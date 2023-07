„Šermukšnis“ užderės jau greitai: gatvės teatrų festivalis prasideda kitą savaitę

Artėja vienas spalvingiausių Klaipėdos vasaros renginių – Žvejų rūmų organizuojamas tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“. Jau kitą savaitę – liepos 5–8 d. itin laukiamas festivalis, nes vyksta kas dvejus metus, pakvies ir pasiūlys klaipėdiečiams ir miesto svečiams plačią renginių programą. Dvylika kolektyvų, daugiau nei septyniasdešimt atlikėjų iš dešimties pasaulio šalių, virš 30 renginių (tarp jų trys lietuviškos premjeros) per keturias dienas.

„Titanikas“ Atgimimo aikštėje

Kol vis neapsisprendžiama, kaip atgimti Atgimimo aikštei, laikinai čia įsikurs „Titanikas“. Ne, tai ne legendinis laivas, nurimęs amžiams vandenyno dugne, o viena didžiausių teatro trupių Europoje, kuriančių išskirtinai atvirose erdvėse – „Theater Titanick“ iš Vokietijos.

Įspūdingus, kupinus atmosferinių vaizdų ir specialių efektų šio teatro spektaklius jau matė 28 pasaulio šalių keturiuose žemynuose publika.

Tai bus pirmosios „Titaniko teatro“ gastrolės Lietuvoje su naujausiu kūriniu – grandioziniu 360 laipsnių pasirodymu „Aukštyn kojom“ (2022 m.), vykstančiu ant 7 m aukščio besisukančio rutulio.

Trimatis vizualus vaidinimas jungia fizinį teatrą, vertikalųjį šokį, kinetinį meną ir vaizdo projekcijas.

„Ieškant balanso šiuolaikiniame pasaulyje padeda tik vaizduotė, kūrybiškumas ir tolerancija vienas kitam“, – teigė spektaklio kūrėjai.

„Theater Titanick“ iš Vokietijos spektaklis „Aukštyn kojom“ Atgimimo aikštėje bus rodomas liepos 6 d. 22.30 val., o liepos 7 d. – 23 val.

Sugrįžimai ir naujos pažintys

Lenkų gatvės teatras, puoselėjantis senas tradicijas, turi daug šiame žanre kuriančių kolektyvų.

Lenkijoje labai populiarūs gatvės teatrų festivaliai, vykstantys visą vasarą įvairiose vietose.

„Šermukšnis“ taip pat neapsieis be šios šalies teatrų, garantuojančių aukšto lygio pasirodymus.

Vienas jų – „Teatr Akt“ iš Varšuvos gerai pažįstamas festivalio publikai, nes atvyksta į Klaipėdą jau penktą kartą, tik šįkart po aštuonerių metų pertraukos.

„Aš liepsnoju“ – tai sentimentalus ir susižavėjimą keliantis pasirodymas, jungiantis ugnies šou, oro akrobatiką, pantomimos ir šokio, fizinio teatro ir šiuolaikinio cirko meną.

„Aš liepsnoju“ Jono kalnelio saloje bus rodomas liepos 7 d. 21.30 val., o liepos 8 d. – 22 val.

Dar viešės ir „Teatr Migro“ iš Krokuvos – jauna, nuo 2019 m. gyvuojanti teatro trupė, į kurią susibūrė nuo „Teatr Kto“ (vaidino „Šermukšnyje“ 2021 m.) atsiskyrę artistai, ieškantys savo nišos plačioje lenkų teatro panoramoje.

Klaipėdoje jie parodys net du skirtingus spektaklius. „Drom – romų takais“ – tai poetinis ir filosofinis pasakojimas, gvildenantis migracijos ir romų tautos istorijos temas.

Spektaklio dominantė – romų muzika iš viso pasaulio, nuo energingo svingo iki melancholiškų smuiko melodijų, gyvybingų čardašo ir flamenko šokių. Muzikinis spektaklis atskleidžia turtingą ir įvairų romų bendruomenės paveldą.

