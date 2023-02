„Sapnai ir kaktusai“: į Klaipėdą grįžta „Fausto“ choreografas R. Bondara

Kaskart naujas impulsas

„Kaskart kurdamas choreografiją, pradedu nuo kažkokio atspirties taško, įkvepiančios idėjos ar impulso. Sukurti „Žagsulį“ („Hiccup“) paskatino tai, ką galėtume apibūdinti žodžiu superego – psichoanalizėje vartojama sąvoka. Kad ir kaip pavadintume, mus nuolatos lydi pojūtis, jog kažkas, glūdintis giliai kiekvieno mūsų viduje, nuolat kužda, kas teisinga, o kas ne. Taisyklių ir elgesio modelių reguliuojamame pasaulyje šis jausmas kyla veik nevalingai – lyg žagsulys“, – kalbėjo R. Bondara, šio kūrinio premjerą pristatęs 2015 m. Varšuvos Didžiajame teatre, kaip Lenkijos nacionalinio baleto projekto „Kreacje 7“ dalį.

„8m68“ esmė – santykiai tarp šokėjų. „Kūrinio varomoji jėga – tai trauka arba atstūmimas, kitų valdymas arba paklusimas kito valiai. Įkvėpimo šaltiniu šiai iš pažiūros abstrakčiai choreografijai tapo kasdienės patirtys ir tarpasmeniniai santykiai, perteikti judesių ir formų kalba. Judėdami pagal Amono Tobino muziką, šokėjų kūnai kuria energija ir emocijomis trykštantį peizažą, užklotą baltu sniegu...“ – pasakojo R. Bondara. Choreografinės kompozicijos „8m68“ premjera įvyko 2012 m. Varšuvos Didžiajame teatre. Ji pristatyta kaip Lenkijos nacionalinio baleto projekto „Kreacje 4“ dalis.

Beje, R. Bondara yra ir choreografinių kompozicijų „Žagsulys“ („Hiccup“) ir „8m68“ kostiumų ir šviesų dailininkas.

Kūrybinis kelias

R. Bondara, baigęs Felikso Parnello valstybinę baleto mokyklą Lodzėje (2002 m.), pradėjo šokėjo karjerą šio miesto Didžiajame teatre, vėliau šoko S. Moniuškos didžiajame teatre Poznanėje. 2005 m. tapo Lenkijos nacionalinio teatro baleto trupės nariu Varšuvoje. Dirbdamas baleto artistu, taip pat įgijo Varšuvos ekonomikos mokyklos diplomą ir baigė Fryderyko Chopino muzikos akademiją, kurioje vėliau dėstė (2007–2018). Jo choreografinis debiutas įvyko 2008 m. Varšuvos Didžiajame teatre, kur R. Bondara sukūrė duetą „Andante con moto“ pagal Wojciecho Kilaro Koncertą fortepijonui. Už šią choreografinę miniatiūrą pirmajame Bronisławos Niżyńskos choreografijos konkurse apdovanotas antrąja premija (pirmoji nebuvo skirta) ir specialiuoju prizu.

Vėlesniais metais Lenkijos nacionalinio baleto choreografinėms dirbtuvėms „Creations“ R. Bondara sukūrė etiudus „When You End and I Begin…“ (2009), „The Garden’s Gate“ (2010), „8m68“ (2012), „Transfer Coefficient“ (2014), „Hiccup“ (2015), „Take Me with You“ (2016), „Verses“ (2018), kurie buvo įtraukti į teatro kamerinių spektaklių repertuarą, rodyti baleto trupės gastrolėse Norvegijoje, Suomijoje, JAV, Italijoje, Japonijoje, Latvijoje. 2011 m. pagrindinėje Lenkijos scenoje jis taip pat pastatė dviejų veiksmų baletą „Persona“ ir Pirmojo pasaulinio karo šimtmečiui skirtą vienaveiksmį baletą „Nevermore..?“.

2011–2012 m. R. Bondara dirbo Bydgoščiaus teatre „Opera Nova“ kaip kviestinis choreografas. Ten sukūrė spektaklį „Pavergtas protas“ pagal to paties pavadinimo Czesławo Miłoszo knygą su Philipo Glasso ir Wojciecho Kilaro muzika, už jį 2011 m. pelnė Jano Kiepuros apdovanojimą kaip geriausias metų choreografas. 2016 m. jam įteiktas aukščiausio Lenkijos apdovanojimo kultūros ir meno srityje „Už nuopelnus kultūrai – Gloria Artis“ bronzos medalis.

Vadovauja baleto trupei

Nuo 2018 m. R. Bondara yra Poznanės S. Moniuškos Didžiojo teatro baleto trupės meno vadovas. Tais pačiais metais jis pelnė Biarico premiją pradedančiųjų choreografų konkurse Bordo ir dar tris Jano Kiepuros apdovanojimus kaip geriausias choreografas už baletą „Svitezietė“ pagal Adomo Mickevičiaus baladę su Lenkijos nacionalinio teatro baleto trupe (2017), taip pat geriausio režisieriaus ir geriausio Lenkijoje pastatyto spektaklio nominacijose už režisūrinį bei choreografinį debiutą Felikso Nowowiejskio operos „Baltijos legenda“ pastatyme Poznanės operos teatre (2017). Vienas naujausių choreografo darbų šiame teatre – dviveiksmis baletas „Don Žuanas“ pagal Molière’o komediją (2020).

Kaip kviestinis choreografas kūrė spektaklius baleto trupėms Lenkijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Čekijoje, Vokietijoje, JAV. 2021 m. Vokietijoje choreografas pristatė I. Stravinskio „Šventasis pavasaris“, 2022 m. jo darbais žavėjosi Australijos publika, kuriai buvo pristatyta R. Bondaros choreografinė miniatiūra „Take Me with You“. Netrukus kūrėjas pakvies į premjeras Vengrijoje ir Australijoje, o mes jo laukiame Klaipėdoje.