Ar sekimas gali būti legalus?

Per keletą pastarųjų metų uostamiesčio pareigūnai vykdė tyrimų, kuriuose buvo fiksuoti galimi neteisėti duomenų apie nukentėjusį asmenį rinkimo atvejai.
Pasak Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininko Gintauto Pocevičiaus, daugiausia tai buvo į automobilį įtaisyti įrenginiai, skirti nustatyti buvimo vietą ir judėjimo trajektoriją. Šiais atvejais apie sumontuotą įrenginį nukentėjusysis nežinojo.
Manoma, kad šie įrenginiai buvo naudojami kilus konfliktui tarp pažįstamų, net artimų asmenų.
Įtariamuosius dažniausiai pavykdavo nustatyti.
„Apsisaugoti nuo neteisėto duomenų apie asmenį rinkimo ir pastebėti tokią veiklą yra gana sudėtinga, todėl, kilus įtarimų, visada rekomenduojama kreiptis į policiją“, – sakė G. Pocevičius.
Sekė savo buvusią žmoną
Prieš kelerius metus į uostamiesčio policiją kreipėsi tuomet 39-erių klaipėdietė, kuri įtarė, kad jos buvęs sutuoktinis sekė ją naudodamasis sekimo įranga.
Moteris tąkart parašė oficialų pareiškimą ir pranešė mananti, kad metais jaunesnis jos buvęs vyras namuose, svetainėje, tarp stalo lentynų sumontavo sekimo ar pasiklausymo įrangą. Taip jis rinko informaciją apie buvusios žmonos privatų gyvenimą.
Tai buvo ne pirmas kartas, kai klaipėdietis taip elgėsi. Anksčiau tokius pat įrenginius pareiškėja buvo radusi savo automobilyje ir rankinėje.
Moteris ne tik raštu išdėstė faktus, bet ir pateikė įrodymų, tad pareigūnai pradėjo neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo tyrimą.
Pastebėti tokią veiklą yra gana sudėtinga.
Įranga naudojama ir legaliai
Sekimo įranga naudojama ir legaliai, pozityviems tikslams. Tuomet ją sumontuoja profesionalai.
Bendrovės „Fedingas“ atstovas pasakojo, kad žmonės sekimo įrangą naudoja, kad apsaugotų vertingus ir brangius daiktus.
„Dažniausiai kreipiasi motociklų ir automobilių savininkai, taip pat net ir traktorių, žoliapjovių. Buvo atvejis, kai net avilius norėjo apsaugoti nuo vagysčių. Kainos – nuo 30 iki 60 eurų“, – sakė atstovas.
Įprasta įranga yra itin maža, plika akimi nelabai matoma. Ji būna dviejų tipų – su vidiniu akumuliatoriumi ir prijungus išorinį maitinimą.
Interneto svetainėse sekimo įrangos kainos prasideda nuo 30–40 eurų ir siekia iki 200–300 eurų ar daugiau. Suma priklauso nuo prietaiso tipo ir funkcijų.
Įmonės „GPS Go“ vadovas Kasparas Rūgštelė sakė, kad šios įrangos prireikia ir įmonėms.
„Dirbame su įmonėmis, kurios turi bent penkis, dešimt ir iki tūkstančio automobilių. Tai visokios statybų bendrovės. Joms reikalinga, kad galėtų sekti savo sunkiąją, statybinę techniką, kad matytų, ką darbuotojai veikė su ja. Montuojasi ir visokios automobilių nuomos įmonės, kurios stebi, kaip klientai važinėja automobiliais, kada grąžino ir kada pasiėmė automobilius, per nuotolį atrakina arba užrakina jų duris, blokuoja variklius ir t. t. Dėl vagysčių irgi tai padeda, bet tikrai daugiausia ne dėl vagysčių montuojasi“, – akcentavo K. Rūgštelė.