Antras spektaklis „Aidas“ – jau kita istorija apie migraciją ir persikėlimą. Šios temos dar visai neseniai atrodė likusios praeityje.

Vaidinimas be žodžių, bet taip pat gausus instrumentinės muzikos ir artistų atliekamų dainų, nukelia žiūrovus į Lenkijos rytinį paribį prieš ir po Antrojo pasaulinio karo, primena pamirštas vietas, išlikusius žmones ir objektus.

„Drom – romų takais“ pamatysime liepos 7 d. aikštėje prie Kultūros fabriko (Bangų g. 5A) 20.30 val., o spektaklį „Aidas“ – aikštėje prie Kultūros fabriko liepos 8 d. 19 val.

Šou: „Aš liepsnoju“ – tai sentimentalus ir susižavėjimą keliantis pasirodymas, jungiantis ugnies šou, oro akrobatiką, pantomimos ir šokio, fizinio teatro ir šiuolaikinio cirko meną. / Organizatorių nuotr.

Skrydis ir kelionė jūra

Festivalyje naujų patirčių suteiks dviejų trupių iš Nyderlandų pasirodymai, kuriuos būtų galima pavadinti diptiku, nes ir pavadinimas anglų kalba tas pats – „The Boat“, ir abiejų idėjos autorius yra Vincentas de Rooijus.

Patogumo dėlei paredaguotos angliškos versijos lietuviškai.

Šiauriniame rage prie Senosios Smiltynės perkėlos įsikurs „Orlaivis“, o tiksliau tik dalis jo – be sparnų ir priekinio fiuzeliažo, įlipę į šį lėktuvą keleiviai patirs 10 minučių trukmės ekstremalų „skrydį“.

Šis komiškas, pilnas įspūdingų įvykių ir nenumatytų posūkių vyksmas metaforiškai tyrinėja kraštutinumus.

Jame gilinamasi į pakilimų ir nuosmukių, vilties ir nerimo, iliuzijų ir klaidingų religinių įsitikinimų temas.

Kieno Dievas nuspręs tavo likimą? Vienu metu šiame „skrydyje“, kurio „pilotais“ bus V. de Rooijus ir Daanas Mathot, galės dalyvauti tik 25 žmonės, todėl tam, kad kontroliuotų „keleivių“ srautą, bus vykdoma registracija.

„Orlaivis“ planuojamas liepos 6 ir 7 d. nuo 14.30 val. ir nuo 19 val., o liepos 8 d. – nuo 14.30 val.

Kitas „Laivas“ „plaukios“ Danės skvere (tarp „Arkos“ ir fontanų). Trupės „Compagnie Daad“ kuriamas reginys-veiksmas – vizualus ir poetiškas „animacinis filmas“, dviejų žvejų kelionė per jūrą, absurdiškų posūkių pilna istorija su gera humoro doze.

„Compagnie Daad“ „Laivas“ plauks Danės skvere liepos 7 d. 17 val., o liepos 8 d. – 13 ir 18 val.

„Compagnie Daad“ taip pat kuria intriguojančias teatrines instaliacijas. Vieną jų – „Baltosios moterys“ (autorė Linda Anneveld) festivalio metu bus galima pamatyti Atgimimo aikštėje.

Reginys: viena didžiausių teatro trupių Europoje, kuriančių išskirtinai atvirose erdvėse – „Theater Titanick“ iš Vokietijos, laikinai įsikurs Atgimimo aikštėje. / Organizatorių nuotr.

Kaip be publikos favoritų?

Praėjusiame „Šermukšnyje“ (2021 m.) žiūrovams labai patiko internacionalinio dueto „Dansk Rakkerpak“ šiuolaikiškai papasakota nemirtinga Romeo ir Džuljetos meilės istorija („Gyvenimas puikus!“).

