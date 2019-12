Šventinėje Palangoje – gurmaniška pramogų puota

Pelnytas titulas

Tiek pajūrio svečius, tiek palangiškius kurortas kasmet stengiasi nustebinti įstabiu šventiniu rūbu – magiška kalėdinės pasakos dvasia čia kuriama tradicines dekoracijas išmaniai derinant su naujais elementais.

Štai dar neregėti originalūs puošybos akcentai šiemet pasitinka jau įvažiuojant į miestą – po gatvių rekonstrukcijos atsiradusias žiedines sankryžas padabino šviečiančių medžių miškeliai, kurie atsikartojo ir centrinės Palangos aikštės fontano zonoje.

Kaip pripažino kurorto šventiniu įvaizdžiu besirūpinančios įmonės "Adam Decolight" direktorius Nerijus Chmieliauskas, Palanga gali pelnytai didžiuotis Kalėdų šviesos miesto titulu.

"Kaip tokio dydžio miestui, šviesų, dekoracijų koncentracija gatvėse, kitose viešosiose erdvėse yra išties didelė. Puiku, kad kurortas stengiasi išsiskirti, nes žmonės čia noriai lankosi ne tik vasarą, bet ir žiemą. O šviesų puošmenos yra vienas tų dalykų, kurie džiugina, traukia akį ir kviečia pasinerti į šventinę nuotaiką", – teigė pašnekovas.

Anot specialisto, kasmet tam tikros miesto erdvės suspindi nauju dekoru, o kai kurios dekoracijos iš vienos vietos persikelia į kitą, tad papuošimas niekada nebūna identiškas ankstesnių metų vaizdui.

Aurimo Skirmanto nuotr.

Linkėjimai iš Palangos

Šiemet kurorte vyraujanti šventinė spalva – šilta balta, paryškinta simboliniais pajūrio akcentais – gausybe gintarinių bumbulų.

"Kaip vieną įdomesnių sprendimų paminėčiau centrinėje miesto aikštėje atsiradusį kalėdinių eglaičių parkelį su tam tikromis interaktyviomis galimybėmis, kurios leis patiems žmonėms prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo", – intrigavo N. Chmieliauskas.

Dar viena naujovė – apsilankiusieji Grafų Tiškevičių alėjoje prie pagrindinės miesto eglės galės įsiamžinti stilizuoto šviečiančio linkėjimų iš Palangos pašto ženklo fone.

Tuo metu kaip visuomet išskirtinė ir "muzikali", tikromis eglišakėmis padabinta bei tūkstančiais lempučių sužibusi žaliaskarė ne tik spinduliuos kalėdinę nuotaiką, bet ir tyliai seks žiemišką miško pasaką.

O J. Basanavičiaus gatvėje kurorto verslininkų iniciatyva suspindo tradicinė, tačiau kasmet naujų kūrybinių kibirkščių pažerianti kalėdinių eglių alėja – šiemet pagrindinę miesto pėsčiųjų alėją papuošė dešimt šventinių žaliaskarių.

Vien viešbučių užimtumas savaitę nuo Kalėdų iki Naujųjų metų rodo, kad Palanga turės labai daug svečių.

Renginių maratonas

Simboliška, jog ir šalia miesto eglės kalėdinę nuotaiką spinduliuojantis Palangos simbolis Kurhauzas taps ypatingu šventinio laikotarpio traukos tašku.

"Spindinčios Kalėdos Kurhauze" – taip pavadintas projektas, kuris jau nuo lapkričio pabaigos kviečia lankytis įvairiuose koncertuose, edukacinėse programose bei spektakliuose – jo metu palangiškiai ir miesto svečiai gali apsilankyti iš viso 25-iuose renginiuose.

Muzikos gerbėjams skirti net septyni koncertai. "Norisi išskirti du ypatingus renginius. Tarptautinį projektą "At times It is" gruodžio 13 d. su italų pianistu, kompozitoriumi Vincenzo Cipriani ir gruodžio 31 d. koncertą "Metų laikai", kuriame "Camerata Ars Lituanica" atliks vieną garsiausių pasaulyje kūrinių – Antonio Vivaldi "Metų laikus", – pasakojo Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė.

Beje, kaip atskleidė pašnekovė, pasitinkant 2020-uosius prie Palangos tilto, įspūdingą naujametį fejerverką lydės taip pat šio įstabaus muzikos kūrinio garsai.

O po Kalėdų, gruodžio 28 d., į vakaronę Kurhauzo koncertų salėje sukvies Palangos kultūros ir jaunimo centro ansambliai "Mėguva", "Bočiai" ir "Banguolis".

Tradiciškai metų pabaigoje į premjerą pakvietė palangiškių "Grubusis" teatras (rež. Virginijus Milinis) – šįsyk publikai pristatytas spektaklis "Tanato viešbutis" pagal žymaus XX a. prancūzų rašytojo klasiko André Maurois novelę "Mirties pensionas". Iki Naujųjų metų žiūrovai galės išvysti dar penkis teatro trupės pasirodymus.

Aurimo Skirmanto nuotr.

Kaip šventė grafai

Ypatingas projekto "Spindinčios Kalėdos Kurhauze" dėmesys nukreiptas į turiningą ir nuotaikingą šeimų laisvalaikį – mažiesiems ir suaugusiesiems skirta 12 edukacinių programų "Dovanų meistarnėje".

