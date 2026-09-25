Atgimimo aikštėje – parengiamieji darbai

Klaipėdiečiai pastebėjo, kad Atgimimo aikštėje darbai tarsi sustoję – teritorijoje beveik nematyti nei dirbančių specialistų, nei technikos.
Vis dėlto aikštėje procesai vyksta, tik šiuo metu jie nėra tokie intensyvūs.
Klaipėdos savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo Martyno Dargužo teigimu, prieš tęsiant pagrindinius darbus, dar reikia užbaigti kai kuriuos projektinius sprendinius ir pasiruošti kitam darbų etapui.
„Atgimimo aikštėje vyksta parengiamieji darbai. Šią savaitę ardomos likusios atraminės sienos ir betoninės dangos. Vietose, kuriose darbams netrukdo lietaus nuotekų tinklai, jau įrengtas dalinis skaldos sluoksnis. Atsižvelgiant į tai, kad nebus rengiama požeminė aikštelė ir neliks išvažiavimo iš aikštelės, rangovas tikslina projektinius sprendinius – koreguojamas aikštės reljefas. Dėl kultūrinę vertę turinčių pamatų, esančių teritorijoje, papildomų sprendinių reikia ir fontano požeminei daliai bei aikštės akcento pamatui“, – kalbėjo M. Dargužas.
Pasak pašnekovo, siekiant projektą įgyvendinti kiek įmanoma greičiau, rangos darbai buvo įsigyti kartu su projektavimu.
„Tai reiškia, kad pasirašius rangos sutartį pirmiausia būtina patikslinti projektinius sprendinius, todėl statybos darbai visu tempu iš karto vykti negali“, – akcentavo M. Dargužas.
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