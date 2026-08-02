 Ar uostamiestyje reikia sienos grafičiams?

Ar uostamiestyje reikia sienos grafičiams?

2026-08-02 05:00
Klaudija Audickaitė

Grafičiais išmarginti daugiabučių fasadai ir kiti miesto statiniai kasdien bado akis klaipėdiečiams. Pietinėje miesto dalyje gyvenantys žmonės sako pastebintys vis daugiau terlionių, todėl kelia idėją – gal tokią problemą pavyktų sumažinti įrengus legalią erdvę grafičių kūrėjams.

Pasiūlymas: vis daugiau grafičių ant pastatų sienų pastebintys klaipėdiečiai kelia klausimą, ar mieste neturėtų atsirasti vieta legaliai gatvės meno kūrybai.

Gyventojų teigimu, pastaruoju metu įvairūs užrašai ir piešiniai vis dažniau atsiranda ant daugiabučių sienų bei kitų miesto objektų.

„Gal tada nedorėliai nesigundytų piešti terlionių ant fasadų?“ – retoriškai svarstė viena pietinio rajono gyventoja, įsitikinusi, kad legali vieta grafičių mėgėjams galėtų bent iš dalies nukreipti terliotojus nuo vandalizmo.

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas teigė, kad sulaukia pasiūlymų dėl meninių piešinių ant pastatų sienų, tačiau kiekvienas toks projektas vertinamas individualiai.

„Miesto savivaldybė gauna konkrečių tapybos ant sienų projektų pasiūlymų, kurie yra svarstomi Įvaizdžio taryboje. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimus, projektams pritariama arba jų įgyvendinimui nepritariama“, – komentavo R. Zulcas.

Anot jo, kol kas savivaldybėje nėra svarstoma galimybė įrengti specialią viešą erdvę grafičių subkultūros veiklai.

Ričardas Zulcas
Ričardas Zulcas / Vytauto Petriko nuotr.

Privačiai valdomos jaunimo erdvės suteikia pavieniams kūrėjams tokias galimybes.

„Šiuo metu svarstymų dėl konkrečios vietos skyrimo grafičių subkultūros veiklai nebuvo. Vis dėlto privačiai valdomos jaunimo erdvės suteikia pavieniams kūrėjams tokias galimybes“, – pažymėjo departamento direktorius.

Kol kas legali grafičių siena Klaipėdoje neplanuojama, tačiau diskusijos tarp gyventojų byloja, kad ieškoma būdų, kaip suderinti gatvės meną ir miesto estetiką bei sumažinti nelegalių piešinių ant pastatų skaičių.

Šiame straipsnyje:
grafičiai
sienos
namų fasadai
Ričardas Zulcas
Subkultūra
piešiniai
tapyba ant sienų
terlionės

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Komentarai

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rytų Berlynas išterliotas baisiais ryškiais babaju grafičias. Mačiau net visą namą sankryžoj iki stogų suvarytą lyg kokias pideru vėliavas demonstruotų. Baisu ir klaiku. Durniai vokiečiai sumastė kad taip vysto šitu valkatų įtrauktį ir saviraišką o iš tikrųjų leidžia išniekinti savo sostinės centrą
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Bomberiai
va taip keverzojantys ant sienų nėra grafitininkai.Jie vizualiniai teršėjai negalintys pakęst balto, švaraus paviršiaus ir tokius reikia baust. Tegu varo į šiukšlynus ant KRATCo sienų tepliot
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Papildomų
palatų reikia bangų gatvėje, ir psichologinės pagalbos terliotojams. Geriau save tegu tatuiruojasi, jei be to gyvent negali, kam kitiem ant sienų terlioja? Namie lubas tikriausiai baltas turi, tai ten sau taip apmaliavoja.
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