Ventės rage debiutuos naujas festivalis: organizatoriai perspėja dėl ribojimų

Tarp marių, vėjų ir baltų kultūros
Festivalis „Regykla“ gimė kaip natūrali daugiau nei 30 metų vykusio festivalio „Mėnuo Juodaragis“ idėjų tąsa. Naujuoju renginiu siekiama sujungti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, kraštotyrą, šiuolaikinę kūrybą ir gamtos pažinimą.
Pirmasis festivalis vyks išskirtinėje vietoje – Ventės rage, kur veikia garsioji paukščių žiedavimo stotis ir stovi seniausias Lietuvos švyturys.
„Šis renginys mūsų komandai yra nauja pradžia, savotiškai baltas lapas, – sako asociacijos „Mėnuo Juodaragis“ vadovė Povilė Šlepetytė. – „Regyklos“ vardas ir dvasia susiję su Vydūno idėjomis, iš naujo atrandamu Mažosios Lietuvos paveldu. Mus įpareigoja ir pats Ventės ragas – vieta, kur driekiasi paukščių migracijos kelias ir atsiveria išskirtiniai gamtos vaizdai. Darnus žmogaus, mokslo, kultūros ir gamtos santykis yra pagrindinė festivalio tema.“
Scenose – žinomi Lietuvos ir užsienio atlikėjai
Festivalio muzikinė programa skambės dviejose scenose, įrengtose Kuršių marių pakrantėje. Per tris dienas lankytojų lauks net 26 muzikiniai pasirodymai – nuo etnoelektronikos ir roko iki folkloro bei chorinės muzikos.
Didelis dėmesys skirtas Vakarų Lietuvos kūrėjams, tačiau scenoje pasirodys ir žinomi alternatyviosios muzikos atlikėjai iš Lietuvos bei užsienio.
Tarp išskirtinių svečių – postmetalo ir atmosferinio folkroko grupė „Helga“ iš Jungtinės Karalystės, samių muzikos atlikėjas Torgeir Vassvik trio iš Norvegijos, vikingų muziką atliekantis ansamblis „Krauka“ iš Danijos. Festivalio kulminacija taps legendinės lietuviškos elektroninės muzikos grupės „Happyendless“ pasirodymas.
Paskaitos, filmai, amatai ir kelionės Kuršių mariomis
Festivalis pasiūlys ne tik koncertus, bet ir gausią kultūrinę programą.
Paskaitų erdvėje istorikai ir kultūros specialistai kvies geriau pažinti Mažosios Lietuvos istoriją, o „Gamtos mokykloje“ vyks gamtininkų vedami edukaciniai užsiėmimai ir diskusijos apie gamtosaugą bei ekologiją.
Lankytojai taip pat galės išvysti 18 filmų programą po atviru dangumi, susipažinti su senaisiais Pamario amatais, išbandyti lietuviškos pirties ritualus ar išplaukti istoriniais mediniais burlaiviais į Kuršių marias.
Vienais įspūdingiausių festivalio akcentų taps mitologinės misterijos ant vandens ir meninės instaliacijos.
Lankytojai įspėjami dėl ribojimų
Organizatoriai pabrėžia, kad dėl jautrios Ventės rago aplinkos festivalio dalyvių skaičius yra griežtai ribojamas.
Nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 2 d. į Ventės rago teritoriją bus ribojamas patekimas lankytojams, neturintiems festivalio bilietų. Taip pat bus taikomi papildomi eismo ribojimai, todėl gali susidaryti transporto spūstys.
Siekiant išvengti nepatogumų, turistams rekomenduojama šiomis dienomis rinktis kitus maršrutus arba apsilankymą Ventės rage planuoti kitu metu. Jei kelionės atidėti nėra galimybės, organizatoriai pataria atvykti rugpjūčio 2 dieną – paskutinę festivalio dieną.
Festivalio organizatoriai taip pat informuoja, kad dalį renginio veiklų finansavo Lietuvos kultūros taryba.
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