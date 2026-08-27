Apdraus visus miesto moksleivius

Dėmesys vaikų saugumui
Šią akciją vykdo didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ ir drauge su partneriu, Klaipėdos miesto savivaldybe, rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu gatvėse ir keliuose.
Mokslo metų pradžia yra tas metas, kai kasdienis gyvenimas grįžta į įprastą režimą, eismas gatvėse tampa intensyvesnis, o vaikai vėl renkasi į klases, pradeda lankyti laisvalaikio užsiėmimus ir popamokines veiklas.
Todėl šiemet vėl norima atkreipti tėvelių, globėjų, mokytojų dėmesį, kad vaikams primintų elementarius, bet neretai gyvybiškai svarbius dalykus: kaip pagal taisykles pereiti nereguliuojamą perėją, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai kirsti gatvę vedantis dviratį ar paspirtuką ir panašiai.
Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingus sprendimus.
Nemokamas draudimas
Bendrovė „Lietuvos draudimas“ kasmet visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet bus iki 350 tūkst. – tiek bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje.
Iš jų apie 28 tūkst. vaikų bus pirmokai, kuriems tai bus pirmieji mokslo metai gyvenime.
„Rugsėjį visiems šalies moksleiviams visą parą galioja draudimo apsauga nuo nelaimių dalyvaujant eisme. Šia akcija siekiame didinti visuomenės dėmesį vaikų saugumui ir mažinti nelaimių keliuose skaičių, kuriose nukenčia moksleiviai“, – teigė „Lietuvos draudimo“ atstovė Donata Lekstutė.
Akcijos metu visą rugsėjo mėnesį kiekvienas šalies moksleivis turi nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje.
Dovanojamo draudimo suma – iki 5 tūkst. eurų, o konkretus išmokos dydis įvykus nelaimei priklausys nuo patirto sužalojimo ir traumos pobūdžio.
Tam, kad draudimo apsauga galiotų, tėveliams ir vaikų globėjams nieko papildomai daryti nereikia. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galios nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 dienos pabaigos.
„Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis, važiuodamas ar vežamas dviračiu, riedėdamas ne elektriniu paspirtuku šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą „Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas“, – informavo „Lietuvos draudimo“ Klaipėdos skyriaus vadovė.
Kelyje pamokos
Antrus metus iš eilės „Lietuvos draudimo“ darbuotojai savanoriškai ves saugaus eismo pamokas pradinių klasių mokiniams visoje Lietuvoje.
Pradinio ugdymo klasės kviečiamos registruotis interaktyvioms saugaus eismo pamokoms, kurios bus vykdomos užsiregistravusiose mokyklose rugsėjo ir spalio mėnesiais.
Praėjusių metų rudenį iš viso buvo surengta 640 saugaus eismo pamokų, kuriose dalyvavo 14 tūkst. moksleivių įvairiose Lietuvos mokyklose.
„Apsaugok mane“ yra viena seniausių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje, kurią „Lietuvos draudimas“ organizuoja kasmet nuo 2000 metų.
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