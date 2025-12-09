Plinta mįslingi įrašai: nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius vienai aukai grasino jau prieš metus?

Įrašuose – ginčas
Ilgesnės trukmės vaizdo įraše vyksta aršus vyro ir moters pokalbis. Veidų jame nematyti, girdimi tik balsai.
– Vis tiek tą patį pasakys, ką aš sakiau.
– Ką sakys?
– Duos kažkiek laiko tau išeiti.
– Kažkiek laiko, tai, žinai, čia yra per tavo s*****ą liežuvį, ane?
– Tai aš pasakiau, kad tu atėjai ir man špygą parodei, kad tu mane įskaudinai, kad tu sakei, kad tipo tylėčiau.
– O dabar s**a, tai tu, kale, pamatysi, s**a. Va, dabar už šituos dalykus, ž****a... B**t, s**a, šitie dalykai...
– Aš filmuoju.
– Eik tu n****i. Debile, tu. Va, dabar jūs prisižaidėte. Aš jumis įspėju. Giminaičiai. P********i.
Antrasis vaizdo įrašas tokio paties braižo, tačiau trumpesnis.
– Dabar, tai yra jau pasekmės to. Dėl jūsų nesąmonių.
– O ką tu padarysi? Mano daiktus išvartysi?
(girdėti vyriškas juokas)
– Ne, čia yra smulkmena. Čia išvis nesusiję su tuo.
Minėtoje socialinėje platformoje, kurioje išplito abi šios vaizdinės medžiagos, teigta, kad tai esą nufilmuota prieš metus iki tragedijos, kai Kaune buvo nužudytos dvi moterys, o įtariamuoju dėl dvigubos žmogžudystės tapo B. Mikutavičius. Viena iš aukų – jo pusseserė, su kuria B. Mikutavičius gyveno viename nuomojamame bute.
„Nufilmuota tą dieną, kai auka jau perspėjo, kad jį iškrausto. Jai grasino jau tada. Buvo kreiptasi į policiją dėl įvykusių muštynių. Kodėl policija sako, jog buvusių iškvietimų nebuvo“, – rašė internautai dar tada, kai įtariamasis dviguba žmogžudyste dar nebuvo sulaikytas.
Nėra policijos įvykių registre
Dėl šios redakciją pasiekusios vaizdo medžiagos portalo kauno.diena.lt žurnalistai kreipėsi į Kauno apskrities policijos pareigūnus. Jie patvirtino apie tai žinantys. Įrašai – pridėti prie tyrimo medžiagos.
„Kol kas atsakyti, ar tikrai asmenys, užfiksuoti įrašuose, yra įtariamasis ir viena iš aukų, negalime. Peržiūrėjome policijos registruotus įvykius per penkerius pastaruosius metus, tokia pranešėja, tokiu asmenvardžiu kaip viena iš aukų, neregistruota“, – tvirtino Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Suėmė trims mėnesiams
Primename, kad gruodžio 5-ąją B. Mikutavičių Kaune, Kalniečių parke, pastebėjo dvi jo paieškoje dalyvavusios moterys, o netrukus minia kitų susirinkusiųjų užkirto jam kelią ir neleido pasprukti. Įtariamasis buvo paguldytas ant grindinio S. Žukausko gatvėje ir perduotas atvykusiems policijos pareigūnams.
Kauno apylinkės teismas sekmadienio, gruodžio 7-osios, rytą išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.
Anot teisėsaugos, 29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
(be temos)
(be temos)
(be temos)