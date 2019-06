Vasaros koncertų ciklas Klaipėdoje vilioja pasinerti į muziką

Didelį dėmesį skirianti edukacijai ir klausytojų auditorijos plėtrai, Klaipėdos koncertų salė šiemet parengė net 10 skirtingų meninių programų, tarp jų – programą patiems mažiausiems klausytojams.

Mieli klaipėdiečiai ir miesto svečiai! Čia Jūs patirsite tikrą muzikos klausymo malonumą ir smagiai praleisite laiką atvirame ore, žaliuojančios gamtos prieglobstyje. Atlikėjų kuriamą harmoniją papildys natūralūs aplinkos „prieskoniai“ – vėjas, lietuviškos vasaros gaiva, parko garsai. Visa tai sukurs ypatingą nuotaiką ir suteiks jums daug gražių įspūdžių. Esant lietingam orui renginiai vyks Klaipėdos koncertų salėje.

Ateikite, klausykite ir pasinerkite į muziką.

Birželio 27 d., ketvirtadienis, 20 val.

Pradžia – būties ištakos

Prieš keletą metų susibūręs „Perpetuum ritmico“ yra pirmasis ir kol kas vienintelis mušamųjų instrumentų ansamblis Latvijoje. Energingi ir charizmatiški atlikėjai taip pat pasižymi nepriekaištingu profesionalumu, atvirumu inovacijoms ir naujoms idėjoms. Savo pasirodymuose jie stengiasi jungti skirtingus muzikos stilius – nuo įvairių tautų liaudies muzikos iki avangardo, pasitelkdami gausų mušamųjų instrumentų arsenalą, kuris suteikia savitų spalvų ne vien akademinei muzikai, bet ir įvairiems populiariosios muzikos žanrams. „Kiekvieno klausytojo, kuris nėra įsikibęs vieno jam patinkančio stiliaus ir mėgsta klausytis muzikos iš viso pasaulio, laukia malonios staigmenos bei jaudinanti kelionė!“ – žada „Perpetuum ritmico“ nariai.

Ansamblio sukurta ambicinga programa „Pradžia – būties ištakos“ nustebins klausytojus ne vien šiuolaikiškumu ir ypatinga dramaturgija, bet ir nepaprastai spalvinga mušamųjų instrumentų intonacine palete. Kertinis šios unikalios programos bruožas – nenutrūkstamas plėtojimas nuo pasirodymo pradžios iki paskutinio sąskambio.

Programą sudaro septynios ansamblio narių kompozicijos – tarsi septynios pasaulio sukūrimo dienos. Stiprias asociacijas kelianti muzika nuskraidins klausytojus į įvairias kuriamo pasaulio vietas. Kažkam gal pasirodys audringa jūra ar švelnus vėjelis, kitiems – šiaurės pašvaistė, mirganti virš ledynų kaustomo Arkties vandenyno, o kitą akimirką prieš akis iškils grubus pramoninis kraštovaizdis su fabrikų masyvais ir aukštais kaminais. Kažkam galbūt šmėstels nerūpestingo gyvenimo vaizdas kur nors tolimoje, saulės nutviekstoje saloje, supamoje šiltų pietų jūros bangų.

Malonumą klausytis šio ansamblio papildys malonumas stebėti jo judėjimą scenoje. Per visą pasirodymą atlikėjai keičiasi instrumentais ir vietomis, taip norėdami pabrėžti, kad viskas šiame pasaulyje nepaliaujamai juda ir vystosi.

Birželio 28 d., penktadienis, 20 val.

Laisvų širdžių istorijos

Kelionė po meno pasaulį: muzika, poezija, mada

Kartais į vieną akimirką, vieną žvilgsnį ar vieną melodiją gali tilpti visas pasaulis... Tą stebuklingą akimirką sustabdyti bandys keturios meno mūzos: Irena Milkevičiūtė, Rūta Mikelaitytė-Kašubienė, Birutė Mar ir Jolanta Talaikytė. Keliausime garsu, akimis, eilėmis per epochas – nuo Lietuvos karalių laikų iki XX a. Paryžiaus meno salonų, aplankydami slapčiausias kūrėjų, mąstytojų, visų mylinčių ir laisvų širdžių kerteles...

Irenos Milkevičiūtės, pasaulinį pripažinimą pelniusios solistės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės laimėjimų sąraše – pergalės reikšminguose dainininkų konkursuose Maskvoje, Tokijuje, Budapešte, Taškente ir kt. Solistė apdovanota Nacionaline kultūros ir meno premija, Gedimino II laipsnio ordinu. Daug metų ji kūrė pagrindinius vaidmenis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, dainavo pasaulinio garso teatrų (Milano „La Scala“, Niujorko „Metropolitan Opera“, Maskvos Didysis teatras, Sankt Peterburgo Marijos teatras) operų pastatymuose. I. Milkevičiūtė dalyvavo svarbiausiuose muzikos festivaliuose, dirbo su įžymiais dirigentais ir scenos partneriais.

Birutė Mar – aktorė, režisierė, poetė ir rašytoja. Jos unikalus talentas buvo įvertintas prestižiniais apdovanojimais daugybėje tarptautinių festivalių.

Rūta Mikelaitytė-Kašubienė daug dėmesio skiria kamerinės vokalinės muzikos propagavimui, šiuolaikinei muzikai, kuria kamerinės muzikos projektus.

Jolanta Talaikytė – garsi mados kūrėja, papuošalų ir drabužių dizainerė, Vilniaus dailės akademijos profesorė.

Liepos 3 d., trečiadienis, 20 val.

Myliu Paryžių...

„Paryžius – meilės miestas. Po jo dangumi gimsta pačios gražiausios meilės dainos. Nesvarbu, ar saulei šviečiant, ar lyjant lietui, dieną, ar vidurnaktį – Paryžiuje gali atrasti tai, ko ieškai. Apie tai dainuojama dainose „J'aime Paris“, „Champs Elysées“, „La Romance de Paris“...

Programa „Myliu Paryžių...“ skirta visiems, mylintiems Paryžių“, – teigia dainininkė ir vokalo pedagogė Rasa Serra. Ji yra daugelio šalies muzikos kolektyvų balsas. Universali vokalistė, dainuojanti džiazą bei populiariąją muziką, vokalinio džiazo kvarteto „Cappella'A“ narė dažnai pasirodo ir kaip liaudies dainų atlikėja. Rasos dainuojamos liaudies dainos ar motyvai skamba Lietuvos ir užsienio šiuolaikinės elektroninės muzikos kūrėjų Enigma, Donis, Exem, Filtered Tools, Saint Of Sin ir kt. kompozicijose.

Solistė yra paruošusi keletą prancūziškų dainų programų („Sous Le Ciel De Paris“, „Rožinis gyvenimas“, „Akustinė retro programa“), kurios atliekamos lengvo džiazo stiliumi. Prancūziškos dainos visiškai naujai suskambės naujoje Rasos ir Klaipėdos brass kvinteto programoje „Myliu Paryžių...“ Joje taip pat dalyvaus Edmundas Federavičius (mušamieji) ir Mindaugas Putna (klavišiniai), kuris kartu su Rasa muzikuoja grupėje „Cappella'A“.

Romantiškos prancūziškos melodijos padės jums mintimis nusikelti į svajingąjį meilės miestą!

Liepos 5 d., penktadienis, 19 val.

Festivalio Musica in Vivo pabaigos koncertas

Jau ketvirtus metus Klaipėdoje rengiamas tarptautinis smuikininkų festivalis Musica in vivo. Jis sudaro galimybę mūsų šalies ir užsienio jauniesiems atlikėjams pasitobulinti pas patyrusius pedagogus ir pasisemti koncertinės patirties. Jau kelios dešimtys jame dalyvavusių jaunuolių geru žodžiu prisimena renginį, jame įgytas žinias ir sėkmingai tęsia profesines studijas.

Šiemet Vasaros koncertų ciklo rėmuose vykstančio festivalio Musica in vivo baigiamajame koncerte kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru grieš festivalio lektorės ir geriausiai pasirodę jo dalyviai. Tai Liono nacionalinės aukštosios muzikos ir šokio konservatorijos profesorė smuikininkė Marianne Piketty, Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytoja metodininkė, Klaipėdos kamerinio orkestro smuikininkė Kristina Kupšienė, Kataro filharmonijos orkestro smuikininkė Eglė Urbonaviciūtė-Valutė. Festivalio metu jos moko ir globoja jaunuosius smuiko talentus. Šalia Johanno Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeuso Mozarto, Ástoro Piazzolla‘os ir kitų žinomų autorių kūrinių bus atliekamas iš Sirijos kilusio, o šiuo metu Kataro filharmonijos orkestre dirbančio smuikininko ir kompozitoriaus MAias Alyamani kūrinys, skambėsiantis pirmąkart Lietuvoje.

Liepos 10 d., trečiadienis, 20 val.

Pasaulio dainų naktis II

„Pasaulio dainų naktis II“ tęsia pavasarį pradėtą įvairių pasaulio šalių kompozitorių vokalinei muzikai skirtą koncertų ciklą. Šįkart dainų keliais nukeliausime į Norvegiją, kurion vieni mūsų tautiečiai vyksta dirbti ar mokytis, o kiti – pažvejoti ar pasigrožėti nuostabiaisiais fjordais. Tai nepaprastai graži šalis, turinti ir žalių pievų, ir aukštų kalnų, ir spindinčių ledynų. Jos atšiauriam grožiui sunku atsispirti ir likti abejingam.

Renginio programoje klausytojai išgirs rinktines norvegų ir lietuvių kompozitorių dainas. Koncerte skambės atšiauri, spalvinga skandinaviška lyrika ir lietuviška gamtovaizdžio poezija. Su uostamiesčio publika ja dalinsis solistai Ilona Pliavgo (sopranas), Andrius Bartkus (tenoras), pianistė Gražina Zalatorienė ir smuikininkas Povilas Grigas.

Šiuo metu labiausiai su Norvegija susijęs programos atlikėjas yra Andrius Bartkus. Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, jis dabar studijuoja Norvegijos muzikos akademijos magistrantūroje, dirba Norvegijos operos ir baleto teatro chore.

Profesionali operos solistė Ilona Pliavgo, LMTA operinio dainavimo specialybės absolventė, taip pat nemažai pasirodo mūsų šalyje ir užsienyje. Solistė koncertavo su orkestrais Hamburger Symphoniker, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Philharmonisches Staatsorchester Mainz, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt ir kt.

Abu dainininkai, beje, anksčiau dalyvavę televizijos projekte „Lietuvos balsas“, dabar siekia operos meno aukštumų, kurdami vaidmenis Lietuvos operos ir baleto teatro pastatymuose, bendradarbiaudami su Baroko operos teatru.

Kviečiame pasinerti į nuostabius vokalo, smuiko ir fortepijono dialogus!

Liepos 13 d., šeštadienis, 20 val.

Charlie Chaplin: dainos, muzika ir „Cirkas“

Charlis Chaplinas yra vienintelis kūrėjas kinematografo istorijoje, kuris buvo savo filmų scenaristu, režisieriumi, kompozitoriumi ir pagrindiniu aktoriumi. Jis yra visuotinai pripažintas didžiausiu XX amžiaus kino genijumi. Net nebyliems savo filmams didysis kūrėjas taip pat rašė ir dainas, kurios atspindėdavo pagrindinę filmo idėją. Garsioji Ch. Chaplino daina „Šypsokis“ / Smile palydėdavo filmą „Naujieji laikai“ / Modern times, poetiškoji „Gražiosios akys“ buvo parašyta „Didmiesčio žiburiams“ / City Lights, o „Supkis, mažoji mergele“ / Swing little Girl apibendrino filmo „Cirkas“ idėją.

2019 metais sukanka 130 metų nuo Ch. Chaplino gimimo. Šio jubiliejaus proga ansamblis „Nepaklusnieji“ pristato nebyliojo kino ir gyvai atliekamos muzikos programą „Charlie Chaplin: dainos, muzika ir „Cirkas“. Joje klausytojai išgirs įvairiuose filmuose skambėjusias Ch. Chaplino dainas ir pamatys jo muzika gyvai įgarsinamą nebylųjį filmą „Cirkas“ (1928 m.). Šis filmas laikomas kūrėjo šedevru, pelniusiu jam pirmąjį „Oskarą“.

Pianisto, nenuilstančio kūrybinių idėjų generatoriaus Roko Zubovo inicijuotas „Nepaklusniųjų“ judėjimas apima ne tik bendraminčių ansamblį, bet ir vasarą Neringoje vykstantį tarptautinį kamerinės muzikos ir ekologijos festivalį „Nepaklusniųjų žemė“. Būdami ištikimi savo idėjoms – nepaklusnumas rutinai, stereotipams, sustabarėjusioms tradicijoms ir formoms – atlikėjai muzikos ir kitų menų lydiniais skelbia nepaklusnumą kaip kūrybos impulsą.

Programą atliks Steinas Skjervoldas (baritonas, Norvegija-Lietuva) ir ansamblis „Nepaklusnieji“: Vytautas Sriubikis (fleita); Žilvinas Brazauskas (klarnetas), Rasa Vosyliūtė (smuikas), Monika Kiknadzė (altas); Mindaugas Bačkus (violončelė); Sonata Zubovienė; Rokas Zubovas (fortepijonas).

Liepos 17 d., trečiadienis, 20 val.

Džiazas po liepomis III

Kiekvieną vasarą Klaipėdoje skamba daug džiazo muzikos. Šalia Koncertų salės esančio parko estrada taip pat yra ta vieta, kuri vakarais alsuoja liberaliu džiazo ritmu. Jau tapo įprasta vasaros viduryje čia klausytis „Džiazo po liepomis“ ir mėgautis visiems puikiai pažįstamų klaipėdiečių atlikėjų muzikavimu.

Šiemet Vasaros koncertų ciklas jau trečiąjį kartą pamalonins klausytojus šio stiliaus muzikos programa. Ją atliks Klaipėdos choras „Aukuras“, vadovaujamas ir diriguojamas Alfonso Vildžiūno, bei žinomi džiazo meistrai, gyvenantys ir kuriantys Klaipėdoje. Tai Saulius Šiaučiulis (klavišiniai), Laimonas Urbikas (saksofonas), Paulius Stonkus (bosinė gitara) ir Edmundas Federavičius (mušamieji). Ši ketveriukė dažnai pasirodo kartu. Prieš porą metų Vasaros koncertų cikle jie jau pristatė džiazo programą, parengtą su „Aukuru“. Tikimės, kad ir šiemet jų meistriškos improvizacijos puikiai susijungs su choro dainuojamais kūriniais ir užlies parko estrados erdvę svaigiais skambesiais.

Liepos 18 d., ketvirtadienis, 20 val.

FOLK in JAZZ / Folkloras džiaze

Lietuvių liaudies dainos džiaze ir klasikoje

FOLK in JAZZ, lietuvių liaudies dainos džiaze ir klasikoje – tai projektas, sujungiantis tris svarbiausias Lietuvos muzikinės kultūros tradicijas: liaudies dainas, klasikinę muziką ir džiazą. Jo programa, sudaryta iš dvylikos dainų, nauju aspektu pristatys penkių Lietuvos etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – liaudies muziką. Dainos ir improvizacijos jų temomis bus atliekamos derinant klasikinės ir džiazo muzikos stilius bei formas.

Specialiai šiam projektui džiazo pianistas Leonidas Mieldažis sukūrė šiuolaikiškas dainų aranžuotes, kuriose paliekama vietos improvizacijoms, išlaikant originalią dainų harmoniją.

Programoje skleisis spontaniška ir subtili muzikos interpretacija. Ją kurs ryškūs naujosios kartos Lietuvos muzikai, programos iniciatoriai – smuikininkė Dalia Dėdinskaitė ir violončelininkas Glebas Pyšniakas. Šį menininkų tandemą pažįstame ir kaip buvusius Klaipėdos kamerinio orkestro koncertmeisterius, mūsų Koncertų salėje jau pristačiusius keletą originalių ir meistriškai atliktų programų. Šįkart Dalia ir Glebas kartu su akordeonininku Tadu Motiečiumi kurs instrumentinį pritarimą savo unikaliu tembru, subtilumu ir profesionalumu Lietuvos džiazo scenoje išsiskiriančiai vokalistei Ugnei Bakanauskaitei.

Liepos 19 d., penktadienis, 11 val.

Liepos 20 d., šeštadienis, 11 val.

Muzikos namučiai

Edukacinė programa 2–6 metų vaikams ir jų tėveliams

Vasaros koncertų ciklo naujiena – edukacinė programa 2–6 metų amžiaus vaikams „Muzikos namučiai“. Tai bus interaktyvus spektaklis-koncertas, kursiantis namų erdvių muzikines istorijas. Renginio dalyviais taps visi į jį susirinkusieji: imituojami kasdieniai garsai peraugs į fleitos, kanklių ir perkusijos palydimas daineles, nesudėtingus instrumentinės muzikos kūrinius. Taip bus ugdomas vaikų gebėjimas atrasti muziką, visų pirma gimstančią kiekvieno iš mūsų namuose ir tik vėliau persikeliančią į koncertines erdves.

Nuo šiol vasaros koncertų ciklo renginiuose mažieji klausytojai galės ne tik pasyviai laukti, kol baigsis tėveliams skirtas koncertas, bet ir patys aktyviai įsijungti į muzikinius ieškojimus. Jie bus tikrai smagūs, pritaikyti pagal vaikiško amžiaus suvokimo galimybes, nes juos kuria mažų mergyčių Solveigos (3 metai ir 1 mėn.) ir Matėjos (1 metai ir 7 mėn.) mamos Justina Orlovskytė (vokalas, fleitos) ir Ingrida Spalinskaitė-Kurienė (perkusija, kanklės). Kartu su dainuojančia aktore Kotryna Šileikaitė jos kvies mažuosius praverti „Muzikos namučių“ duris ir susipažinti su nuotaikingais jų gyventojais.

Visus kviečiame į svečius, į „Muzikos namučius“!

Liepos 23 d., antradienis, 20 val.

Gražiausios vasaros baladės

Išvydus scenoje dainininkę Rūtą Ščiogolevaitę nekyla nė menkiausios abejonės, kad ji yra tiesiog jai sukurta. Spinduliuojanti charizma, kerinti stipriu, meistriškai valdomu balsu, žavinti artistiškumu ir skoningu repertuaru, atlikėja pelno Lietuvos ir kitų šalių klausytojų simpatijas. Tai patvirtina ne tik pilnos klausytojų salės ir karšti aplodismentai, bet ir scenos partneriai.

Programoje „Gražiausios vasaros baladės“ Rūtos scenos partneriais bus Paulius Zdanavičius (fortepijonas) ir Vytautas Skudas (trimitas, fliugelhornas).

Paulius ne tik meistriškai groja fortepijonu, bet ir kuria dainas, kompozicijas fortepijonui ir džiazo ansambliams, aranžuoja. Jis muzikuoja su žinomais šalies operos solistais, roko ir popmuzikos atlikėjais, aktoriais. Su įvairiomis džiazo grupėmis koncertavo daugelyje Europos šalių.

Su įvairiais kolektyvais Vytautas grojo daugelyje šalies festivalių. Trimitininkas bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos ir užsienio džiazo atlikėjų. Šalia koncertinės veiklos jis dėsto trimitą ir dirba radijuje Jazz FM.

Vakaro programoje skambės Gene‘o de Paulo You Don't Know What Love Is, Richardo Rodgerso My Funny Valentine ir My Favourite Things, Duke‘o Ellingtono In a Sentimental Mood, Barto Howardo Fly Me to the Moon ir kitos gražiausios baladės, nuteiksiančios maloniam atsipalaidavimui.