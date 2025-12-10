Alytuje atsisveikino su Kaune nužudyta mergina

Alytuje vyko atsisveikinimas su Kaune nužudyta vos 24 metų mergina.
Jos gedi ne tik artimieji – žmonės, merginos nepažinoję, taip pat atėjo pagerbti jos atminimo ir nešė žvakes.
Artimųjų teigimu, jauna moteris dažnai įsitraukdavo į labdaringą veiklą, todėl vietoje gėlių prašoma aukoti Ado Gendroliaus labdaros ir paramos fondui. Surinktos lėšos bus skiriamos sunkiai sergančio vaiko gydymui.
„Jauna mergina galėjo dar gyventi“, – sakė viena iš pašnekovių.
Ji buvo antroji įtariamojo Beno Mikutavičiaus auka. Merginos rastos su pjautinėmis ir durtinėmis žaizdomis.
„Pati turiu vaikų, ir toks įvykis negali nepaliesti“, – teigė vietos gyventoja.
Žudiko motyvai kol kas neaiškūs. Įtariamasis suimtas trims mėnesiams. Dėl šalį sukrėtusių nužudymų atliekamas ikiteisminis tyrimas. Viena jo dalių – psichiatrinė ekspertizė, kuri parodys, ar vyras gali būti teisiamas. Tiesa, kalėjimo jis gali išvengti, jei jam būtų skirtas priverstinis gydymas.
„Kas tam žmogui apskritai susišvietė, ar jis sveikas?“ – svarstė pašnekovas.
Atsisveikinimas su žuvusiąja vyks ir trečiadienį. Moteris bus palaidota Alytaus kolumbariume Daugų gatvėje.
„Mano vyras dvylika metų dirba pas jos tėvelį. Sunku rinkti žodžius“, – sakė kita moteris.
Iš nusikaltimo vietos pabėgusį įtariamąjį surado patys kauniečiai. Susibūrę į paiešką, jie vyrą aptiko vos per keturias valandas ir perdavė policijai.
