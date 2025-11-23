Proto mūšis – Tilžės aktui atminti

Tilžės aktas, pasirašytas 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje, laikomas vienu svarbiausių Klaipėdos krašto politinių dokumentų.
Juo Mažosios Lietuvos tautinė taryba pareiškė valią prisijungti prie Lietuvos valstybės, remdamasi tautiniu apsisprendimu.
Šis aktas tapo reikšmingu žingsniu siekiant politinio, kultūrinio ir istorinės tapatybės suartėjimo su atkurtąja Lietuvos valstybe ir padėjo pamatus vėlesnėms regiono autonomijos bei identiteto diskusijoms.
Tilžės akto paminėjimas – tai ne tik istorijos prisiminimas, bet ir pagarba Mažosios Lietuvos žmonėms, kurie prieš daugiau nei šimtą metų siekė savo krašto laisvės, kultūrinio tęstinumo ir savosios tapatybės išsaugojimo.
Protmūšio „Ką žinai apie Mažąją Lietuvą?“ dalyviai bandė įveikti klausimus apie Tilžės akto aplinkybes, iškiliausius šio regiono žmones ir svarbiausius įvykius.
Iššūkių sukėlė ir etnokultūriniai klausimai – nuo tautodailės iki šiam kraštui būdingų muzikos instrumentų, tautinio kostiumo ypatybių, mįslių, kulinarinio paveldo bei kasdienybės ypatybių.
Dalyviai ne tik varžėsi tarpusavyje, bet ir aktyviai diskutavo, gilino žinias.
Renginyje dalyvavusios komandos džiaugėsi galimybe sužinoti daugiau apie Mažosios Lietuvos kraštą.
Renginio dalyviai sutiko, kad protmūšis tapo puikia proga ne tik pasitikrinti žinias, bet ir šiltai praleisti vakarą, pažįstant Mažosios Lietuvos istorijos ir etnokultūros išskirtinumą.
Organizatoriai – Klaipėdos etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus – sukūrė įdomų ir nuotaikingą vakarą, pripildytą Mažosios Lietuvos istorijos, muzikos ir skonių.
Vakaro atmosferą dar labiau praturtino Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblių „Alkiukai“ ir „Senoliai“ muzikiniai pasirodymai.
Komandos iš renginio išsiskirstė įkvėptos, praturtėjusios naujais atradimais ir džiaugsmingomis emocijomis.
