Aktualu: Klaipėdoje numatomi eismo pakeitimai Jūros šventės metu

Jūros šventės metu nutraukiamas eismas ne tik Tiltų, bet ir Pilies gatve, kuri taip pat tampa šventės teritorija. Visas tranzitu važiuojantis viešasis transportas Danės krantus sujungs tik per Mokyklos gatvės tiltą.

Grįžimas penktadienį iš darbo

Atkreipiame dėmesį, jog viešasis transportas per Biržos ir Pilies tiltus nebevažiuos nuo penktadienio pusės devynių ryto. Keleiviai, įprastai važiuodavę per senamiestį, turės rinktis – pereiti Biržos tiltą iki pertraukto maršruto stotelės, arba pasinaudoti – norint važiuoti be persėdimo – maršrutais per Mokyklos tiltą.

Atgimimo stotelė persikels

Patogiausios šventės dalyviams stotelės kaip ir kasmet yra Turgaus ir Atgimimo.

Atgimimo stotelė (šiaurės kryptimi) nuo penktadienio 17 valandos persikels prie Herkaus Manto g. 2 pastato. Maršrutų, kurių trasa šventės metu trumpinama, autobusai išlaipins į šventę atvažiavusius keleivius Atgimimo stotelėje (pietų kryptimi), po to apsisuks pačioje Liepų gatvės – Herkaus Manto gatvės sankryžoje ir sustos priimti keleivius prie Mokesčių inspekcijos. Tranzitu per visą miestą važiuojantys autobusai toje laikinojoje stotelėje nestos, jie abiem kryptimis stos Savivaldybės stotelėje (žr. pridėtas maršrutų schemas).

Naktinis grįžimas

Penktadienio ir šeštadienio naktimis tiek autobusai, tiek maršrutiniai taksi kursuos ilgiau. Autobusais iš centro į pietus ir šiaurę bus galima grįžti iki 2-os valandos, maršrutiniais taksi – iki trečios valandos. Sekmadienio naktį viešasis transportas darbą baigs iki vidurnakčio. Šventiniai tvarkaraščiai yra paskelbti svetainėje www.klaipedatransport.lt. Atkreipiame dėmesį, jog tvarkaraščių laikymasis priklausys nuo eismo sąlygų. Patikimiau planuoti kelionę galima pagal svetainėje rodomą autobusų judėjimo tikro laiko režimu žemėlapį.

Saugumo rekomendacijos

Besitęsiant pandemijai, šventės metu viešojo transporto organizatoriai ėmėsi papildomų saugumo priemonių ir lygiai taip prašo keleivių atidžiai rūpintis savo ir bendrakeleivių sveikata.

Prašome laikytis tarpusavio distancijos tiek stotelėje laukiant autobuso, tiek lipant į autobusą, tiek jau įlipus salone. Patartina dėvėti medicinines kaukes ir pagal poreikį naudotis salonuose esančiu dezinfekciniu skysčiu. Saugumo patarimų plakatai iškabinti autobusų salonuose.

Atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais forma yra saugesnė, rinkitės ją. Taip dar ir sutaupysite, ir nesugaišinsite autobuso vairuotojo.

Atsiskaitymas už kelionę

Primename, jog kelionė viešuoju transportu yra mokama. Jeigu neturite e. bilieto kortelės, už kelionę galite atsiskaityti mobiliąja programėle savo telefone. Mokantiems iš elektroninės piniginės primename, jog galioja dienos kelionių optimizatorius – važiuojant vieną dieną daugiau kaip 4 kartus, sistema automatiškai sugeneruos dienos bilietą, ir visos kitos kelionės tądien papildomai nebekainuos. Jeigu dėl kokių nors aplinkybių galite atsiskaityti tik grynaisiais, pirkdami bilietą iš vairuotojo pateikite jam tikslią bilieto kainos sumą.

Kelionės prie jūros

Nors prognozė žada tik vidutiniškai vasariškus orus, dalis šventės dalyvių tradiciškai aplanko ir pajūrį. Siekiantys komfortiškos ir be persėdimų kelionės savaitgalį galės naudotis maršrutiniu taksi 6M (žr. maršrutinių taksi laikinųjų trasų schemą). Autobusu iš pietinės miesto dalies į Melnragę ir toliau nuvažiuoti bus galima tik su persėdimu.

Vairuotojams

Iki šventės teritorijos automobiliu privažiuoti nebus įmanoma. Primygtinai rekomenduojame pasistatyti automobilius leidžiamose vietose už mokamo parkavimo zonos ir į šventę vykti viešuoju transportu. Be pačios šventės teritorijos, kur automobilių eismas draudžiamas, yra ir gatvių atkarpos, kuriomis turės teisę važiuoti tik viešasis transportas (Taikos prospekto pradžia iki Sausio 15-osios gatvės, Liepų gatvės atkarpa nuo J.Karoso gatvės iki Herkaus Manto gatvės, Herkaus Manto atkarpa nuo S. Daukanto iki Liepų gatvės).

Automobilių eismas bus draudžiamas: