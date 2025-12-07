 Įtariamą žudiką sučiupę kauniečiai vėl vienijasi: šį kartą tikslas kitoks

2025-12-07 12:08 klaipeda.diena.lt inf.

Kauną supurčius dviejų nužudytų moterų tragedijai, penktadienį kauniečiai sugavo ir teisėsaugai perdavė įtariamą jų žudiką Beną Mikutavičių. Pirmosios su bėgliu Kalniečių parke susidūrusios moterys sekmadienio vakarą kviečia gyventojus susivienyti kilniam tikslui.

Asociatyvi freepik nuotr.

Gruodžio 7-ąją 18 val. kauniečiai ir visi, kuriuos palietė pastarųjų dienų įvykiai, kviečiami ateiti prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos Kaune, Žemaičių gatvėje 31B, ir atsinešti po žvakelę bei baltą gėlės žiedą. Tai bus skirta aukoms atminti.

Primename, kad Kauno apylinkės teismas sekmadienio rytą išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.

Anot teisėsaugos, 1996 metais gimęs vyras įtariamas nužudęs 2003 metais gimusią merginą bute V. Krėvės prospekte ir 2001 metais gimusią merginą bute Pramonės prospekte.

Ant abiejų ketvirtadienį rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.

Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su asmeniu siejo buto nuoma.

Benas Mikutavičius
nužudymas
aukų pagerbimas
bažnyčia

Rūtenis
Tikrai palaikau labai jautrią iniciatyvą susirinkti ir pagerbti nužudytąsias merginas. Kas dėl maniako galimo nuteisimo iki gyvos makaulės, tai čia dar neaišku, jis aišku kalbės, pvz. apie patyčias jo atžvilgiu ar kitaip graudins teismą. Jei būtų tik viena žmogžudystė, tai terminas būtų iki 10metų, o dabar už dvi greičiausiai duos iki gyvos, bet čia dar negarantuotai, nes kadangi mūsų teisinė sistema negina nukentėjusio, o stovi nusikaltėlio pusėje(nes jis gyvas ir gali skiesti kiek tik panorėjęs), tai, galvoju, už teisingą nuosprendį dar teks pakovoti ir merginų tėvams, o ir advokatams. Vot tokioje pelkėje mes visi gyvename.
0
0
Bankomatas
Reiktų rinktis prie prezidentūros ir pareikalauti nustoti krėsti juokus.
2
-1
mirtis zudikams
Kodel nera mirties bausmes tokiems psichiniams idiotams ??? Sakot kad tai nechumaniska ??? LINKIU kad kas nors is vldzios globojamu dolbajobu PAPJAUTU jusu ARTIMA ZMOGU. Butu idomu paziureti i jusi tolerastiska snuki.
2
-2
