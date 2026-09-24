Atminties keliu – pagerbiant Holokausto aukas

Istorija yra gyva
Lietuvos žydų genocido atminimo diena oficialiai buvo minima rugsėjo 23-iąją.
Šios dienos išvakarėse Klaipėdos žydų bendruomenė siūlė uostamiesčio ugdymo įstaigoms edukacines programas „Išėjusių balsai“ ir „Tylos žemėlapiai“, kurios kvietė pažinti skaudžią praeitį, kalbėtis apie ją ir nepamiršti.
„Kartais atrodo, kad šiuolaikinį jaunimą sunku sudominti istorija. Tačiau mūsų susitikimai dažnai parodo visai ką kita. Jaunuoliai neskuba išeiti – lieka, klausia, diskutuoja. Užduoda daug klausimų, taip pat ir nepatogių. O mes stengiamės atsakyti į visus atvirai ir nuoširdžiai. Į edukacijas atvyksta ne tik jaunimo grupės, bet ir suaugusieji – organizuotomis grupėmis ar pavieniui. Tai rodo, kad istorija nėra tik praeitis. Ji gyva tol, kol apie ją kalbamės ir ieškome atsakymų“, – skelbė Klaipėdos žydų bendruomenė.
Malda – milijonams žydų
Gargžduose vykusiame minėjimo renginyje dalyvavo Klaipėdos rajono meras ir Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas. Jie pabrėžė, kad svarbu žinoti ir prisiminti istoriją, ypač šiandienos geopolitiniame kontekste, kad praeities tragedijos ir jų baisumai niekada nepasikartotų.
Rabinas Isacas Pevzneris perskaitė maldą, skirtą 6 mln. nužudytų žydų atminti.
Ypač jautrią kompoziciją parengė mokiniai.
Joje skambėjo senųjų gargždiškių prisiminimai, padėję priartėti prie miesto žydų bendruomenės istorijos ir žmonių, kurių gyvenimai buvo tragiškai nutraukti.
Moksleiviai dėjo akmenėlius
Minint šią atmintiną dieną, Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas kartu su Palangos miesto savivaldybės atstovais aplankė Palangos miesto civilinėse kapinėse esančią Holokausto aukų perlaidojimo vietą.
Čia tylos minute buvo pagerbtas nužudytųjų atminimas, uždegtos atminimo žvakelės.
Svarbia šios dienos minėjimo dalimi Palangoje tapo „Atminties kelio“ eitynės, subūrusios daugiau nei 150 moksleivių ir jų pedagogų.
Pasiekę minėtos vietos paminklą, moksleiviai skaitė nužudytų Palangos žydų vardus ir pavardes, jų atminimui dėjo akmenėlius su užrašytais vardais.
Už skaičių ir istorijos faktų slypi konkretūs žmonės.
„Ši diena mums nėra vien data kalendoriuje. Už skaičių ir istorijos faktų slypi konkretūs žmonės: Palangos gyventojai, šeimos, vaikai, mūsų artimieji ir kaimynai, kurių gyvenimai buvo žiauriai nutraukti. Jie buvo šio miesto dalis, todėl labai svarbu, kad jų vardai, istorijos ir atminimas išliktų gyvi. Ypač jautru ir prasminga šiandien čia matyti tiek daug jaunų žmonių. Nuoširdžiai dėkoju mokiniams ir jų pedagogams, kurie kartu ėjo „Atminties keliu“. Tai suteikia vilties, kad ši istorija nebus pamiršta ir jos atmintis bus perduodama iš kartos į kartą. Kol prisimename šiuos žmones, tol išsaugome ir tą Palangos istorijos dalį, kurios neįmanoma ištrinti“, – sakė V. Gutmanas.
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