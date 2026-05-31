 Aikštėje – neįtikėtinas reginys

Aikštėje – neįtikėtinas reginys

2026-05-31 05:00
Daiva Janauskaitė

Atgimimo aikštėje vyksta iki šiol neregėtas veiksmas. Darbininkai specialiu audeklu dengia išlikusias senosios Klaipėdos liekanas. Daugiau nei metus klaipėdiečių matytas dingusio miesto palikimas vėl slepiamas po žeme.

Kruopštumas: statybų aikštele virtusioje aikštėje darbininkai specialiu audiniu dangstė pastatų liekanas.

Dar trečiadienį darbus pradėję darbininkai ėmėsi pagal paveldosaugininkų nurodymus suplanuotų darbų. Vyrai atvynioja iš didžiulio rulono gabalą audinio, atkerpa reikiamą atraižą ir dengia ja kiekvieną išlikusį buvusių pastatų pamatų fragmentą. Atraižą darbininkai prispaudžia akmenimis, plytomis ar tiesiog žeme.

Sunkvežimiais atvežtas grunto kalnas kol kas neliečiamas. Veikiausiai būtent šis gruntas bus pilamas į archeologų iškastas perkasas, jis bus tvirtinamas.

Konstrukcija, kur bus įrengiamas senojo miesto žemėlapis, pagal ankstesnį projektą turėjo būti ant požeminės aikštelės konstruktyvo.

D. Janauskaitės nuotr.

Paveldosaugininkams nurodžius išsaugoti viską, ką archeologai atidengė, teks keisti ankstesnį projektą ir naujai suprojektuoti tam tikrą pamatą miesto maketui.

Su Kultūros paveldo departamentu suderinus tvarkybos darbų projektą, numatyta, kokias technines priemones reikia naudoti, kad pastatų, gatvių, kiemų, rūsių liekanų užpylimas būtų atliktas kaip galima labiau tas liekanas išsaugant ateities kartoms.

Nors naudojamos tam tikros metodikos, Lietuvoje dar neturima patirties, kaip šie būdai apsaugo vertybėmis pripažintus objektus.

Atgimimo aikštėje dirbantys vyrai dirba išties kruopščiai. Ilgą laiką po atviru dangumi buvę pastatų likučiai apklostomi ir bus saugiai užpilti bei sutvirtinti.

Šiems darbams skirtas trijų mėnesių terminas.

Šiame straipsnyje:
Atgimimo aikštė
pastatų likučiai
reginys
specialus audeklas
palikimas

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Komentarai

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Komentarai

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BBD
Parkingą galima įrengti po keliu. Madrido centre parkingas 9 aukštai po žeme.
2
0
tai ko
statydamita Muzikini nepadarė po juo parkingo?
5
0
ūūū
kas tas neįtikėtinas reginys ?????? taip ir neaišku , ar tie pamatai , ar sprogmenys , ,, svarbiausia - neįtikėtinas...
10
-1
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