Vokiečių literatūros įžymybė Klaipėdoje pristatys savo romaną

Romanas „Kruzas“ – tai poetiškas ir daugiasluoksnis L.Seilerio kūrinys, 2014 m. įvertintas prestižine Vokietijos knygos premija bei Uweʼės Johnsono prizu ir įrašęs autorių tarp žymiausių šiuolaikinių vokiečių rašytojų. Šiemet gegužę pasirodė kokybiškos literatūros mėgėjų lauktas „Kruzo“ vertimas į lietuvių kalbą (vertėja Zita Baranauskaitė-Danielienė, leidykla „Kitos knygos“). Lietuvos skaitytojams autorius jau žinomas kaip poetas – 2003 m. jis lankėsi festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“. Dabar galima susipažinti ir su jo proza.

Pagal šią L.Seilerio knygą Vokietijoje pastatyti keturi spektakliai, sukurtas meninis filmas, filmuotas Lietuvos pajūryje.

Sodria kalba, poetiniais motyvais, tvirta kompozicija išsiskiriančiame L.Seilerio romane pasakojama apie žmones, nusprendusius kurti autonomišką bendruomenę ir taip priešintis totalinei valstybės galiai. Romano veiksmas vyksta VDR gyvavimo pabaigoje Hidenzės saloje Baltijos jūroje. Tai svajotojų ir autsaiderių sala: už 50 km jūros – Danija, skatinanti desperatišką poelgį – pabėgti iš VDR. Ieškodamas priebėgos nuo asmeninės netekties, į salą atvyksta literatūros studentas Edas Bendleris. Jis įsidarbina svečių namų kavinėje, kurioje taip pat dirba Aleksandras Kruzovičius, visiems žinomas kaip Kruzas. Jis tampa artimu Edo draugu. Abu vyrus sieja aistra poezijai, gamtai ir praradimo patirtis. Tarsi saugodamas nuskendusios sesers atminimą, Kruzas jaučia, jog jo pareiga suteikti prieglobstį ir sąlygišką laisvę atstumtiesiems, kad šie nerizikuotų gyvybe jūroje. Gyvenimas saloje grindžiamas Kruzo puoselėjama utopija sukurti šalies laivo „sudužėlių“ bendruomenę, kurios nariu tampama per tris naktis pasiekus „laisvės ištakas“. 1989-ųjų įvykiai sudrebina salą. Prasideda kova tarp gyvybės ir mirties.

Iš 1989-ųjų vasaros romane tiesiamas tiltas į dabartį: bandžiusiųjų bėgti iš šalies per Baltiją ir pradingusiųjų be žinios pėdsakai nuveda iki Danijos policijos katakombų. Tačiau šis romanas – ne to meto įvykių kronika, o subtilus ir gilus jų išgyvenimas.

Pagal šią L.Seilerio knygą Vokietijoje pastatyti keturi spektakliai, sukurtas meninis filmas, filmuotas Lietuvos pajūryje.

Birželį lietuvių skaitytojai turi galimybę susitikti su L.Seileriu – kelionių ir viešumos nemėgstantis rašytojas atvyko į Lietuvą, čia surengs knygos turą. Tai bus vieninteliai autoriaus knygos pristatymai užsienyje šiemet.

Organizatoriai: leidykla „Kitos knygos“, Goethe’s institutas, Thomo Manno kultūros centras, MO muziejus.