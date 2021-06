XXI „Šermukšnis“: Klaipėdoje artėja gatvės teatrų fiesta

Pasirinko Klaipėdą

Malonu žinoti, kad užsienio kolektyvai, turėję įsipareigojimų kitiems festivaliams, kurie pernai buvo atšaukti dėl pandemijos, pasirinko Klaipėdą dėl tos priežasties, kad Lietuvoje, apskritai šiapus Baltijos, vaidins pirmą kartą. Vienas tokių – „Teatro Só“ iš Portugalijos. Jo spektaklis „Sorriso“ („Šypsokis“) – tai lyrinis pasakojimas apie vienos senjorų poros gyvenimą, istorija apie nesibaigiančią meilę net tada, kai kažkuris iš jų palieka šį pasaulį. Išėjusiojo siela laimina likusį gyventi sutuoktinį, gyvendama jį mylėjusio žmogaus kvėpavimu, laukdama kito susitikimo. Vienatvė yra dažnai besikartojanti „Teatro Só“ pastatymų tema. Bet jų veikėjai nepasiduoda nevilčiai, nes gyvenimas tęsiasi.

Jau vien pavadinimas „Life is Good!“ („Gyvenimas puikus!“) nuteikia optimistiškam susitikimui ir sufleruoja, kad liūdėti šio vaidinimo metu tikrai neteks. Šis tarptautinio dueto „Dansk Rakkerpak“ (Danija, Italija) muzikinis bufonados spektaklis – tai himnas gyvenimo grožiui ir visiems paprastiems dalykams, kurie gyvenime yra svarbūs. Tai pasakojimas apie dviejų kultūrų susidūrimą, draugystę, naują pradžią ir viltį, suprantamas įvairaus amžiaus žiūrovams bet kurioje pasaulio vietoje.

Organizatorių nuotr.

Vertimas šiam ir visiems „Šermukšnyje“ rodomiems vaidinimams nereikalingas. Abiejų trupių spektakliai bus taip pat parodyti Nidoje.

Stipri lietuviška programa

Nors gatvės teatras pas mus dar neturi gilių, ilgamečių tradicijų, „lietuviški“ kolektyvai žada pateikti įdomių pastatymų. „Senųjų menų studija“ iš sostinės jau gerai žinoma nuolatiniams „Šermukšnio“ žiūrovams. Čia buvo rodyti sėkmingai visame pasaulyje kuriančio ispanų režisieriaus Adriano Schvarzsteino darbai „Atvykėliai“ ir „Šv. Genezijaus kelionė per Europą“, internete šiemet parodytas specialiai Vasario 16-ajai kurtas ir Klaipėdai adaptuotas projektas „Signatarai eina fotografuotis“. Festivalyje šiemet publika pamatys naujausią jo darbą – muzikinį gatvės spektaklį „Gekumen“ („Sugrįžo“).

Šįkart režisierius siekia atgaivinti atmintį, kai žydai sudarė nemažą Lietuvos gyventojų dalį, o Vilnius buvo svarbus Europos žydų kultūros miestas. „Aš kuriu savo spektaklio dramaturgiją ir išgalvoju personažus, prisimindamas realius žmones. Nepaisant dokumentinio scenarijaus konteksto, mūsų spektaklyje atmintis, muzika ir fantazija – svarbiausi palydovai. Kaip ir gyvenime“, – sakė A. Schvarzsteinas.

Organizatorių nuotr.

Pirmąkart „Šermukšnyje“ pasirodys dabartinės sudėties Klaipėdos Šeiko šokio teatras. Festivalyje buvo planuota naujo spektaklio premjera. Deja, susirgus choreografui Rachidui Ouramdane (Prancūziją), fiziškai nebespėjama to įvykdyti. Tačiau „Šermukšnyje“ bus galima pamatyti kito prancūzų choreografo Albano Richardo kartu su Agnija Šeiko sukurto spektaklio „Pareiškiu – Brandir“ naują adaptaciją atviroje erdvėje. Šiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui skirtame šokio spektaklyje žiūrovai galės naujai iš labai arti pažvelgti į individo ir kartu visos tautos besąlygišką siekį būti savimi, laikytis savų, o ne primestų nuostatų ir vertybių.

Kuria naujus spektaklius

Be vienintelio ir nepakartojamo Beno Šarkos „Šermukšnis“ netektų savo ypatingo žavesio. Jei statistika nemeluoja, per pastaruosius du dešimtmečius buvo tik vienas festivalis be Beno. Kiekviename „Šermukšnyje“ nauja intriga – ką stebėtino parodys mūsų teatro šamanas? Šiemetė intriga jau vien būsimo vyksmo pavadinime – „Sausos gyslos, drėgnos žarnos“, kurį B. Šarka ruošia kartu su šiuolaikinio šokio atlikėjais Rūta Butkus ir Mariumi Pinigiu. Jie savo „kortas atskleis“ tik vienintelio pasirodymo festivalyje metu. Dar viena intriga, kad prie šio trio prisijungs visa garsių menininkų kompanija, kurios sudėtį B. Šarka paskelbs prieš pat renginį. Vyksta kūrybinis procesas.

Klounų teatro studija „Dulidu“ XXI „Šermukšnyje“ pasirodys jau nebe savo tradicinėje palapinėje. Vėlgi laukiame premjeros, ir ne bet kokios, o džiazuojančios –„Let’s Jazz!“. Tai bus interaktyvus muzikinis klounados spektaklis-paradas, improvizacijos džiaugsmo ir humoro pasirodymas, skirtas žiūrovams nuo 4 iki 99 metų ir daugiau. Tai bus istorija apie du klounus, kurie su savo klajoklių vagonėliu atsidūrė šiame mieste. Kaip „atsikratyti“ baimių? Gal jas reikia pažinti ir prisijaukinti? Džiazuojant. O koks džiazas be varinių triūbų? Tad „Dulidu“ į kompaniją pasikvietė ir Klaipėdos džiazo orkestro muzikantus.

Organizatorių nuotr.

Mimą Aleksą Mažoną taip pat galima drąsiai ir garbingai vadinti festivalio „Šermukšnis“ veteranu. Jis ir pantomimos teatro „A“ aktoriai – kiekvieno festivalio firminis ženklas. Gatvės paradai, teatrinės akcijos, improvizacijos, hepeningai, įvairiausi pramanai ir žaidimai visada patinka žiūrovams. Patiks ir naujas mimų žaidimas gatvėje „Iškasenos“. Personažai iš praeities, atvykę į jiems „keistą“ XXI a., sukurs žaismingą atmosferą ir kels gerą nuotaiką. Reginio keistumą pabrėš dailininkės Ainos Zinčiukaitės sukurti itin teatrališki, „kitoniški apdarai“ ir mušamųjų projekto „Perk-Unija“ būgnai.

Nemokami festivalio renginiai vyks Bastionų komplekso Jono kalnelio saloje, aikštėje prie Kultūros fabriko ir Klaipėdos lėlių teatro kiemelyje.

Išsami programa: www.zvejurumai.lt.