„Prūsai“ – maestro jubiliejui

Kuklus ir linksmas, kuriam svetimas pasipūtimas ir tuštybė. Taip galima būtų apibūdinti maestro G.Kuprevičių – spalvingą asmenybę, kompozitorių, pedagogą, eseistą ir muzikantą.

G.Kuprevičius yra sukūręs vieną žinomiausių Lietuvoje miuziklų "Ugnies medžioklė su varovais" (1975), o šio miuziklo daina "Kregždutės" yra vienas populiariausių kūrinių Lietuvoje.

Kompozitorius nuolat rašo muziką operoms, simfonijoms, kameriniams kūriniams, oratorijoms ir vokaliniams ciklams. Kompozitorius taip pat komponuoja muziką dramos spektakliams ir kino filmams.

Vakar G.Kuprevičius viešėjo Klaipėdoje, kur dar kartą turėjo galimybę pasižiūrėti savo paties parašytą operą "Prūsai".

Paklaustas, kaip jam kilo mintis sukurti tokį kūrinį, maestro atsakė: "Kalbėsiu labai trumpai, kaip prof. J.Brėdikis sako, telegrafiškai. Pirmiausia tai buvo Stasio Domarko idėja, mes su juo labai daug bendravome, kai jis dirbo Klaipėdos muzikiniame teatre vyriausiuoju dirigentu ir meno vadovu. Prūsų tema išryškėjo kaip reikalinga Klaipėdai tema. Be to, Stasys dirigavo herojišką siuitą filmui "Herkus Mantas", kurią irgi aš parašiau. Taip ta užuomazga ir atsirado."

O į filmą G.Kuprevičius atėjo per savo mokytoją Eduardą Balsį, kuris pats turėjo rašyti muziką, bet nesurado laiko ir rekomendavo savo mokinį – "perspektyvų, jauną ir labai talentingą kompozitorių".

"Kai per dvi savaites parašiau tą muziką, S.Domarkas prasitarė, kad reikia parašyti siuitą. Parašiau. Mes ją atlikome su choru Kaune. Ir kai jis persikėlė dirbti į Klaipėdą, tada buvo grįžta prie "Prūsų" temos. Tada reikėjo įkalbinti maestro Virgilijų Noreiką, kad jis sutiktų atlikti pagrindinį vaidmenį. Pamenu, atvažiavau pas jį į namus "parodyti" savo kūrinį, kur pusantros valandos jam dainavau savo žiauriu balsu visas partijas. Tada jis pasakė, kad yra vienas rimtas trūkumas – per mažai aukštų natų. Paprašė pataisyti. Pataisiau. Jis sudainavo visus spektaklius be dublerio", – mintimis apie "Prūsų" priešistorę dalijosi kompozitorius.

Į "Prūsų" premjerą atėjo du Lietuvos prezidentai – Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus. Esą šiais laikais šalies vadovų G.Kuprevičius savo spektakliuose nesutinka.