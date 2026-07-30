„Sumimasen“ – nepagražintos Japonijos ir kultūrinių nesusipratimų paroda

Čia nerasite „atvirukinių“ Kioto šventyklų ar neoninių Tokijo reklamų. Autoriaus objektyvas neria į buitinę rutiną, ryžių laukus ir naktinį gyvenimą, atverdamas duris į visiškai kitokią, turistams dažnai nematomą Japoniją.
Daugiau nei dešimtmetį Japoniją fiksuojantis ir jos kultūrą Lietuvoje pristatantis S. Grigorjev šioje šalyje nėra naujokas, tačiau neslepia savo – pašaliečio – statuso. Jo kadruose absoliučiai dominuoja žmonės. Norėdamas peržengti uždaros visuomenės ribas, autorius laviruoja tarp nematomo stebėtojo ir atviro, kartais net įžūlaus kontakto. Pagrindiniu jo raktu į vietinių pasitikėjimą tampa žodis sumimasen (reiškiantis atsiprašau ir ačiū viename), leidžiantis fotoaparatui virsti natūralia bendravimo ir žaidimo dalimi.
„Žmonės, o ypač žmoniški nesusipratimai, man įdomiausi. Pirma tenka labai greitai, ir kartais visiškai be žodžių įtikinti, jog juos fotografuoju ne kaip zoologijos sodo žvėrelius, kad nesu dar vienas turistas. Nors, iš tiesų, ten toks ir esu. Svarbu parodyti pagarbą ir kultūros supratimą, o tam padeda žodis sumimasen”, – teigė fotografas S. Grigorjev.
Nors parodos kadruose užfiksuotos tikros, nesuvaidintos situacijos, autorius vengia tiesmuko „dokumentikos“ termino. Tai – asmeninė interpretacija, kurioje neišvengiamai atsiranda teatrališkumo ir subjektyvios fikcijos momentų.
Parodai neatsitiktinai pasirinkta Nida: lietuviškas atostogų ir atitrūkimo nuo realybės erdvėlaikis čia idealiai rezonuoja su parodos siūloma kelione. Tai galimybė pratęsti atostogų būseną ir nusikelti į dar tolimesnę, nepagražintą šalį.
Parodos informacija:
- Atidarymas: liepos 31 d. (penktadienį) 17.00 val. ir rugpjūčio 1 d. (šeštadienį) 16.00 val., dalyvaujant autoriui.
- Vieta: Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Nida, Neringa).
- Paroda veiks: 2026 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 28 d.
- Partneriai: Neringos miesto savivaldybės administracija, Neringos muziejai.
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