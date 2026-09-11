AAD: iš Klaipėdos zoologijos sodo paimta virš 200 gyvūnų, laukiama sprendimo dėl jo uždarymo

„Iš viso yra paimta šiai dienai virš 200 – 238 gyvūnai, dar yra nepaimta, nors neturi zoologijos sodas teisėto įsigijimo dokumentų, virš 70 gyvūnų ir ta situacija keičiasi diena iš dienos“, – penktadienį LRT radijui sakė AAD Gyvosios gamtos apsaugos departamento vadovė Mantė Ramanauskienė.
„Gyvūnai paskutinieji, kurie buvo paimti, jie tikrai nebuvo planuoti paimti, jie buvo su teisėto įsigijimo dokumentais, tačiau matome, kad jais nėra rūpinamasi, kad jie kenčia kančias, kad yra žiauriai su jais elgiamasi, todėl buvo nuspręsta nedelsiant juos paimti įvertinus ekspertams“, – pridūrė ji.
Pasak M. Ramanauskienės, AAD yra išsiuntęs Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) informaciją apie patikrinimą, kuriuo prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą: „Jeigu tas statusas būtų panaikintas, departamentas priimtų sprendimą dėl zoologijos sodo uždarymo. O pats uždarymas turėtų būti ne per ilgesnį kaip aštuonių mėnesių laikotarpį. Šiai dienai kažkokių apribojimų, be to, kad yra draudžiami lankytojai, zoologijos sode nėra.“
Pasak jos, AAA sprendimą turėtų priimti per artimiausias savaites.
Savo ruožtu Klaipėdos zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas sako, kad ji uždarytas tik žiemos sezonui, ir žada bylinėtis su aplinkosaugininkais: „Dar turėtų būti labai daug teisminių procesų, kurių nelabai nori Aplinkos apsaugos departamentas.“
„Gyvūnų turime, aš dabar nežinau, bet skaičiuosime tik metų pabaigoje, apie gal kokius 300. Šeriame taip kaip šėrę, turime pašarų. Mes per prievartą dirbome, už ką buvome baudžiami“, – aiškino E. Legeckas.
Kaip rašė BNS, zoologijos sodas praėjusį penktadienį pranešė, kad nuo pirmadienio nebedirbs dėl „nepalankių oro sąlygų ir nuolatinio aplinkos apsaugos institucijų spaudimo“.
AAD tęsia administracinio nusižengimo tyrimą dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme žiauriu elgesiu laikomas ir veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai tokia pagalba gyvūnui būtina. Sprendimai dėl atsakomybės bus priimti užbaigus tyrimą.
Rugpjūčio pabaigoje AAD vykdydamas teismo nutartį iš zoologijos sodo paėmė keturis laukinius gyvūnus – liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną ir kalninę žąsį. Kai kurių gyvūnų būklė buvo kritinė, be to, rasti ir trys nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas.
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