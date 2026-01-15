Policija perspėja: žiemos „pramogos“ gali baigtis baudomis ir tragedijomis

Kas gresia tokiems pramogautojams, aiškino Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
– Papasakokite, kokios ekstremalios žiemos pramogos yra draudžiamos ir kokios baudos už jas gresia?
– Iškritus pirmajam sniegui ir užšalus vandens telkiniams, matome adrenalino mėgėjus, kurie, nepaisydami savo saugumo, rizikuoja tiek savo, tiek aplinkinių sveikata. Jie važinėja užšalusiais vandens telkiniais, piešia vadinamąsias saulutes, pavojingai važinėja miškais, taip pat prisikabina prie automobilių ir tempia padangas, roges, dviračius ir panašiai. Tai yra labai pavojinga ir užtraukia griežtą atsakomybę. Tokius veiksmus vertiname kaip chuliganišką vairavimą. Už tai numatyta bauda nuo 450 eurų ir teisės vairuoti atėmimas nuo vienerių metų. Todėl policijos žinutė adrenalino mėgėjams paprasta – nerizikuokite, nes būti sugautiems reiškia ilgam netekti teisės vairuoti.
– Žiema šiemet tikrai gausi, pramogų netrūksta. Ar jau daug tokių atvejų fiksavote?
– Tokių atvejų tikrai fiksuojame. Turėjome ir nelaimingą įvykį Šalčininkų rajone, kai vairuotojas tempė rogėmis prisikabinusius asmenis, rogės nuslydo nuo kelio, atsitrenkė į medį ir žmogus buvo sužalotas. Tai tik patvirtina, kad tokios pramogos yra pavojingos. Jei žmogui kyla mintis, kad „gal kaip nors praslysiu, gal nieko neatsitiks“, tai jau ženklas, jog reikėtų to atsisakyti, nes tai gali būti pavojinga. Ypač stebina atvejai, kai tėvai išvažiuoja papramogauti ir, prisitvirtinę prie automobilių, tempia savo ar kaimynų vaikus, taip keldami pavojų ir sau, ir vaikams. Vairuotojas prisiima visą atsakomybę ir realiai rizikuoja žmonių, ypač vaikų, gyvybėmis ir sveikata. Pastaraisiais metais sniego buvo mažiau, todėl tokių pažeidimų fiksuodavome rečiau, tačiau šiemet matome, kad sniego ir ledo išsiilgusių pramogautojų vėl daugėja.
– Kokias vietoves tokie vairuotojai dažniausiai renkasi? Ar tai tik užmiesčio teritorijos, ar pasitaiko ir mieste?
– Dažniausiai tai užšalę vandens telkiniai, miško keliukai, kur, jų manymu, mažesnė tikimybė sutikti pėsčiuosius ar kitus vairuotojus, nors tokia rizika vis tiek išlieka. Tačiau pasitaiko atvejų ir miestuose, pavyzdžiui, didelėse automobilių stovėjimo aikštelėse prie arenų, kur vairuotojai piešia saulutes, bando slydimą, driftą. Tam yra specialiai įrengtos aikštelės, kur tai galima daryti saugiai, pasitikrinti savo jėgas ir išbandyti, kaip slysta automobilis. Tačiau draudžiama tai daryti gatvėse ir keliuose, kur bet kada gali pasirodyti pėstysis, įvažiuoti automobilis ar išbėgti vaikas, o adrenalino apimtas vairuotojas gali to nepastebėti ir sužaloti žmogų.
Naujausi komentarai