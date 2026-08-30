Arvydas Vaitkus: šiandien mūsų šeimai – ypatinga diena

„Lygiai prieš 40 metų su žmona pradėjome bendrą gyvenimo kelią. Buvo visko. Jaunos šeimos pradžia, vaikai, rūpesčiai, darbai, ilgos dienos darbe, sprendimai, dėl kurių kartais tekdavo aukoti laiką, kurį norėjosi skirti namams. Buvo ir daug paprastų, bet šiandien pačių brangiausių akimirkų – bendri pusryčiai, kelionės, šventės, vakarai, kai tiesiog gera būti kartu. Visada buvau paskendęs darbuose ir dažnu atveju šeima mane matė rečiau nei kolektyvas. Tačiau gerai žinau, kad nė vienas žmogus vienas toli nenueina. Visada šalia buvo mano žmona Ilona. Kartais padrąsindavo, kartais paprieštaraudavo, kartais tiesiog kantriai palaukdavo. Ir už tai esu be galo dėkingas. Ačiū Tau už mūsų gyvenimą. Už mūsų vaikus. Už mūsų anūkus. Už visus tuos metus, kuriuos nuėjome kartu. Per 40 metų supratau vieną paprastą dalyką – didžiausia laimė nėra pareigos ar pasiekimai. Didžiausia laimė yra turėti žmogų, pas kurį visada gera sugrįžti“, – feisbuke sekmadienio rytą rašė meras.
Anot politiko, turbūt viena iš bendro gyvenimo paslapčių yra bendri pomėgiai.
„Mums visada patiko keliauti, būti kartu, atrasti ir turėti savo vietas, į kurias gera sugrįžti. Viena tokių yra Venecija. Ir turime čia savo vietą – „Florian“ kavinę. Užsukame į ją kaskart, kai švenčiame savo sukaktį. Darnią šeimą kuria kasdienybė. Kantrybė. Gebėjimas išklausyti. Mokėjimas nusileisti. Ir noras kiekvieną rytą vėl rinktis vienas kitą. Tai ir yra didžiausia dovana“, – rašė A. Vaitkus.
(be temos)