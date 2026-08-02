Ar uostamiestyje reikia sienos grafičiams?

Gyventojų teigimu, pastaruoju metu įvairūs užrašai ir piešiniai vis dažniau atsiranda ant daugiabučių sienų bei kitų miesto objektų.
„Gal tada nedorėliai nesigundytų piešti terlionių ant fasadų?“ – retoriškai svarstė viena pietinio rajono gyventoja, įsitikinusi, kad legali vieta grafičių mėgėjams galėtų bent iš dalies nukreipti terliotojus nuo vandalizmo.
Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas teigė, kad sulaukia pasiūlymų dėl meninių piešinių ant pastatų sienų, tačiau kiekvienas toks projektas vertinamas individualiai.
„Miesto savivaldybė gauna konkrečių tapybos ant sienų projektų pasiūlymų, kurie yra svarstomi Įvaizdžio taryboje. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimus, projektams pritariama arba jų įgyvendinimui nepritariama“, – komentavo R. Zulcas.
Anot jo, kol kas savivaldybėje nėra svarstoma galimybė įrengti specialią viešą erdvę grafičių subkultūros veiklai.
Privačiai valdomos jaunimo erdvės suteikia pavieniams kūrėjams tokias galimybes.
„Šiuo metu svarstymų dėl konkrečios vietos skyrimo grafičių subkultūros veiklai nebuvo. Vis dėlto privačiai valdomos jaunimo erdvės suteikia pavieniams kūrėjams tokias galimybes“, – pažymėjo departamento direktorius.
Kol kas legali grafičių siena Klaipėdoje neplanuojama, tačiau diskusijos tarp gyventojų byloja, kad ieškoma būdų, kaip suderinti gatvės meną ir miesto estetiką bei sumažinti nelegalių piešinių ant pastatų skaičių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)