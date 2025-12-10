Po Beno Mikutavičiaus sulaikymo – įspėjimas visuomenei

Pastebima, kad vis dažniau pati visuomenė tampa įvykių liudininkais ir kartais net imasi veiksmų. Štai Kaune praėjusią savaitę miestiečiai aktyviai prisidėjo prie įtariamo dviejų jaunų moterų žudiko paieškų ir sulaikymo.
„Prisimename, kad Kaune pakankamai daug žmonių vykdė įtariamojo žudiko paiešką, komunikavo per programėlę, o vyrai jį sulaikė. Vėliau atvyko policijos pajėgos ir viskas baigėsi gerai“, – prisiminė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
LNK.lt primena, kad ketvirtadienį Kaune artimieji pranešė apie dingusią 21 metų merginą, kurios giminaitis tą dieną planavo pasiimti jos daiktus. Vėliau vakare buvo rasta dar viena nužudyta jauna moteris – apie ją tarnyboms pranešė sunerimęs tėtis. Įtariamasis Benas Mikutavičius galiausiai buvo sulaikytas, o prie to prisidėjo patys kauniečiai.
Tačiau policija pabrėžia, kad tokie atvejai, kai visuomenė pati imasi veiksmų, gali būti itin pavojingi. Pareigūnai primena, kad pirmiausia būtina pranešti tarnyboms ir laikytis saugaus atstumo.
„Pastebėjus panašius atvejus, reikia skambinti numeriu 112 ir pranešti apie aplinkybes, klausytis tolimesnių instrukcijų. Jei yra nors mažiausia rizika būti sužalotam, nesiimti iniciatyvos. Geriau saugiu atstumu stebėti pažeidėjus, pranešti policijai, pavyzdžiui, jei jie pasitraukia arba kokia kryptimi juda. Tokiu atveju būtina leisti policijos pareigūnams atlikti savo darbą“, – kalbėjo A. Paulauskas.
Štai pirmadienio įvykis Panevėžyje tai patvirtino. Vietos gyventojas pats mėgino sulaikyti paauglius, badžiusius automobilių padangas.
„Panevėžyje vienas žmogus pamatė tris nepilnamečius, kurie badė peiliais padangas, ir pats ėmėsi iniciatyvos. Buvo sunku numatyti, kad 15 metų jaunuolis gali taip pasielgti – brutaliai peiliu sužaloti žmogų“, – teigė pareigūnas.
LNK.lt primena, kad pirmadienį apie 19.40 val. vyras sulaikė du nepilnamečius, tačiau po kelių minučių prie jo pribėgęs trečias paauglys jį sužalojo peiliu. Nukentėjęs vyras buvo skubiai išgabentas į ligoninę.
Pareigūnai ragina visuomenę išlikti budriais ir savo saugumą laikyti pirmoje vietoje.