Šiemet jie sugrįžta jau kaip kvartetas su nauju tragikomišku vaidinimu „Pasienis“, pasakojančiu apie Niekieno žemę, nuo nepageidaujamų įsibrovėlių saugančią kompaniją ir jos nuotykius.

„Dansk Rakkerpak“ (Danija, Italija, Ispanija) spektaklis „Pasienis“ bus rodomas liepos 6 d. Danės skvere 19 val., liepos 7 d. – aikštėje prie Kultūros fabriko 19.30 val.

Be vienintelio ir nepakartojamo Beno Šarkos „Šermukšnis“ netektų savo ypatingo šarmo. Per pastaruosius du dešimtmečius buvo tik vienas festivalis be Beno.

Kiekviename „Šermukšnyje“ nauja intriga – ką stebėtino parodys mūsų teatro šamanas? Specialiai 22-ajam festivaliui B. Šarka ruošia naują projektą „Kas yra, tas yra...“ (kirčiuoti pasirinktinai).

Jis savo kortas atskleis tik vienintelio pasirodymo Senojo turgaus aikštėje metu (liepos 8 d. 20 val.).

Kartu su Benu naujajame vaidinime-performanse kurs ir burs šokėjas Marius Pinigis ir gitaristas, kompozitorius, Lietuvos džiazo scenos „enfant terrible“ Juozas Milašius.

Pažadas: 22-asis „Šermukšnis“ bus jaunas ir demokratiškas, kitoks, intriguojantis siurprizais, dovanojantis teatro šventę visiems žiūrovams be amžiaus cenzo. / Organizatorių nuotr.

Iš festivalio į festivalį

Adrianas Schvarzsteinas (Ispanija) ir Jūratė Širvytė atskrenda į Klaipėdą tiesiai iš Italijos, kur teatre Comunale di Ferrara liepos 2 d. įvyks W. A. Mocarto operos „Figaro vedybos“ premjera, kurią stato Adrianas su Jūrate.

Šis žvaigždingas duetas jau tapo „Šermukšnio“ vizitine kortele. Prisimename nuostabų pasirodymą „Arrived“ (2017), kuris iki šiol šlovingai keliauja per pasaulį, „Šv. Genezijaus kelionę per Europą į Klaipėdą“ (2019), „Gekumen“ (2021).

Šiemet jie užsuks pas mus vėlgi pakeliui į Krokuvos gatvės teatro festivalį su spektakliu, kurio pavadinimas itališkai skamba labai švelniai – „Brutti“ (lietuviškai ne taip švelniai – „Bjaurūs“).

Tai bendros kūrybos rezultatas kartu su puikiais multiinstrumentalisto Remigijaus Rančio suburtais džiazmenais „The Schwings Band“.

Spektaklio personažai – keista sutuoktinių pora, gyvenanti gatvėje, viešojoje erdvėje randantys viską, kas reikalinga jų namų buičiai.

Jie paverčia žiūrovą savo įprastos, nepatraukliai pažįstamos kasdienybės stebėtoju, kurią, pasitelkdami vaizduotę, sugeba atitolinti ir mažomis smulkmenomis paversti juokingai džiugia.

Įspėjimas: žiūrovai vyksmo liepos 6 d. 17 val. „Meridiano“ skvere metu turėtų būti atsargūs, nes gali netikėtai tapti aktoriais.

Klounas – visose šventėse

Dar nuo viduramžių klounai ir juokdariai buvo vieni pagrindinių personažų klajojančių teatrų, cirkų vaidinimuose.

Jie yra laukiami svečiai ir mūsų dienomis. Festivalyje „Šermukšnis“ įvairiose vietose publiką linksmins klounas Doisberto (Umberto Rosichetti) iš Italijos.

Doisberto be vargo pakyla ir grakščiai šokinėja ant kojūkų, žongliruoja ugnimi, šokinėja per virvę lyg neveiktų gravitacijos jėga, pasitelkęs sąmojį ir puikų humoro jausmą, jis sumaniai įveikia visas kliūtis.

