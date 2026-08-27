5 eurai vaistams – apgavystė?

„Facebook“ grupėje „Klaipėdos skelbimai“ skelbimo autorė teigė patekusi į sunkią finansinę padėtį.
Ji nurodė dirbanti, tačiau neturinti artimųjų, galinčių padėti, o reikalingiems vaistams įsigyti trūksta nedidelės pinigų sumos.
Siekdama atkreipti dėmesį į savo prašymą, moteris komentarų skiltyje parašė net 21 komentarą, dalį jų papildydama maldaujančiais jaustukais.
Įtarimų bangą sukėlė nurodytas vaisto pavadinimas – „Mirtazapinas“.
Šio vaisto preparatai yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, todėl tai paskatino dalį klaipėdiečių suabejoti, ar penkių eurų iš tiesų reikia vaistams.
Dalis gyventojų įžvelgė galimą manipuliaciją – esą jautria istorija apie sveikatą ir sunkią finansinę padėtį gali būti bandoma pasinaudoti žmonių gerumu ir iš jų surinkti nedideles pinigų sumas.
Tiesa, dalis klaipėdiečių į skelbimą reagavo geranoriškai.
Žmonės siūlė pagalbą, ieškojo būdų susisiekti su moterimi ir teiravosi banko sąskaitos numerio, kad galėtų kuo greičiau pervesti prašomą sumą.
Tačiau kiti ragino išlikti atsargiems.
„Nepadėkite. Aš jau padėjau, bet ji dingo kartu su mano pinigais, o tuomet pasakojo visai kitokią istoriją – esą turi daug mažų vaikų ir jai reikia pagalbos“, – įspėjo klaipėdietė.
Sutapimas ar ne, bet antradienį apie 12 valandą prie vieno prekybos centro Priestočio gatvėje pusamžė moteris taip pat prašinėjo pinigų vaistams.
Pasiteiravus, ar ji kreipėsi į miesto socialinės rūpybos įstaigas, moteris atsakė, jog kreipėsi, sulaukė paramos, bet ji esą buvusi per menka. Vaistams esą reikia daugiau lėšų.
Naujausi komentarai