Uosto direkcijos dovana Jūros šventei – britų muzikos žvaigždės koncertas

Jau šį savaitgalį, liepos 21–23 d., Klaipėdoje šurmuliuos jūrinei kultūrai dedikuota, klaipėdiečių ir miesto svečių pamėgta Jūros šventė, dovanosianti net šimtą įvairaus žanro renginių, tarp kurių – staigmenos ir nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos.

Pagerbs negrįžusius iš jūros

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius A. Latakas tikina, kad tiek pati jūra, tiek jai dedikuota šventė – itin brangi ir svarbi.

Pirmieji šventės renginiai startuos ketvirtadienį, liepos 20 d., 15 val.

„Ketvirtadienį – pirmas rimtas renginys prie „Albatroso“, Smiltynėje. Jį rengiame kartu su Lietuvos jūrų muziejumi. Vyks jūrininkų ir darbuotojų, dirbančių uoste, pagerbimas su susisiekimo ministro, ministrės pirmininkės, Uosto direkcijos tam tikrais raštais ir dovanomis. Šis renginys svarbus tuo, kad bus pagerbti išėję į jūrą ir negrįžę“, – teigė pašnekovas.

Šeštadienį – unikali negrįžusių iš jūros pagerbimo ceremonija, kurios metu į Baltijos jūrą iš laivų nuleidžiami gėlių vainikai. Uosto direkcijos atstovai taip pat pagerbia pirmojo nepriklausomos Lietuvos jūrų uosto kapitono Liudviko Stulpino atminimą Kopgalyje, Skulptūrų parke atiduodama pagarba laivo „Linkuva“ įgulai.

Gatvėse – įspūdinga eisena

Vienas didžiausių jūrinių akcentų šalyje, įtraukiančių ne tik visą Klaipėdos bendruomenę – Jūros šventės didžioji eisena. Ją globoja Uosto direkcijos vadovas.

„Penktadienį – pats didžiausias, laukiamiausias renginys – šventinė eisena, kuri globojama Uosto direkcijos. Dedame pastangas, kad tai būtų gausus ir įspūdingas renginys, dalyvaujant uosto įmonėms, jūrininkams. Šiemet eisena turėtų būti labai spalvinga, įvairi. Joje dalyvaus apie 70 įmonių, kurios – rimtai pasiruošusios, pasitelkusios visą išmonę. Manau, kad eisena bus tikrai pritrenkianti ir įspūdinga“, – tikino A. Latakas.

Jūros šventės eisena šį kartą žada būti itin garsi ir triukšminga: 6 orkestrai, 3 muzikinės grupės, 19 važiuojančių muzikinių konstrukcinių platformų. Prie jūrinės eisenos dalies šiais metais jungiasi ir „Baltic Sail“ burlaivių įgulos.

Eisenos pradžia – penktadienį, 18 val. Ji startuos nuo J. Janonio gatvės. Dalyviai žygiuos Herkaus Manto, Naujojo Sodo, Pilies gatvėmis į Kruizinių laivų terminalą, kuriame vyks oficiali Jūros šventės atidarymo ceremonija ir Uosto direkcijos dovanojama koncertinė programa.

Koncertinėje programoje – įžymybė

Būtent Kruizinių laivų terminale šventinį penktadienio vakarą susirinkusiųjų lauks didžiausias siurprizas – sėkmingiausio Didžiosios Britanijos atstovo „Eurovizijoje“ Samo Ryderio koncertas.

S. Ryderis pristatomas kaip įspūdingo vokalo savininkas, profesionalus dainininkas, gitaristas, dainos „Space Man“ autorius ir milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose turinti britų muzikos žvaigždė. Jis – viena didžiausių žvaigždžių, kada nors koncertavusių Klaipėdoje. Tad tikimasi, kad jo pasirodymas nepaliks abejingų tiek klaipėdiečių, tiek miesto svečių.

„Atėjus į Kruizinių laivų terminalą prasidės muzikinės dovanos. Muzikinę programą pradės Klaipėdos džiazo orkestras. Po jo prisidės šventinės eisenos dalyviai – Jungtinių Amerikos Valstijų karinių jūrų pajėgų orkestras su įspūdinga programa. Stipriau įkaitus koncertuos grupė „Biplan“, kurie užves visą minią. Po to – didžioji dovana – S. Ryderis, kurį šiandien prisišaukti būtų itin sunku, nes pastaruoju metu jis vis populiaresnis. Be to, viena jo dainų nominuota „Primetime Emmy“ apdovanojimui“, – pažymėjo A. Latakas.

Laukia įtemptos kovos

Šeštadienį prieš vidurdienį Dangės upėje, prie burlaivio „Meridianas“ prasidės įnirtingos kovos. Čia vyks tradicija tapusios „Drakonų“ valčių lenktynės. Azartiškose varžybose dalyviai kovos dėl Uosto direkcijos taurės, jėgas ir ištvermę demonstruodami atkarpoje nuo Irklavimo centro iki Biržos tilto. Nugalėtojai bus apdovanojami po varžybų.

„Uosto direkcija jau 13 kartą organizuos „Drakonų“ valčių lenktynes. Jos visada pritraukia gana daug žmonių. Šiemet jose dalyvaus 40 komandų, nes daugiau negalime priimti. Tikimės labai rimtos, įtemptos kovos 500 m trasoje Dangės upėje“, – sakė A. Latakas.