Žvejų rūmai kviečia į teatrų festivalį ­„Jaunatis”

Teatro meno vadovės Birutės Mar režisuotas dokumentinis spektaklis pasakoja apie trijų moterų likimus istorinių genocidų akivaizdoje – Olandijos žydaitės Etty Hillesum (žuvusios Aušvice II pasaulinio karo metais), lietuvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės (šešiolikmetės, pokaryje ištremtos į sovietų lagerį) bei ukrainietės Natalijos Skrinnik (prasidėjus karui Ukrainoje mėnesį praleidusios rusų nelaisvėje netoli Bučos).
Trys herojės, trys epochos, trys gyvenimai „barakuose“ – kuomet iš žmogaus atimama jo tapatybė, ateitis, sutrypiama žmogiškoji vertė… Kai lieka vienintelis ginklas – tikėjimas, malda, daina. Kai nevilties akivaizdoje pabunda vidinė laisvė – stipresnė už prievartą, atverianti žmoguje slypinčias neregimas galias.
„Mąstanti barakų širdis“ nešokiruoja ir neeskaluoja žiaurumo, neveda į katarsį per siaubą. Priešingai, iš žiūrovo spektaklis reikalauja tylos, kantrybės ir įsiklausymo. Tai teatras, kuris sąmoningai renkasi moralinę erdvę, kai svarbiausia ne tai, kas įvyko, o tai, kaip žmogus išlieka žmogumi. Ši laikysena ypač svarbi šiandienos karo kontekste, kai didžiausią pavojų kelia ne vien smurtas, bet ir pripratimas prie jo”, – kalba teatrologė Ingrida Ragelskienė („7 meno dienos” 2026 01 30).
Spektaklyje „Mąstanti barakų širdis“ vaidina Gabrielė Malinauskaitė, Birutė Mar ir Aleksandra Metalnikova.
Premjera įvyko 2024 m. D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje, kur spektaklis pelnė žiūrovų prizą.
„Solo teatre” atrandu tai, kas man svarbiausia ir brangiausia scenoje – žmogų kūrėją, kurio siela geba įsteigti unikalų pasaulį“ (Elvina Baužaitė, teatrologė).
Bilietus platina www.bilietai.lt. Moksleiviams, studentams ir senjorams – 50 proc. nuolaida bilietui, Klaipėdiečio kortelės ir Klaipėdos rajono gyventojo kortelės „Atviri horizontai” turėtojams – 25 proc. Nuolaida bilietui.
Festivalio „Jaunatis” programa www.zvejurumai.lt.
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