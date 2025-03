23-iąja Metų klaipėdiete tapo Loreta Liutkutė

Pirmą kartą konkurso istorijoje „Metų klaipėdietės“ titulą pelnė bibliotekininkė.

L. Liutkutė miestiečiams gerai pažįstama ne tik kaip I. Kanto bibliotekos Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyriaus vedėja, jie ją sutinka ir daugelyje viešųjų miesto renginių.

Ši moteris išsiskiria talentu ne tik organizuoti įvairius renginius, kuriuose klaipėdiečius supažindina su miesto praeitimi, ryškiausiomis jo asmenybėmis. Ji taip pat randa laiko, motyvacijos ir įkvėpimo kitoms veikloms, reikalaujančioms daug atsidavimo, kantrybės bei kūrybiškumo.

L. Liutkutė yra Žemaitijos rašytojų bendrijos narė, romano „Manekenas“ autorė, ne vienos poezijos rinktinės bendraautorė ir redakcinės kolegijos narė.

Vienas reikšmingiausių jos darbų – projektas „Negalios įkvėpti: sociokultūrinio tinklo kūrimas“, kuriam ji vadovauja ir aktyviai dirba. Nors darbas su psichikos negalią turinčiais žmonėmis yra sunkus, L. Liutkutė jo imasi drąsiai.

Būtent už plėtojamas veiklas ir reikšmingus profesinius rezultatus 2021-aisiais Klaipėdos regiono geriausiųjų bibliotekos ir bibliotekininko konkurse ji pelnė „Jonvabalio“ vardą.

Konkurso laimėtoją paskelbė praėjusių metų konkurso nugalėtoja Vaiva Jokužytė, o sveikinimo žodį tarė nuo pat konkurso pradžios renginį mecenuojantis bendrovės „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas Rimantas Cibauskas.

„Pats turėjau progą patirti, kad Loreta yra viena bibliotekos lyderių. Ypač tai buvo akivaizdu pernai I. Kanto 300 metų gimimo sukakties proga surengtame festivalyje, kai per aštuonias dienas vyko per 30 renginių skirtingose vietose. Mačiau, kad bibliotekininkės tyliai ir kantriai dirbo visą organizacinį darbą, Loretos nuoširdumas buvo akivaizdus. Žinau, kad ji, kaip ir jos kolegės, viską daro be papildomų paskatų, o juk žinome, kad bibliotekininkų atlyginimai – vieni mažiausių. Mane stebina kontrastas tarp žmogaus kuklumo ir nuveiktų darbų gausos bei reikšmingumo“, – kalbėjo R. Cibauskas.

Daugiau apie Metų klaipėdietės paskelbimo vakarą skaitykite dienraščio „Klaipėda“ trečiadienio numeryje.

Renginį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

