Ant stogų susikaupęs sniegas gali pridaryti žalos: būtina valyti

Siekiant išvengti konstrukcijų pažaidų, privalu susikaupusį sniegą šalinti. Savivaldybės administracija primena, kad sniegą, ledą, šlapio ar sušalusio sniego ir ledo masę nuo statinių stogų, stoginių, lietaus vamzdžių ir balkonų, lodžijų privaloma pašalinti saugiai. Prieš imantis darbų, būtina aptverti pavojingą teritoriją, taip pat stengtis nesugadinti šalia esančių ryšių ar elektros tinklų, saugos įrangos, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų, kito turto. Šiuos darbus turi organizuoti bendro naudojimo objektų valdytojai, taip pat ir visų kitų statinių naudotojai (savininkai). Esant poreikiui, galima pasitelkti ir atitinkamą techniką.
Po stichinių nelaimių turi būti organizuojamos neeilinės apžiūros, kurių metu turi būti įvertinta pastato būklė ir laiku imtasi priemonių atsiradusiems pastato pažeidimams šalinti.
Visgi ką reikėtų daryti, jei kyla įtarimų, kad pastate atsirado įtrūkių ir deformacijų? Specialistų teigimu, bet kokios pastato deformacijos turi būti skubiai ištirtos ir įvertintas jų grėsmės lygis bei statinio avarijos rizika, todėl greita gyventojų reakcija gali padėti išvengti skaudžios nelaimės.
Daugiabučio namo gyventojai, pastebėję bet kokius pakitimus pastato fasade ar patalpų viduje, turėtų nedelsiant kreiptis į pastato techninį prižiūrėtoją, kuris įvertins grėsmės lygį ir imsis reikiamų veiksmų. Jei namo gyventojams nėra žinomi techninio prižiūrėtojo kontaktiniai duomenys, reikėtų paklausti namo bendrijos pirmininko, savivaldybės paskirto administratoriaus ar jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens. Primename, kad kvalifikuotą techninį prižiūrėtoją paskirti privalo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – bendrija, savivaldybės nurodytas administratorius arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Paskirtasis techninis prižiūrėtojas privalo atlikti periodines ir specializuotas pastato apžiūras, vykdyti organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti. Taip pat jo pareiga – užtikrinti naudojamo pastato atitiktį esminiams reikalavimams.
Turintys klausimų arba pageidaujantys pasikonsultuoti gali kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyrių tel. 0 46 39 60 97, el. p. [email protected].
