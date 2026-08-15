„Augalyn“ palygino augalinių gėrimų kainas: sužinokite, kuriame prekybos tinkle kainavo mažiausiai

„Augaliniai gėrimai yra viena pagrindinių augalinės mitybos produktų kategorijų. Jie pasižymi skirtingais skoniais ir tekstūromis, todėl gali būti naudojami įvairiems patiekalams gaminti. Anksčiau juos dažniau rinkdavosi veganai, vegetarai ar laktozės netoleruojantys žmonės, o šiandien jie domina ir tuos, kurie nori į savo mitybą įtraukti daugiau augalinės kilmės produktų. Skatindami sveikatai ir aplinkai palankesnius pasirinkimus, „Lidl“ užtikriname, kad kokybiškų augalinių gėrimų būtų galima įsigyti už žemą kainą“, – teigė „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
„Lidl“ parduotuvėse siūlomas platus „Vemondo“ augalinių gėrimų pasirinkimas: sojų, ryžių, migdolų, avižų, kokosų ir ryžių bei specialiai kavai skirtas kreminis avižų gėrimas. Norintys vartoti daugiau baltymų gali rinktis natūralaus, vanilinio arba šokoladinio skonio sojų gėrimus su didesniu baltymų kiekiu.
Mažesnis poveikis aplinkai
Palyginti su karvės pienu, augalinių gėrimų gamyba daro mažesnį poveikį aplinkai. Skaičiuojama, kad jų žaliavų auginimo ir gamybos metu susidaro maždaug tris kartus mažesnis šiltnamio dujų pėdsakas. Tam pačiam produkto kiekiui pagaminti taip pat reikia apie dešimt kartų mažiau žemės ploto ir nuo dviejų iki dvidešimties kartų mažiau gėlo vandens.
Augalinių gėrimų pasirinkimas padeda mažinti ir aplinkos taršą. Galvijams šerti reikia didelio kiekio pašarų, o juos auginant naudojamos trąšos ir pesticidai. Jų perteklius gali patekti į vandens telkinius ir pakenkti juose gyvenantiems augalams bei gyvūnams.
Karvės pieną keičiant augalinėmis alternatyvomis prisidedama ir prie gyvūnų gerovės. Taip mažėja pieno fermose laikomų karvių poreikis. Stambiuose pieno ūkiuose gyvūnai dažnai turi ribotą erdvę ir ne visada gali patenkinti savo rūšiai būdingus poreikius.
Geresnis mitybos pasirinkimas
Augaliniuose gėrimuose nėra nei laktozės, nei cholesterolio, todėl jie gali tikti šių medžiagų vengiantiems vartotojams. Augaliniuose gėrimuose, ypač avižų, taip pat yra skaidulinių medžiagų, svarbių sklandžiai virškinimo sistemos veiklai.
Nors kaulų sveikatai svarbaus kalcio gausu karvės piene ir jo produktuose, jo galima gauti ir renkantis migdolų ar sojų gėrimus.
„Šiuos produktus lengva įtraukti į kasdienę mitybą. Sojų gėrimas puikiai tinka nesaldiems patiekalams ir padažams gaminti, o natūraliai saldesni avižų, ryžių ar migdolų gėrimai – blyneliams, pyragams, sausainiams ar glotnučiams. Avižų ir migdolų gėrimai pasižymi kremine tekstūra, todėl gali tapti karvės pieno alternatyva kavai“, – vardijo M. Anilionė.
Lengvai atpažįstamas „Vemondo“ prekės ženklas
Augalinės kilmės produktus „Lidl“ parduotuvėse padeda lengvai atpažinti prekės ženklas „Vemondo“. „Augalyn“ tyrime jis taip pat įvardijamas kaip stiprus ir aiškiai atpažįstamas augalinių produktų prekės ženklas. Visus metus siūlomame jo asortimente galima rasti ne tik augalinių gėrimų, bet ir tofu, veganiškų mocarelos alternatyvų, iš grybų, ankštinių kultūrų ar desertų, ledų bei sausainių. Dar platesnis „Vemondo“ pasirinkimas pristatomas per specialias temines savaites ir kasmetinį augalinio sausio iššūkį „Augalausį“.
„Norime, kad augalinė mityba būtų prieinama kiekvienam – tiek pasirinkimo, tiek kainos požiūriu. Todėl augalinius produktus „Lidl“ siūlome už žemą kainą ir išdėstome šalia kitų tos pačios kategorijos gaminių. Taip pirkėjams paprasčiau juos pastebėti ir įtraukti į kasdienį pirkinių krepšelį“, – dalinosi M. Anilionė.
Privatūs prekės ženklai leidžia „Lidl“ ne tik pasiūlyti žemą produktų kainą, bet ir užtikrinti aukštą jų kokybę. Daugelis „Lidl“ privačių prekės ženklų gaminių yra gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir žinomų tarptautinių prekių ženklų, todėl jų sudėtis yra beveik identiška ar net geresnė, tačiau kaina – gerokai mažesnė. Žemą kainą padeda užtikrinti ir „Lidl“ tarptautiškumas. Prekybos tinklo grupė dalį privačių prekės ženklų produktų dideliais kiekiais užsako tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Toks užsakymų mastas sumažina vieno produkto savikainą, todėl „Lidl“ pirkėjams gali pasiūlyti itin patrauklią kainą, išlaikant aukštą kokybę.
„Vemondo“ veganiškų produktų kokybė įvertinta ir tarptautiniuose „International V-Label“ apdovanojimuose.
Augalinės kilmės produktų galima įsigyti visose 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
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