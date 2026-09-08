Pristatys 91-ojo sezono įdomybes

Susitikimas vyks rugsėjo 10 dieną 18.30 val. Klaipėdos dramos teatro Mažojoje salėje. Trukmė – dvi valandos.
„Sezono sutiktuvių vakare žiūrovai galės dalyvauti pirmosios sezono premjeros, Žilvino Vingelio režisuojamo spektaklio pagal Eugene Ionesco pjesę „Naujasis nuomininkas“, repeticijoje, taip pat jų laukia viešnagė režisierių erdvėje. Būsimas šių teatrinių metų premjeras pristatys patys jų režisieriai ar atstovai“, – nurodė Klaipėdos dramos teatras.
Susitikimą ves aktorius Darius Meškauskas. Norintieji dalyvauti kviečiami užsiregistruoti.
Šio sezono žinutė – „Mes netikri. Bet keičiame tikrovę“. 91-ąjį sezoną ja atkreipiamas dėmesys į meno kūrinio galimybę inspiruoti pokytį.
Klaipėdos dramos teatro vadovas Anupras Jucius sakė, kad šia žinute bus siekiama pakeisti atšalusio žmonių tarpusavio ryšio realybę.
„Per atskirtį, per vienatvę atsiranda ir didžiulis visuomenės susiskaldymas. Jo pasekmes matome ir geopolitinėje erdvėje – kaip lengva skaldyti žmones, juos supriešinti socialiniuose tinkluose, medijos žinutėmis lemti net rinkimų tėkmę, kai priešingų pažiūrų žmonės rinks tą patį kandidatą, nes gavo jiems pritaikytas žinutes. Tam tikra prasme galime būti atkirčiu šiai atskirčiai, suburti gyvai susitikti“, – sakė A. Jucius.
Naujausi komentarai