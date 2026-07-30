Ankstų rytą – alkoholio paieškos

Pranešimą vyras paskelbė apie 7 val. ryto, klausdamas, gal kas nors žino vietą, kur alkoholis parduodamas anksčiau nei leidžiama.
Įrašą komentavę klaipėdiečiai neslėpė nuostabos dėl tokio poreikio įsigyti alkoholinių gėrimų.
Nors dažniau apie alkoholio įsigijimą neleistinu metu kalbama vėlyvą vakarą, šis atvejis priminė, kad prekybos alkoholiniais gėrimais tvarka galioja ir ankstyvomis ryto valandomis.
Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą, prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėse leidžiama nuo 10 iki 20 val., o sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai teigė, kad stebi informaciją socialiniuose tinkluose ir vykdo prevencines bei policines priemones dėl galimų prekybos alkoholiu tvarkos pažeidimų užkardymo.
„Informaciją elektroninėje erdvėje taip pat stebi Policijos virtualus patrulis“, – pabrėžė VPK pareigūnai.
Anot jų, už prekybos alkoholiu pažeidimus atsakomybė gali būti taikoma pagal Administracinių nusižengimų kodekso 127 ir 168 straipsnius.
Šie straipsniai nurodo, kad už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint tam reikalingos licencijos gali būti skiriama nuo 390 iki 1,1 tūkst. eurų bauda.
Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų užtraukia baudą nuo nuo 200 iki 590 eurų.
Pareigūnai primena, kad pastebėjus galimus pažeidimus apie juos galima pranešti Bendrajam pagalbos centrui.
(be temos)
(be temos)