 Spektaklyje – karaliaus Lyro pasaulis

Spektaklyje – karaliaus Lyro pasaulis

2025-10-31 16:30 klaipeda.diena.lt inf.

Kitą savaitę, lapkričio 6-ąją, klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į Žvejų rūmuose vyksiantį Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį „Karalius Lyras – vienos šeimos tragedija“.

Personažai: spektaklyje atgims ir aktoriai, ir lėlės.

Praėjus 420 metų nuo „Karaliaus Lyro“ sukūrimo (1605–1606), Williamo Shakespeare’o gvildenamos temos išlieka aktualios ir skatinančios šiandienos žmogų kelti esminius klausimus bei ieškoti atsakymų, atliepiančių šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir mūsų visuomenės problemas.

Spektaklio režisierė Ewa Piotrowska ir scenografė Giedrė Brazytė pelnė Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus profesionalių teatralų apdovanojimą – „Fortūnos“ statulėlę už geriausią praėjusio sezono darbą.

Kūrybinė komanda objektų ir formų žaisme bei aktorių kūno plastika paremtame spektaklyje gilinasi į pagrindinio veikėjo asmenybę, jo (ne)gebėjimą mylėti ir girdėti savo artimiausių žmonių – dukterų.

D. Stankevičiaus nuotr.

Pasitelkiant lėlių teatro priemones, siekiama atskleisti sudėtingą ir fantasmagorišką karaliaus Lyro pasaulį, kuriame it sapne ar kreivų veidrodžių karalystėje mezgasi melu ir egocentriškumu pagrįsti santykiai, vedantys tik prie dar didesnio susvetimėjimo ir išdavysčių.

Spektaklyje vaidina aktoriai Andrius Žiurauskas (Lyras, Britanijos karalius), Saulius Čiučelis (Kordelija ir Lyro juokdarys), Mindaugas Černiauskas (Gonerilė ir jos vyras, Burgundijos hercogas), Arvydas Šaučiūnas (Regana ir jos vyras, Prancūzijos Karalius), Augustas Gudelis (dvariškiai).

Šiame straipsnyje:
Žvejų rūmai
spektaklis Karalius Lyras – vienos šeimos tragedija
Kauno valstybinis lėlių teatras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų