 Ventės rage debiutuos naujas festivalis: organizatoriai perspėja dėl ribojimų

Ventės rage debiutuos naujas festivalis: organizatoriai perspėja dėl ribojimų

2026-07-30 12:58
Pranešimas spaudai

Artėjantį savaitgalį, liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis, Ventės rage pirmą kartą vyks naujasis festivalis „Regykla“. Jo idėja sujungia baltų kultūros tradicijas, šiuolaikinį meną ir pagarbą gamtai. Renginį organizuoja prieš kelerius metus pasibaigusio legendinio festivalio „Mėnuo Juodaragis“ kūrėjai, kurie pristato ne tik turiningą programą, bet ir įspėja apie laikinus eismo ribojimus vienoje lankomiausių Lietuvos vietų.

Tarp marių, vėjų ir baltų kultūros

Festivalis „Regykla“ gimė kaip natūrali daugiau nei 30 metų vykusio festivalio „Mėnuo Juodaragis“ idėjų tąsa. Naujuoju renginiu siekiama sujungti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, kraštotyrą, šiuolaikinę kūrybą ir gamtos pažinimą.

Pirmasis festivalis vyks išskirtinėje vietoje – Ventės rage, kur veikia garsioji paukščių žiedavimo stotis ir stovi seniausias Lietuvos švyturys.

Glabbis Niktorius nuotr.

„Šis renginys mūsų komandai yra nauja pradžia, savotiškai baltas lapas, – sako asociacijos „Mėnuo Juodaragis“ vadovė Povilė Šlepetytė. – „Regyklos“ vardas ir dvasia susiję su Vydūno idėjomis, iš naujo atrandamu Mažosios Lietuvos paveldu. Mus įpareigoja ir pats Ventės ragas – vieta, kur driekiasi paukščių migracijos kelias ir atsiveria išskirtiniai gamtos vaizdai. Darnus žmogaus, mokslo, kultūros ir gamtos santykis yra pagrindinė festivalio tema.“

S. Jakšto nuotr.

Scenose – žinomi Lietuvos ir užsienio atlikėjai

Festivalio muzikinė programa skambės dviejose scenose, įrengtose Kuršių marių pakrantėje. Per tris dienas lankytojų lauks net 26 muzikiniai pasirodymai – nuo etnoelektronikos ir roko iki folkloro bei chorinės muzikos.

Didelis dėmesys skirtas Vakarų Lietuvos kūrėjams, tačiau scenoje pasirodys ir žinomi alternatyviosios muzikos atlikėjai iš Lietuvos bei užsienio.

Tarp išskirtinių svečių – postmetalo ir atmosferinio folkroko grupė „Helga“ iš Jungtinės Karalystės, samių muzikos atlikėjas Torgeir Vassvik trio iš Norvegijos, vikingų muziką atliekantis ansamblis „Krauka“ iš Danijos. Festivalio kulminacija taps legendinės lietuviškos elektroninės muzikos grupės „Happyendless“ pasirodymas.

K. Šešelagio nuotr.

Paskaitos, filmai, amatai ir kelionės Kuršių mariomis

Festivalis pasiūlys ne tik koncertus, bet ir gausią kultūrinę programą.

Paskaitų erdvėje istorikai ir kultūros specialistai kvies geriau pažinti Mažosios Lietuvos istoriją, o „Gamtos mokykloje“ vyks gamtininkų vedami edukaciniai užsiėmimai ir diskusijos apie gamtosaugą bei ekologiją.

Lankytojai taip pat galės išvysti 18 filmų programą po atviru dangumi, susipažinti su senaisiais Pamario amatais, išbandyti lietuviškos pirties ritualus ar išplaukti istoriniais mediniais burlaiviais į Kuršių marias.

Vienais įspūdingiausių festivalio akcentų taps mitologinės misterijos ant vandens ir meninės instaliacijos.

Glabbis Niktorius nuotr.

Lankytojai įspėjami dėl ribojimų

Organizatoriai pabrėžia, kad dėl jautrios Ventės rago aplinkos festivalio dalyvių skaičius yra griežtai ribojamas.

Nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 2 d. į Ventės rago teritoriją bus ribojamas patekimas lankytojams, neturintiems festivalio bilietų. Taip pat bus taikomi papildomi eismo ribojimai, todėl gali susidaryti transporto spūstys.

Siekiant išvengti nepatogumų, turistams rekomenduojama šiomis dienomis rinktis kitus maršrutus arba apsilankymą Ventės rage planuoti kitu metu. Jei kelionės atidėti nėra galimybės, organizatoriai pataria atvykti rugpjūčio 2 dieną – paskutinę festivalio dieną.

Festivalio organizatoriai taip pat informuoja, kad dalį renginio veiklų finansavo Lietuvos kultūros taryba.

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