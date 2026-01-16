Miesto gatvės žiemą – ne „drifto“ trasa: policija įspėja vairuotojus apie gresiančias baudas

Socialinėje erdvėje internautus į diskusiją įtraukė vaizdo įrašas, kuriame matyti Baltijos prospekte įmantriai manevruojantis automobilis. Komentatoriai svarstė, ar vairuotojas iš tiesų chuliganiškai vairavo. Buvo teigusių, jog jis esą tik išbandė automobilį žiemos sąlygomis.
Diskusijose netrūko ir ironijos. Vienas komentatorius vaizdo registratoriumi įvykį užfiksavusio vairuotojo retoriškai klausė: „Neapsiverkei, kad numerių nesimato?“
Buvo ir tokių, kurie manė, kad vairuotojas slidžiame kelyje automobilį suvaldė puikiai.
„Staiga pasitaikė juodas ledas ir „užmėtė“. Vaikinas labai teisingai pasielgė ir tobulai suvaldė automobilį“, – rašė vienas vyras.
Policija įspėja – gali grėsti bauda
Nuo 2026 metų pradžios Klaipėdos apskrityje Kelių policijos skyriaus pareigūnai nustatė septynis chuliganiško vairavimo atvejus. Pažeidėjai patraukti administracinėn atsakomybėn pagal LR ANK 420 straipsnio 2 dalį – dėl pavojingo ir chuliganiško vairavimo.
Už šį Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą numatyta piniginė bauda nuo 450 iki 550 eurų bei teisės vairuoti atėmimas nuo vienerių iki dvejų metų.
Iš viso chuliganiško vairavimo atvejai nustatyti trijuose miestuose: Klaipėdoje užfiksuoti penki pažeidimai, Plungėje ir Palangoje – po vieną.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai šiais metais jau vykdė du reidus, skirtus chuliganiško vairavimo atvejams nustatyti. Tokie patikrinimai bus aktyviai vykdomi ir ateityje.
Policija įspėja, kad nuolat stebi informaciją apie chuliganiško vairavimo atvejus socialiniuose tinkluose bei reaguoja į gyventojų pranešimus apie tokio pobūdžio pažeidimus. Be to, policijos pareigūnai, patruliuodami specialiais ženklais nepažymėtais tarnybiniais automobiliais, fiksuoja šiuos eismo saugumui pavojų keliančius pažeidimus.
