 Ankstų rytą – alkoholio paieškos

Ankstų rytą – alkoholio paieškos

2026-07-30 11:10
Ieva Niekytė

Socialiniuose tinkluose paskelbtas klaipėdiečio įrašas nustebino gyventojus – vyras ieškojo, kur būtų galima įsigyti alkoholio dar iki 10 val. ryto. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad prekyba alkoholiniais gėrimais neleistinu metu yra draudžiama, o pažeidimus jie stebi ir elektroninėje erdvėje.

Poreikis: klaipėdietis ankstų rytą ieškojo, kur įsigyti alkoholio – pagalbos kreipėsi į socialinių tinklų vartotojus.
Poreikis: klaipėdietis ankstų rytą ieškojo, kur įsigyti alkoholio – pagalbos kreipėsi į socialinių tinklų vartotojus. / Redakcijos archyvo nuotr.

Pranešimą vyras paskelbė apie 7 val. ryto, klausdamas, gal kas nors žino vietą, kur alkoholis parduodamas anksčiau nei leidžiama.

Įrašą komentavę klaipėdiečiai neslėpė nuostabos dėl tokio poreikio įsigyti alkoholinių gėrimų.

Nors dažniau apie alkoholio įsigijimą neleistinu metu kalbama vėlyvą vakarą, šis atvejis priminė, kad prekybos alkoholiniais gėrimais tvarka galioja ir ankstyvomis ryto valandomis.

Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą, prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėse leidžiama nuo 10 iki 20 val., o sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai teigė, kad stebi informaciją socialiniuose tinkluose ir vykdo prevencines bei policines priemones dėl galimų prekybos alkoholiu tvarkos pažeidimų užkardymo.

„Informaciją elektroninėje erdvėje taip pat stebi Policijos virtualus patrulis“, – pabrėžė VPK pareigūnai.

Anot jų, už prekybos alkoholiu pažeidimus atsakomybė gali būti taikoma pagal Administracinių nusižengimų kodekso 127 ir 168 straipsnius.

Šie straipsniai nurodo, kad už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint tam reikalingos licencijos gali būti skiriama nuo 390 iki 1,1 tūkst. eurų bauda.

Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų užtraukia baudą nuo nuo 200 iki 590 eurų.

Pareigūnai primena, kad pastebėjus galimus pažeidimus apie juos galima pranešti Bendrajam pagalbos centrui.

Šiame straipsnyje:
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alkoholio draudimas
nelegali prekyba alkoholiu
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alkoholiniai gėrimai
socialiniai tinklai

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Komentarai

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Komentarai

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Ei
Kokie ten babajai "Žardės" alėjoje peilius žmonėms primygtinai siūlo pirkti? Sekantį kartą jiems bus išspardyti užpakaliai. Ar policija kontroliuoja tuos įsibrovėlius?
1
-2
nejuokai.
Kai vantrabai perdziuve ir dega - BUTINAS 100 gr. shnapso. Kitaip galima numirti.
4
-1
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