Aludarių šventė sujudino Klaipėdą

Pernai šventėje apsilankė aštuoni tūkstančiai svečių, manoma, kad šiemet Aludarių dienos festivalyje dalyvavo apie pora tūkstančių lankytojų daugiau.

Tarptautinė Aludarių diena kasmet minima liepos 18 d., tačiau lankytojų patogumui festivalis šįkart surengtas keliomis dienomis anksčiau, šeštadienį.

„Kaip ir kasmet, koncentravomės ne į kiekybę, o į kokybę, nesiekiame priimti kaip galima daugiau žmonių, norime, kad žmonėms čia būtų tikrai gera, kad jie patirtų geras emocijas, pasimėgautu puikiu skoniu. Svarbiausias dalykas mūsų kasdieniame darbe ir kartą per metus rengiamame festivalyje yra meistriškumas“, – kalbėjo „Švyturio-Utenos alus“ rinkodaros vadovas Andrius Bagdzevičius.

Į milžinišką festivalio teritoriją užsukę lankytojai turėjo galimybę paragauti per 40 rūšių alaus.

Ryčio Laurinavičiaus nuotr.

„ Ir mūsų aludarių gaminių, ir mūsų draugų iš užsienio atvežtų alaus asortimentų ir skonių paletė buvo labai plati. Šis festivalis pirmiausiai skirtas alaus kultūros ir skonio puoselėjimui. Be mūsų geriausių alaus rūšių, ilgai brandintų medžio statinėse, riboto leidimo produkto partijų aludariai iš brandinimo rūsių ištraukė ir vieną ąžuolinę statinę, kuri prieš 24 mėnesius atkeliavo iš Reino slėnio. Ją pripildėme specialiu mūsų alumi. Ši statinė buvo atkimšta festivalio metu. Buvo įdomu išgirsti, kaip alaus mėgėjai įvertino porą metų joje brandintą alų. Be to, pirmą kartą turėjome išskirtinius produktus iš Belgijos „Grimbergen“ vienuolių alaus daryklos, kurioje prie produkto gamybos prisideda ir patys vienuoliai. Niekur kitur Lietuvoje, išskyrus mūsų festivalį, šio alaus nėra galimybės paragauti“, – pasakojo A. Bagdzevičius.

Jis priminė, kad festivalio metu buvo galima paragauti išskirtinio „Brooklyn Brewery“ ne masinės gamybos alaus, vadinamo kraftiniu alumi, rūšių. Kitur Lietuvoje jų įsigyti nėra galimybės.

Ryčio Laurinavičiaus nuotr.

Visą dieną šventės lankytojai dalyvavo alaus degustacijose, jas rengė ir su įvairiomis alaus rūšimis supažindino „Švyturio-Utenos alus“ darbuotojai – alaus ekspertai. Jie atstovavo skirtingas alaus rūšis, todėl stengėsi nuodugniai ir išsamiai papasakoti apie kiekvieną jų. Klausytojus ir ragautojus domino viskas, pradedant alaus rūšių istorija, ingredientais iki skonių paletės.

Dabar Klaipėdoje veikianti alaus darykla nėra didelė, todėl į ekskursijas po jos gamybines patalpas teko registruotis, mat šios kelionės sulaukė didžiulio susidomėjimo. Ko gero, ne visi norintys įgyvendino savo svajonę pamatyti, kaip dabar gaminamas šis tradicinis gėrimas. Ekskursijas vedė šios srities žinovai, alaus somelje Jonas Lingys buvo vienas įdomiausių gidų.

Jonas Lingys./ Ryčio Laurinavičiaus nuotr.

Jau tapo gera tradicija „Švyturys Brewery“ darykloje suteikti malonumą ne tik gero alaus mėgėjams, bet ir maisto gurmanams. Šiemet 18 skirtingų restoranų gamino įdomiausių pasaulio virtuvių patiekalus. Kai kurie jų turi paprotį būtent festivaliui kurti ypatingus patiekalus, kurių vienas ingredientų yra aludarių kruopščiai gaminamas alus.

Skirtingose maisto palapinėse buvo galima paragauti Lotynų Amerikos, Azijos šalių patiekalų tinkamų prie alaus, mėgėjai čia rado ir amerikietiškų burgerių, itališkos picos.

Aludarių dienos šventės erdvėje trijose scenose pasirodė 10 grupių ir atlikėjų, šventės organizatoriai teigė nesivaikantys dažniausiai girdimų per radiją vardų, bet kvietė geriausią muzikinį skonį turinčius ir Lietuvos muzikos sceną papildančius originalumu bei išskirtiniu muzikavimu atlikėjus.

Šventės dalyviai klausėsi lietuvių alternatyvaus roko grupės „ba“, „Solo Ansamblio“, „Baltic Balkan“, „Garbanoto“, „Kamanių šilelio“ bei atlikėjų Evgenyos Redko, Monikos Liu, Luko Pilkausko, Beatrich ir Šventinio Bankucheno pasirodymo.

Ryčio Laurinavičiaus nuotr.

Kai kurios grupės į Aludarių šventę kviečiamos kasmet. Festivalis auga drauge su pamėgtais atlikėjais.

Organizatoriai pasirūpino, kad diena Aludarių šventėje neprailgtų. Buvo daug įdomių atrakcijų. Viena įspūdingesnių – karčiausio pipiro valgytojų varžytinės. Būrelis šventės dalyvių ryžosi išbandyti savo skonio receptorių atsparumą ir skrandžio tvirtumą ragaujant įvairių rūšių pipirus. Būrys žiūrovų palaikė narsuolius ir sirgo už savo favoritus. Skirtingai nei spėliota, iš šiltų kraštų atvykęs vyras nebuvo tarp stipriausiųjų, jis iš kovos iškrito vos po trijų karčiausių pipirų. Laimėtojas įveikė keturis karčiausius pasaulio pipirus.