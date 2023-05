Administratoriaus pasirinkimo pamokos: nudegė pakeitę priežiūros įmonę

Žadėjo mažus mokesčius

Keturių aukštų Liepų gatvės 21 namas yra sovietinio romantizmo architektūros pavyzdys, kur keli pastatai sujungti į vieną, o kiekvieno jų gyventojai tvarkosi skirtingai.

Taip Liepų gatvės 21, 23 ir 25 namai sudaro vientisą statinį. Tačiau viena jo dalis – jau renovuota ir traukia akį nauju įvaizdžiu, o kitos griūvantys balkonai apdengti apsauginiu tinklu.

Ilgą laiką Liepų gatvės 21, kurio pirmajame aukšte – parduotuvės ir kitos įstaigos, buvo administruojamas didelę patirtį pastatų priežiūroje turinčios bendrovės.

Pasak šio namo gyventojo Vytauto, prieš kelerius metus kilo kelių kaimynų nepasitenkinimo banga.

„Viena namo aktyvistė pradėjo ieškoti kito administratoriaus, tikėdamasi, kad šis bus geresnis. Kadangi namas nėra didelis, surinkti gyventojų parašus nebuvo sunku. „Bonus Admin ir Co“ vadovė agitavo rinktis jos bendrovę ir tikino, kad viskas bus pigu ir gražu. Didžioji dalis kaimynų patikėjo pažadais, bet vėliau paaiškėjo, kad nemokamas sūris būna tik spąstuose. Administratoriaus pakeitimas buvo visiškai demokratinis veiksmas“, – prisiminė namo gyventojas.

Kaip pasakojo Vytautas, viena aktyvi kaimynė ėmėsi šio reikalo ir labai greitai namo administravimą perėmė bendrovė „Bonus Admin ir Co“.

Nustebino kainos

„Nepasitikėjimo daigai pradėjo dygti tada, kai prasidėjo įvairūs brangiai kainuojantys darbai. Kažkodėl namo administratoriai nusprendė, kad reikia keisti tris balkonus. Sužinojome, kad jų pakeitimas kainuos 15 tūkst. eurų be PVM, reali kaina – 18 150 eurų. Tokių balkonų name – gal 20 ar daugiau, vien už jų remontą būtų išėję daugiau nei 100 tūkst. eurų. Jau tada pradėjome pastebėti, kad visų darbų name kainas mums pateikdavo be PVM, o sąskaitose pamatydavome kur kas didesnę kainą. Vien žalio tinklo pakabinimas po balkonais kainavo apie pusantro tūkstančio eurų“, – pasakojo Vytautas.

Vardindamas kitus darbus, kurių kaina nustebino, gyventojas minėjo elektros instaliacijos ir lempučių keitimą. Tai kainavo per tūkstantį eurų.

Kai pernai įvyko dvi šildymo tinklų avarijos, žmonės ėmė stebėtis, kad esą vien už meistrų atvykimą būdavo priskaičiuojama apie 150 eurų, o remonto kaina gerokai viršijo 3 tūkst. eurų.

Rinko namui spalvą

Matydami, kad namo sienos aptrupėjusios, gyventojai ėmė kalbėti, kad norėtų renovacijos.

Kaimynai apsisprendė ne remontuoti pastatą dalimis, o imtis viso namo atnaujinimo.

Vienas labiausiai kaimynus nustebinusių dalykų buvo renovacijos reikalų aptarimai. Į susirinkimą pakviesta vadybininkė, pasak Vytauto, neatsinešė anketų, buvo labai susijaudinusi ir aiškino, kad brangus balkonų remontas – būtinas dar iki renovacijos.

Gyventojas pasakojo, kad vadybininkė kalbėjo apie būtinybę nežinia kodėl mažinti kaminų aukštį.

„Mūsų namas yra už penkių pastatų nuo savivaldybės, valdininkai dažną dieną pro jį eina pietauti. Jiems užkliuvo tie mūsų apgriuvę balkonai, bet, dar prieš administratoriaus pakeitimą kalbant apie renovaciją, buvo kalbėta, kad balkonus būtų galima sutvarkyti viso namo atnaujinimo metu. Nepaisant mūsų apsisprendimo renovacijos naudai, balkonai buvo suremontuoti. Ėmėme laukti žinių, kada pagaliau prasidės kažkoks judėjimas. Kiek žinau, skambino ne vienas kaimynas. Atsakymai stebino, ypač vienas jų – „šiuo metu renkamos spalvos namo fasadui“, – stebėjosi gyventojas.

Paprastiems žmonėms buvo aišku, kad spalva turėtų būti tokia pat, kaip 25-ojo namo, kuris yra 21-ojo dvynys. Konkrečių pasiūlymų dėl namo renovacijos gyventojai tikino iš namo administratoriaus esą nesulaukę.

Nustebino duomenys

„Rinkdamiesi administratorių nesigilinome į oficialiai skelbiamus naujosios įmonės duomenis. Kai toks administratorių darbo stilius ėmė kelti nerimą, pradėjome domėtis pačia įmone. Pastebėjome, kad „Sodrai“ mokesčiai įmonės sumokami ne kiekvieną mėnesį, kad beveik tuo pačiu vardu vadinta ir tos pačios vadovės vadovauta įmonė bylinėjosi dėl bankroto, o oficialiai skelbiamoje informacijoje užsimenama, kad bylinėtasi dėl tyčinio bankroto“, – paminėjo Vytautas priežastis, kodėl gyventojai vėliau atsisakė „Bonus Admin ir Co“ paslaugų.

Šių metų pradžioje kaimynai nusprendė nebeturėti su šia įmone nieko bendro. Kovo gale Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius pasirašė sprendimą, kuriuo pastato administravimas perduotas anksčiau namą administravusiai bendrovei „Mano BŪSTAS“.

„Mes tikimės, kad dabar namo administravimo sąskaitos nebus didesnės. Mano supratimu, didelei įmonei nereikės mūsų užkrauti nedideliais, bet labai brangiais darbais, kad išgyventų. Norėčiau, kad kiti klaipėdiečiai labai gerai pagalvotų prieš keisdami administratorių ir nepasitikėtų vien gražiais pažadais, o pasidomėtų visais įmonės veiklos aspektais. Juk namo administratorius pirmiausia turi atstovauti gyventojų interesams. Mūsų interesas buvo gauti paslaugas, kurių reikia mums, o ne administratoriui“, – reziumavo gyventojas.

Visiems neįtiksi

Kas iš tiesų lėmė gyventojų norą atsisakyti „Bonus Admin ir CO“ paslaugų?

Administratoriumi prisistatęs šios bendrovės atstovas dienraščiui teigė, kad pandemijos metu per savivaldybės organizuotą balsavimą raštu gyventojai išreiškė savo valią, taip įmonė buvo paskirta administruoti šį namą.

„Viso administravimo metu vieniems tikome, kitiems ne, treti išvis nesuprato, kad yra pakeistas namo administratorius. Tikiu, kad ne visiems patinka, kai reikia investuoti į savo pastato atnaujinimą, gerovės kūrimą“, – savo komentare pastebėjo įmonės atstovas.

Jis taip pat minėjo, kad gyventojai visada turi teisę išreikšti savo norą dėl namo administratoriaus pasirinkimo.

Paklausti apie gyventojų pretenzijas dėl esą pernelyg didelių namo administravimo mokesčių, „Bonus Admin ir CO“ atstovai atsakė, kad administravimo mokestis yra vienas ir jis yra toks, koks pateiktas įmonės deklaracijoje bei skelbiamas viešai savivaldybės puslapyje.

Pretenzijų įmonės atstovai teigė gaudavę tik iš kelių namo gyventojų, kurie nenorėjo gerinti savo namo būklės bei vykdyti renovacijos. Didžioji dalis gyventojų buvusi už namo renovaciją ir niekada nebuvo nepatenkinti mokesčiais.

Balkonai – didelė problema

„Atskira tema Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statinių priežiūros skyriaus reikalavimas sutvarkyti namo balkonus, kurie kėlė grėsmę žmonių gyvybei bei sveikatai. Name buvo organizuojamas ne vienas susirinkimas, kuriuose teikėme visą informaciją, taip pat gyventojai buvo raginami pasirašyti bendrojo naudojimo objekto aprašą, kurio pagrindu skirstomas mokestis būtų buvęs tik asmenims, kurių balkonai buvo remontuojami. Tačiau tai padarė tik vienas gyventojas, todėl už jų remontą mokėjo visi namo gyventojai, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Balkonus tvarkėme, nes avarinės būklės balkonai būtų nesulaukę namo renovacijos“, – rašoma oficialiame atsakyme.

Primenant gyventojų svarstymus, kad nedidelė įmonė atskirais namui užsakomais darbais siekia gauti pajamų ir išlaikyti savo darbuotojus, „Bonus Admin ir Co“ darbuotojas teigė: „Kiekvieno kliento praradimas yra didelė žala, kuri gal ne visada apčiuopiama skaičiais, bet visada jaučiami nuostoliai dėl skirto laiko perimant, susipažįstant su objektu, jo savininkais, sprendžiant problemas, teikiant siūlymus ir t. t.“

Vadovė ir telefonai sutampa

Laiške taip pat aiškinama, kad bendrovės „Bonus Admin“ ir „Bonus Admin ir Co“ yra dvi skirtingos įmonės. Asmuo, pasirašęs administratoriumi, teigia: „Jūsų minimos įmonės yra dvi skirtingos įmonės. Aš asmeniškai susijusi tik su jūsų minima „Bonus Admin ir Co“. Niekada nesu vadovavusi įmonei „Bonus Admin“.

Tačiau internete viešai prieinama informacija skelbia, kad abiem įmonėms vadovauja tas pats asmuo – Lina Matulaitytė, skelbiami abiejų įmonių telefonai yra vienodi.

Paprašytas pakomentuoti šį faktą administratoriumi pasirašantis asmuo nurodė, kad įmonės yra dvi, o jų vadovė – ta pati.