"Čia vyksta susitikimai su patyrusiais etnologais, kurie pataria, kaip susikurti šiltas šventines savo rankų darbo dovanėles – šiaudinukus eglutei, kalėdines puošmenas, molio, skiautelių dovanėles, burtų lėlytes, dalyviai sužinos meduolių dekoravimo subtilybių", – prasmingas atrakcijas vardijo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovė V. Petrauskienė.

Su visa išsamia "Spindinčių Kalėdų Kurhauze" programa galima susipažinti įstaigos tinklalapyje www.pkjc.lt.

Į šventines edukacines programas kviečia ir Palangos gintaro muziejus. Vieno populiariausių šalies muziejų vyriausioji muziejininkė ir projektų koordinatorė Regina Makauskienė pripažino, jog gruodį bei ponaujamečiu periodu įstaiga sulaukia ypatingo lankytojų susidomėjimo.

"Artimiausiu metu šeimas pakviesime į porą šventinių renginių – gruodžio 8 ir 15 dienomis vyks kalėdinių atvirukų dirbtuvėlės, kuriose mūsų edukatorės taiko 3D metodiką, taigi bus kuriami originalūs, netradiciniai darbeliai. Taip pat 22 ir 28 dienomis muziejuje vyks teminės ekskursijos "Kalėdos dvare". Jų metu bus pasakojama apie tai, kaip Kalėdas šventė grafai Tiškevičiai, ar vaikai gaudavo dovanų, ar būdavo puošiama eglutė, ką šeima valgydavo, kaip žaisdavo ir pan.", – pasakojo pašnekovė.

Šventinį metą paskutinę 2019-ųjų dieną Gintaro muziejuje vainikuos koncertas "Gruodžio susitikimai".

"Tai bus jaukus, subtiliai elegantiškas muzikinis pasakojimas, kurio metu skambės populiarioji klasika. Jau tradicija metai iš metų pradedame naujamečius koncertus – po to savo duris atveria Kurhauzo bei Koncertų salės", – kalbėjo R. Makauskienė.

Vietos sparčiai tirpsta

Ištisą gruodį Palangoje neleis nuobodžiauti įvairūs koncertai, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, parodos, labdaros vakarai bei kiti smagūs šventiniai renginiai, kurie šurmuliuos ir kitose miesto erdvėse – Palangos viešojoje bibliotekoje, Kurorto muziejuje, J.Šliūpo memorialinėje sodyboje, Koncertų salėje, Palangos bei Šventosios bažnyčiose, taip pat – Palangos baseine.

Su visa jų gausa galima susipažinti Palangos turizmo informacijos centro renginių kalendoriuje (www.palangatic.lt).

Be abejo, šventiniu laikotarpiu kurortas taip pat kviečia pasimėgauti gardžiu maistu bei jaukiu laiku miesto kavinėse ir restoranuose, atgauti jėgas bei pasinerti į SPA malonumus.

Kaip teigė Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Ingrida Valaitienė, paslaugų sferoje dirbantys kurorto verslininkai kasmet tiek svečius, tiek palangiškius stengiasi pradžiuginti naujovėmis bei patraukliais pasiūlymais.

"Vien viešbučių užimtumas savaitę nuo Kalėdų iki Naujųjų metų rodo, kad Palanga turės labai daug svečių. Tad džiugu, jog vieną kitą laisvadienį pasiėmę žmonės kurorte galės paviešėti ilgiau", – kalbėjo pašnekovė.

Kaip įprastai, didžiausio svečių antplūdžio laukiama Naujųjų išvakarėse.

"Įdomu tai, jog rezervacijos apsistoti Naujųjų metų sutikimui šiais metais prasidėjo gerokai anksčiau, turbūt net visu mėnesiu. Lapkričio viduryje viešbučių užimtumas siekė 50–60 proc., o jau šiandien – apie 80 proc.", – įvardijo I.Valaitienė.

Aurimo Skirmanto nuotr.

Pagal lūkesčius ir galimybes

Pašnekovė patikino, jog šventinį naujametį vakarą kiekvienas Palangoje ras pasiūlymą pagal savo lūkesčius bei nuotaiką: "Į vieną ar kitą kavinę bus galima užsukti ir be kažkokių specialių užsakymų, išankstinių įsipareigojimų. Norintieji aukštesnio lygio programos gali rinktis pagal atlikėjus – vokalas, vokalas su pritariančiaisiais instrumentais, muzikinės grupės, muzikinės grupės ir vedėjai."

I. Valaitienė pasidžiaugė, jog mieste pamažu prigyja ir ganėtinai naujas reiškinys – Kūčių, Kalėdų vakarienę praleisti ne namie.

"Praėjusiais metais tokią galimybę siūlė jau ne vienas restoranas. Vis daugiau žmonių, tarp jų – ir vietiniai palangiškiai, išeina iš namų, gal nori drauge su šeima pabūti kažkokioje naujoje aplinkoje", – kalbėjo pašnekovė.

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė ragino nedvejoti ir tuos, kuriems neaktualu kurorte apsistoti Naujametę naktį.

"Net jei viešbučiai užpildyti, nereiškia, kad užpildytos ir vietos restoranuose. Nes žmonių srautai pasiskirsto – ne visi, apsistojusieji viešbutyje, čia renkasi ir naujametę programą. Tad kviečiame tiek vietinius, tiek klaipėdiečius, kitus aplinkinius svečius kreiptis į restoranus dėl galimybių įsimintiną šventinį vakarą praleisti kurorte", – šyptelėjo pašnekovė.