Ant Kultūros fabriko fasado – vertikalus „Gulbių ežeras“

Ant Klaipėdos kultūros fabriko fasado pakibusios Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos šokių mokyklos „CODA“ balerinos atliko kvapą gniaužiantį reginį, sujungusį baletą, oro akrobatiką ir klasikinio baleto „Gulbių ežeras“ muzikos interpretaciją.
Nuo vieno pastato lango prie kito, virvėmis judėjusios balerinos demonstravo išskirtinę drąsą ir meistriškumą.
Prie saugos virvių prisisegusios šokėjos lengvai sklendė pastato fasadu, sukosi ore, šokinėjo nuo vienos sienos prie kitos ir atliko sudėtingus akrobatinius elementus.
Didžiausią įspūdį susirinkusiesiems paliko akimirkos, kai balerinos kabėjo aukštyn galva ir ore atliko salto.
Įspūdingus triukus lydėjo susižavėjimo šūksniai, o ne vieno žiūrovo veide buvo galima įžvelgti ir nerimą dėl tokio rizikingo pasirodymo.
Nepaisant regimo pavojaus, pasirodymas buvo kruopščiai parengtas.
Balerinos dėvėjo apsauginius šalmus, buvo pritvirtintos prie saugos virvių, o viso pasirodymo metu budėjo gelbėjimo tarnybos bei aukštalipiai gelbėtojai, užtikrinę atlikėjų saugumą.
Pasirodymui pasibaigus nuaidėjo gausūs žiūrovų plojimai.
Daugelis dar ilgai dalijosi įspūdžiais apie neeilinį reginį, kuriame susiliejo baleto elegancija, oro akrobatika ir išskirtinė atlikėjų drąsa.
Ant Klaipėdos kultūros fabriko fasado pakibusios Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos šokių mokyklos „CODA“ balerinos atliko kvapą gniaužiantį reginį, sujungusį baletą, oro akrobatiką ir klasikinio baleto „Gulbių ežeras“ muzikos interpretaciją.
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