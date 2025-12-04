Uostamiestyje – koncertas, kviečiantis į kultūrinę kelionę

Koncertas prasidės 18.30 val. K. Donelaičio g. 4. Anot organizatorių, tai bus tarsi muzikinė ir kultūrinė kelionė, kurioje susitiks armėnų ir lietuvių meninės tradicijos.
Renginį ves Agnė Dauginytė, o jame dalyvaus Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro atlikėjai.
Pasak Klaipėdos tautinių kultūrų centro direktorės Jelenos Butkevičienės, šis koncertas tarsi užbaigs M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių metus.
„Tai bus klasikinės muzikos koncertas, kuriame skambės ir armėnų kompozitorių, ir M. K. Čiurlionio kūriniai. Iš viso dalyvaus septyni atlikėjai. Skambės ne tik fortepijonas, bet ir vibrafonas, smuikas, dalyvaus Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro atlikėjas Wladimiras Sudnowskis bei kiti. Koncerte skambės labai įvairūs kūriniai“, – sakė J. Butkevičienė.
Tai ne pirmas uostamiesčio armėnų bendruomenės renginys. O šio renginio programa paruošta itin kokybiškai ir kruopščiai.
„Renginiai vyko visus metus, o dabar užbaigiama M. K. Čiurlioniu. Šiaip programa visada kokybiška, daug pastangų deda Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pianistė Narine Stepanyan, ji rodo iniciatyvą ir vienija visus bei kuria įdomias programas. Tikrai turėtų būti įdomus ir gražus koncertas“, – tikino J. Butkevičienė.
