Savaitgalį – pramogos ir atradimai

Pažins K. Pakšto asmenybę
Rytoj, penktadienį, 16 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks profesoriaus Kazio Pakšto premijos įteikimo ceremonija. Bus paskelbti šių metų premijos laureatai ir laimėtojas. Kartu su aktoriumi Aleksandru Kazanavičiumi bus galima iš naujo pažinti K. Pakšto asmenybę, jo idėjas ir jų atgarsius filme „Nova Lituania“.
Rytoj 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bus atidaryta Reginos Malakauskienės keramikos ir Martos Malakauskaitės tapybos paroda „Vidiniai stabai“.
Taip pat penktadienį 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks patirtinis susitikimas „Geri žmonės irgi pyksta“ pagal Ingridos Alonderės knygą. Autorė dalysis asmeninėmis istorijomis, o sąmoningo kvėpavimo mokytoja Lina Rudaitienė pakvies išbandyti trumpą sąmoningo kvėpavimo praktiką.
Rytoj 19 val. Palangoje (Grafų Tiškevičių al. 1) prasidės dešimtojo tarptautinio liaudiškų šokių festivalio „Palangos miestely“ programa, vyks etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“. Į festivalį šiemet susirinks net 26 liaudiškų šokių ansambliai.
Muziejaus kieme – piramidė?
Šeštadienį Klaipėdoje nuo 9 iki 15 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus.
Taip pat šeštadienį 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžiojoje Vandens g. 2) vyks ekskursija po muziejaus kiemelį. Dalyviai sužinos apie čia kadaise vešėjusį egzotišką sodą, archeologinius tyrimus, neofreską ir muziejaus kieme esančią „piramidę“. Bilieto kaina – keturi eurai.
Šeštadienį 13 val. Palangoje prasidės šventinė „Palangos miestely“ festivalio eisena – nuo Grafų Tiškevičių alėjos iki Jūratės ir Kastyčio skvero. 13.30 val. Jūratės ir Kastyčio skvere vyks festivalio atidarymas „Šokių pynė“, o 14 val. įvairiose Palangos vietose – programa „Šoku aš, šoki tu, šokam mes visi kartu“. 19 val. Palangos Jūratės ir Kastyčio skvere vyks liaudiškų šokių festivalio „Dėkavonė“.
Švęs Naujuosius metus
Rugsėjo 12 d. 10 val. Gargžduose prasidės rudens šventė „Rojaus sodai“. Lankytojų lauks tautodailininkų, liaudies meistrų ir kulinarinio paveldo mugė. 13 val. čia vyks akcija „Visa Lietuva šoka“ ir meno mėgėjų pasirodymai, o nuo 14 val. koncertuos dainavimo studija „Laguz“, Ričardas Banys ir kiti. Šventėje taip pat bus renkamas gardžiausias obuolių pyragas.
18 val. prie Plikių kultūros namų prasidės renginys „(I)EVA“, skirtas dailininkės, grafikės ir Mažosios Lietuvos kraštotyrininkės Evos (Ievos) Labutytės atminimui. Programoje – orientacinis žaidimas, parodos, teatralizuota ekskursija, šišioniškos vaišės, E. Labutytės suolelio atidengimas, koncertinė programa.
Sekmadienį 11 val. Palangoje, paplūdimyje prie gelbėjimo stoties, vyks festivalio „Palangos miestely“ pusryčiai, užbaigsiantys tris dienas truksiantį liaudiškų šokių festivalį.
Sekmadienį nuo 15 iki 18 val. Klaipėdos žydų bendruomenė kviečia į tradicinę Roš Hašana – judėjų Naujųjų metų – šventę. Dalyvavimui būtina išankstinė registracija el. paštu.
Lauks sušiai ir pramogos
Rugsėjo 14–19 d. „Solorina“ atstovybėje vyks Didžioji „Toyota“ elektromobilių bandymų savaitė. Lankytojai galės nemokamai išbandyti naujuosius elektrinius „Toyota“ modelius bei susipažinti su specialiais pasiūlymais.
Bandomųjų važiavimų savaitę vainikuos rugsėjo 19 d. nuo 10 val. vyksianti Šeimos diena. Jos metu lankytojų lauks sušiai ir įvairios pramogos.
Šeimos dieną bus galima išvysti bonsų meno Lietuvoje pradininko Kęstučio Ptakausko kolekciją ir daugiau sužinoti apie šio meno puoselėjimą.
Lankytojai taip pat galės išbandyti japonų kaligrafiją kartu su Japonų kaligrafijos ir tapybos studija „HIKARI“.
Renginyje dalyvaus ir japonų šunų veislynas „Akitanija“ – jo veisėja Laura papasakos apie šiuos išskirtinius šunis ir jų veislės ypatumus.
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