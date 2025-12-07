Įtariamą žudiką sučiupę kauniečiai vėl vienijasi: šį kartą tikslas kitoks

Gruodžio 7-ąją 18 val. kauniečiai ir visi, kuriuos palietė pastarųjų dienų įvykiai, kviečiami ateiti prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos Kaune, Žemaičių gatvėje 31B, ir atsinešti po žvakelę bei baltą gėlės žiedą. Tai bus skirta aukoms atminti.
Benas Mikutavičius atvežtas į teismą
Primename, kad Kauno apylinkės teismas sekmadienio rytą išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.
Anot teisėsaugos, 1996 metais gimęs vyras įtariamas nužudęs 2003 metais gimusią merginą bute V. Krėvės prospekte ir 2001 metais gimusią merginą bute Pramonės prospekte.
Ant abiejų ketvirtadienį rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su asmeniu siejo buto nuoma.
(be temos)
(be temos)
(be temos)