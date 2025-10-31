Spektaklyje – karaliaus Lyro pasaulis

Praėjus 420 metų nuo „Karaliaus Lyro“ sukūrimo (1605–1606), Williamo Shakespeare’o gvildenamos temos išlieka aktualios ir skatinančios šiandienos žmogų kelti esminius klausimus bei ieškoti atsakymų, atliepiančių šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir mūsų visuomenės problemas.
Spektaklio režisierė Ewa Piotrowska ir scenografė Giedrė Brazytė pelnė Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus profesionalių teatralų apdovanojimą – „Fortūnos“ statulėlę už geriausią praėjusio sezono darbą.
Kūrybinė komanda objektų ir formų žaisme bei aktorių kūno plastika paremtame spektaklyje gilinasi į pagrindinio veikėjo asmenybę, jo (ne)gebėjimą mylėti ir girdėti savo artimiausių žmonių – dukterų.
Pasitelkiant lėlių teatro priemones, siekiama atskleisti sudėtingą ir fantasmagorišką karaliaus Lyro pasaulį, kuriame it sapne ar kreivų veidrodžių karalystėje mezgasi melu ir egocentriškumu pagrįsti santykiai, vedantys tik prie dar didesnio susvetimėjimo ir išdavysčių.
Spektaklyje vaidina aktoriai Andrius Žiurauskas (Lyras, Britanijos karalius), Saulius Čiučelis (Kordelija ir Lyro juokdarys), Mindaugas Černiauskas (Gonerilė ir jos vyras, Burgundijos hercogas), Arvydas Šaučiūnas (Regana ir jos vyras, Prancūzijos Karalius), Augustas Gudelis (dvariškiai).
