„Salve Musica“: pasakos saksofonams su orkestru

Lengvai ir be natų

Festivalyje „Salve Musica“ jie pristatys programą „Pasakos saksofonams“, kurios pavadinimą įkvėpė joje skambėsiantis kompozitoriaus Siegfriedo Matthuso kūrinys. Muzikinį pasakojimą tęs Giedriaus Kuprevičiaus simfonija „Iš plokščiojo pasaulio“. Visa tai – Klaipėdos koncertų salėje gruodžio 12 d. 18.30 val.

Saksofonų kvartetą „Signum“ 2006 m. subūrė Kelne susitikę keturi saksofonininkai. Savo jaunatviška energija, įtaiga ir novatoriškomis idėjomis kvartetas nuo tol pučia gaivų permainų vėją į Europos koncertų sales ir festivalius. Jis koncertavo įvairiausiose ir netikėčiausiose vietose – ir prestižinėje Niujorko „Carnegie Hall“, ir Dolomitinių Alpių snieguotoje viršukalnėje. Kolektyvo narai – Blažas Kemperle’ė (sopraninis saksofonas), Hayrapetas Arakelyanas (altinis saksofonas), Alanas Lužaras (tenorinis saksofonas) ir Guerino Bellarosa (baritoninis saksofonas). Grodamas nepaprastai lengvai ir dažniausiai be natų, „Signum“ kūrybiškai papildo savo pasirodymus sceniniu judesiu ir instrumentinio teatro elementais. Tuo netruks įsitikinti ir Klaipėdos publika, išgirsianti kvarteto atliekamą vokiečių kompozitoriaus S. Matthuso koncertą „Fantastiniai burtų sapnai. Pasakos saksofonams“.

Vieni ryškiausių šalyje

Vienas ryškiausių mūsų šalies dirigentų M. Pitrėnas nuo 2015 m. rudens yra LNSO vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. Maestro buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno bei Baltijos Asamblėjos meno premijomis. Nuo 2018 m. rugpjūčio jis gyvena Lietuvoje ir Šveicarijoje, kur dirba vyriausiuoju dirigentu Sankt Galeno teatre. Be to, M.Pitrėnas kviečiamas diriguoti Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Suomijos nacionaliniuose operos teatruose, Varšuvos Didžiajame teatre, Diuseldorfo „Deutsche Oper am Rhein“, Maskvos Didžiajame teatre, Sankt Peterburgo filharmonijoje, Berlyno „Deutsche Oper“ ir kitur.

LNSO – vienas prestižiškiausių Lietuvos orkestrų, kurio interpretacinį braižą daug metų formavo dabartinis orkestro garbės dirigentas Juozas Domarkas. Orkestras kasmet surengia maždaug pusšimtį koncertų Lietuvoje, dažnai gastroliuoja užsienyje. LNSO yra dirigavusios istorinės asmenybės, su juo koncertavo pasaulinio garso batutos meistrai, o sukauptame šio orkestro repertuare – tiek praėjusių epochų oratorinio bei simfoninio žanro kūriniai, tiek moderni šiuolaikinė muzika, kurios kontekste išsiskiria solidžios lietuvių kompozitorių partitūros.

Vaizdinių garsynai

Koncertą keturiems saksofonams ir orkestrui „Fantastiniai burtų sapnai. Pasakos saksofonams“ sukūrė šių laikų vokiečių kompozitorius S. Matthusas. Jis yra parašęs daugiau nei 600 muzikos kūrinių, kuriuose naudoja įvairias kūrybos technikas.

Taip pat koncerte skambės simfonija „Iš plokščiojo pasaulio“, kurios autorius – kompozitorius G. Kuprevičius, šiemet minintis 75-ąsias gimimo metines. Simfonija sukurta pagal Terry’o Pratchetto apysaką. „Atradęs šią neįtikėtinai aktualią ir žaismingą literatūrą, panūdau bent kelias jos sukeltas vizijas ir mintis perkelti į muzikos pasaulį, kuris irgi dabar gana plokščias, ypač atsisakius turinio gilumo ir dvasios orumo, – teigė G. Kuprevičius. – Taip gimė visą koncerto dalį užimanti septynių dalių simfonija „Iš plokščiojo pasaulio“, kurioje savaip išgirdau T. Pratchetto sukurtų vaizdinių garsyną.“