U. Rosichetti „Doisberto Street Show“ liepos 7 d. 18.30 val. vyks Teatro aikštėje, liepos 8 d. 12 val. – Danės skvere ir 21.15 val. – Jono kalnelio saloje.

O kas nutinka, kai į mūsų gatves iš giedro dangaus nusileidžia žalias žmogus, apsiginklavęs žaliais aksesuarais?

Šis ekscentriškas ir energingas personažas kasdienėse situacijose randa humoro ir netikėtumų. Tai provokuojantis, bet nekenksmingas klounas, kuris privers jus nusijuokti ir maloniai nustebti.

Bet kas tas žaliasis žmogus? Tai – Adrianas Schvarzsteinas, jį bus galima netikėtai sutikti Klaipėdos gatvėse liepos 4 ir 6 d.

Sąlyga: bilietų į „Šermukšnio“ festivalį kaip visada nereikia, reikalinga tik gera nuotaika ir noras būti aktyviu teatrinio vyksmo dalyviu. / Organizatorių nuotr.

Renginyje žadama premjerų

Ir dar kartą tenka paminėti A. Schvarzsteiną, nes jis specialiai festivaliui sukūrė ir režisavo gatvės spektaklį-eiseną „Jūs esate...“.

Jau seniai „Šermukšnio“ organizatoriams sukosi idėja inicijuoti išskirtinio spektaklio festivaliui kūrimą.

Puiki proga tapo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio metinės. 2023 m. balandį buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, suburta tarptautinė penkiolikos aktorių-savanorių grupė.

Jos pagrindą sudaro Alekso Mažono pantomimos teatro „A“ dalyviai, prie kurių prisijungė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto studentai, teatro mėgėjai ne tik iš Klaipėdos, bet ir Argentinos, Portugalijos, Ukrainos.

Naujasis spektaklis – tai 1923 m. įvykių vertimas į gatvės teatro kalbą, kuriai žodžių nereikia.

Sumanymą inspiravo istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Vasilijaus Safronovo pasakojimas, kaip Lietuvos kareiviai persirengia vietiniais ir bando užkariauti Klaipėdos kraštą.

Spektaklio kūrybinė grupė permąstė sąvokas „įsiveržimas“, „invazija“, „perversmas“, turinčias neigiamą reikšmę.

Jas galima pakeisti ir sukurti pozityvią nuotaiką. Taip gimė sumanymas „užkariauti“ Klaipėdos kraštą ne ginklais, o dainomis.

„Jūs esate...“. Pradžia – Atgimimo aikštėje, pabaiga Teatro aikštėje liepos 6 d. 13 val., liepos 7 d. – 17.30 val., o liepos 8 d. – 17 val.

Po ilgos pertraukos festivalyje „Šermukšnis“ vaidins Klaipėdos pilies teatro gatvės renginių trupė.

Režisierius Alvydas Vizgirda kuria naują vaidinimą „Semiramidės šokis“ pagal E. Ionesco pjesę „Kėdės“. Beje, A. Vizgirda yra šio festivalio įkūrėjas ir vadovas (iki 2015 m.).

„Semiramidės šokis“ – lauko vaidinimas, improvizacija, antispektaklis. E. Ionesco savo kūrinius vadino antipjesėmis, komiškomis dramomis, tragiškais farsais.

Esė rinkinyje „Pastabos ir kontrpastabos“ jis iškėlė tragiško komizmo koncepciją, teigė, kad komedija tragiškesnė už tragediją, nes neparodo žmogaus kančių baigties, ir kad jokia visuomenė negali panaikinti individo vienišumo, kaltės ir baimės jausmo, išvaduoti žmogaus nuo mirties baimės, nuslopinti absoliuto ilgėjimosi.

Spektaklio kūrėjams šie teiginiai yra neginčytina tiesa.

„Semiramidės šokio“ pradžia liepos 6 d. 18 val. „Meridiano“ skvere, o pabaiga – Danės skvere.