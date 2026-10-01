Senasis turgus taps meno scena

Bus apstu veiklų
Po daugiau nei dešimtmečio pertraukos į miestą grįžta „Turgaus naktis“, o jos sumanytojas režisierius, aktorius ir Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjas Valentinas Masalskis sako norintis ne tik atgaivinti renginį, bet ir įkvėpti gyvybės pačiai turgavietei bei Klaipėdos senamiesčiui.
Vienam vakarui įprastą turgaus aplinką papildys teatras, šokis, gyva muzika ir įvairios kūrybinės veiklos.
Lankytojai galės dalyvauti edukacijose, kūrybinėse dirbtuvėse bei rankdarbių veiklose. Taip pat galės susipažinti su fotografų, tapytojų bei kitų kūrėjų darbais, o patikusius kūrinius – įsigyti.
Prie renginio šiemet jungiasi daugiau kaip 30 įvairių meno organizacijų ir kūrėjų iš Klaipėdos bei kitų Lietuvos miestų.
Šventę skirs blaivybei
Šių metų „Turgaus nakties“ idėja siejama ir su vyskupo Motiejaus Valančiaus vertybėmis.
Organizatoriai kviečia jas prisiminti, tačiau konkretaus kūrybos formato dalyviams nenustato – kiekvienas gali atsinešti savo idėją ir savaip ją įprasminti.
„Turguje iš esmės greta telpa viskas: nuo agurkų bei obuolių iki mėsos, sūrio ar net suknelių. Būtent tokią turgaus struktūrą bei dvasią norime perkelti ir į meną – siekiame turgavietėje pristatyti įvairiausius Klaipėdoje kuriamus meno kūrinius bei suburti visus, norinčius dalyvauti šiame vyksme. Šios iniciatyvos pradžia gimė ir su noru paminėti M. Valančiaus metus. Norime užkurti „Valančiaus blaivybės turgų“ – šventę, skirtą blaivybei, bendrystei ir kultūrai. Renginys pasklis po visą turgų: šurmuliuosime aplinkui, viduje, paviljonuose ir fone“, – idėją aiškino V. Masalskis.
Anot jo, siekiama vienoje vietoje parodyti kuo įvairesnį Klaipėdoje kuriamą meną ir suburti žmones, kurie nori juo dalytis.
Laukia didžiulis meninis vyksmas.
„Turguje laukia didžiulis meninis vyksmas: gyva muzika, dainos, madų šou ir bendros vaišės. Nieko nepardavinėsime – viskuo dalinsimės be jokio mokesčio. Tai bus tikra visų Klaipėdos menininkų šventė ir tam tikras atsidėkojimas publikai“, – teigė jis.
„Turgaus naktis“ Klaipėdoje nėra visiškai nauja idėja. V. Masalskis prisimena ir ankstesnius renginius, kai meninis šurmulys persikeldavo tiesiai į turgavietę.
„Anksčiau jau buvome surengę ne vieną tokį renginį. Prisimenu, kaip žiemą pačiame turgavietės paviljone, tarp mėsos prekystalių, šokome, dainavome ir grojome. Tai kūrė nepaprastai gerą, šiltą nuotaiką, o miestiečiai gausiai rinkosi ragauti karštų bulvių su kastiniu. Tačiau ilgainiui ši tradicija prigeso. O dabar galime šią gražią šventę atgaivinti“, – prisiminė jis.
„Įpūsti gyvybės“
V. Masalskis įsitikinęs, kad turgus yra kur kas daugiau nei vieta apsipirkti.
Keliaudamas po užsienio miestus jis, kaip pats sako, dažnai skuba būtent į turgų, nes ten geriausiai atsiskleidžia gyvenimas.
„Mano įsitikinimu, miestas be turgaus apskritai nėra tikras miestas. Kaskart nuvykęs į bet kurį užsienio miestą, pirmiausia skubu į turgų. Būtent čia geriausiai atsiskleidžia vietos gyventojų būdas, kultūra, jų darbštumas ir tai, kuo jie gyvena. Todėl negerbti ar apleisti tokios unikalios erdvės kaip turgus tiesiog negalime. Kiekvienas miesto simbolis – ar tai būtų Jono kalnelis, atstatoma bažnyčia, Baltasis švyturys ar atgyjanti pilis – suteikia gyvybės ir traukia žmones. Laikui bėgant pamačiau, kokia vertinga yra tokių erdvinių simbolių funkcija ir kokią nuotaiką jie dovanoja miestiečiams. Šiuo renginiu norime pagerbti senamiestyje esantį turgų, įpūsti gyvybės kartais merdinčiam Klaipėdos senamiesčiui ir suteikti šioms svarbioms vietoms bent lašelį šviesos, šilumos bei tikro meninio šurmulio“, – teigė V. Masalskis.
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