Atsparumo iniciatyva plečia partnerių ratą

„Partnerystės saitai yra būtini“
Klaipėdos universiteto (KU) bendruomenė tapo iniciatyvos „ATSPARŪS. Miestas ir uostas“ dalimi.
Pasak KU rektoriaus Artūro Razbadausko, tokia partnerystė svarbi ne tik kalbant apie saugumą ar atsparumą krizėms, bet ir galvojant apie ilgalaikę uostamiesčio ateitį.
„Kalbant apie miesto, uosto, pramonės ir universiteto bendradarbiavimą, toks projektas yra labai svarbus. Miestas turi augti, todėl turime telkti skirtingas sritis ir žmones, kurie čia kuria, dirba ir studijuoja. Partnerystės saitai yra būtini – būtent bendradarbiavimas suteikia miestui galimybę vystytis toliau“, – teigė A. Razbadauskas.
Suteikia pridėtinę vertę
Rektorius pažymėjo, kad universiteto vaidmuo šiame procese ypač svarbus ir dėl jaunų žmonių – studentai turi matyti ir karjeros bei gyvenimo Klaipėdoje perspektyvas.
„Universiteto studentai turi matyti, kad miestas yra gyvas organizmas. Reikia galvoti ne tik apie studijas, bet ir apie karjerą, savo ateitį. Svarbu, kad jauni žmonės, baigę studijas, norėtų likti Klaipėdoje, čia dirbti, kurti šeimas ir auginti vaikus“, – teigė rektorius.
Miestas ir universitetas yra vienas bendras organizmas.
Jo teigimu, tam svarbus pagrindinių miesto grandžių ryšys – pramonės ir uosto.
„Klaipėdos uostas ir pramonė yra pagrindiniai miesto ekonominiai varikliai. Universitetas taip pat yra svarbi šio organizmo dalis. Kai šios sritys jungiasi, atsiranda daugiau galimybių miestui ir jo žmonėms. Turime demografinių iššūkių, todėl tokios partnerystės ir renginiai suteikia didelę pridėtinę vertę. Miestas ir universitetas yra vienas bendras organizmas, ir tą visumą turime ugdyti“, – akcentavo A. Razbadauskas.
Įvairios diskusijų temos
Dienraščio „Klaipėda“ ir Klaipėdos pramonininkų asociacijos iniciatyva „ATSPARŪS. Miestas ir uostas“ siekiama stiprinti Klaipėdos visuomenės ir verslo pasirengimą įvairioms krizėms.
Šiuo metu Lietuvoje tiek verslas, tiek bendruomenės susiduria su geopolitiniais, ekonominiais, energetiniais, klimato kaitos ir kibernetinio saugumo iššūkiais. Todėl gebėjimas pasirengti netikėtoms situacijoms ir išlikti veikliems krizės metu tampa vis svarbesnis.
Projekto įgyvendinimo metu numatytos diskusijos apie klimato kaitos poveikį pajūrio regionui, aplinkosaugą, uosto saugumą, civilinę bei kibernetinę saugą, ekonominį atsparumą, pilietiškumą, dezinformacijos grėsmes, energetinę nepriklausomybę ir psichologinį pasirengimą.
Iniciatyvą lydės pranešimai, diskusijos, praktiniai pasirengimo kritinėms situacijoms mokymai ir kitos veiklos.
Projekto programa bus pristatyta Pilies muziejaus konferencijų salėje spalio 23 d.
Pažymėtina, kad atsparumas prasideda ne vien nuo infrastruktūros ar parengtų planų – pirmiausia nuo žmonių žinojimo, gebėjimo susitelkti ir veikti išvien.