šitoje šventėje būtų daug šviesos, šilumos, ugnies, dėl to visas pagrindinis akcentas programoje dedamas į ugnies šou ir ritmišką muziką“, – kalbėjo R. Savickienė.
Vyks eisena, sveikins varduvininkus
Šeštadienį veiksmas daugiausia vyks taip pat vakare ir Teatro aikštėje: 16.30 val. – studijos „RiverVoices“ pasirodymai, 17.30 val. – interaktyvus pasirodymas „Rubino vaikai“, 18 val. – bus kartojamas ugnies šou „Inferno“.
17.45 val. visi, norintieji dalyvauti šventinėje eisenoje, kviečiami atvykti prie Danės skvere esančio fontano. Šventės metu tvora, šiuo metu juosianti Danės skverą, bus patraukta. Eisena vyks nuo Danės skvero iki Teatro aikštės. 18.30 val. joje šventinį veiksmą pratęs mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ pasirodymas.
Po jo, 19 val., vyks Martynų varduvininkų sveikinimas Teatro aikštėje. Šventės dalyvius sveikins smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris ir folkloro ansamblis „Alka“.
19.30 val. vyks ugnies šou „Liepsnų valdovai“, 20 val. – mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ pasirodymas. Šventę vainikuos iliuzijų Ir lazerių šou.
Skaičiuojama, kad per pastaruosius dvejus metus eisenose dalyvaudavo per tūkstantį žmonių. Tikimasi, kad ir šiemet netrūks norinčiųjų.
